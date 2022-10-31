Возвращаемся к детству

По словам психолога Елены Богатовой, психика начинает формироваться еще в перинатальном периоде (внутриутробно и до 7-го дня после появления на свет. — Прим. ред.). Плод ощущает все переживания мамы и на этом этапе формирует простейшие реакции, скопированные с реакций мамы.

— Ребенок рождается уже с памятью об этих событиях. Соответственно, если происходящее вокруг будет опасно для родителя, то и для малыша это тоже будет опасным. Люди, живущие с установками «Мир опасен» или «Окружающие люди опасны», не могут взять ответственность за свою жизнь — им страшно. Им кажется, что их жизнью управляют обстоятельства, другие люди, различные события или ретроградный Меркурий. А вот те, для кого с детства мир был безопасен, ведут себя иначе. Это как раз люди с психологией силы или сильной психикой.

Екатерина Зуша тоже считает, что всё начинается в детстве — с осознания ребенком собственной личности, без привязки к личностям других людей и без потребности характеризовать себя через других. Это процесс называют индивидуация, и ребенок должен обязательно его пройти.