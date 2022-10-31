Что такое сильная психика
Как объясняет психолог Елена Богатова, психика — это субъективное восприятие объективной реальности.
Психолог сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского, старший куратор психотерапевтического онлайн-проекта для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Такой как мы», коуч, кандидат психологических наук
— Помимо этого, мы еще отражаем в нашу реальность свое восприятие, тем самым создавая ее. И в этом случае человек с сильной психикой понимает, что полностью несет ответственность за то, что с ним происходит. Именно это их и отличает от других людей, — говорит Елена Богатова.
Психолог Екатерина Зуша так описывает главные признаки человека со здоровой психикой.
Психолог, сексолог, гипнолог
Принятие себя. Человек видит свои положительные качества и признает свою ценность. Например, он осознает уровень своих профессиональных компетенций и не соглашается на условия работы, которые не соответствуют его запросу.
Способность изменять поведение в зависимости от жизненных обстоятельств и ситуаций. Например, человек вырос в условиях, где грубое общение и нарушение границ было нормой. Став взрослым, он понял, что такое отношение ему не нравится, и не позволяет больше так с собой обращаться.
Способность планировать и реализовывать жизненные планы. И для этого человек готов совершать действия и идти к желаемой цели. Например, решив брать уроки игры на гитаре, он регулярно учится этому, а не откладывает после того, как несколько раз у него не получилось сыграть.
Способность отмечать и анализировать свои эмоции и поведение. Человек умеет оценивать причины и последствия своих поступков. Например, мне грустно, потому что произошел конфликт с партнером. Важно позаботиться о своем эмоциональном состоянии, успокоиться и решить ситуацию, которая вызвала конфликт.
Эмоции и поведение человека адекватны относительно тому, что происходит вокруг. Например, при подготовке к выступлению на сцене испытывать волнение нормально.
Проявление себя схожим образом в идентичных ситуациях. Например, каждый раз, когда нарушают его границы, человек не терпит и сообщает об этом.
Возвращаемся к детству
По словам психолога Елены Богатовой, психика начинает формироваться еще в перинатальном периоде (внутриутробно и до 7-го дня после появления на свет. — Прим. ред.). Плод ощущает все переживания мамы и на этом этапе формирует простейшие реакции, скопированные с реакций мамы.
— Ребенок рождается уже с памятью об этих событиях. Соответственно, если происходящее вокруг будет опасно для родителя, то и для малыша это тоже будет опасным. Люди, живущие с установками «Мир опасен» или «Окружающие люди опасны», не могут взять ответственность за свою жизнь — им страшно. Им кажется, что их жизнью управляют обстоятельства, другие люди, различные события или ретроградный Меркурий. А вот те, для кого с детства мир был безопасен, ведут себя иначе. Это как раз люди с психологией силы или сильной психикой.
Екатерина Зуша тоже считает, что всё начинается в детстве — с осознания ребенком собственной личности, без привязки к личностям других людей и без потребности характеризовать себя через других. Это процесс называют индивидуация, и ребенок должен обязательно его пройти.
— Только при завершении этого процесса человек начинает существовать в этом мире как уникальная и опорная на себя личность. Из этого состояния ему легко проявляться в мир, строить отношения, идти к поставленным целям. Если же ребенку не удалось его пройти, в дальнейшем он будет испытывать трудности в понимании самого себя, в движении к целям, которые отличаются от целей других членов семьи или значимых людей. Также возможны сложности в построении романтических или профессиональных отношений, — объясняет психолог.
Что никогда не делают люди с сильной психикой
Психолог Елена Богатова назвала 5 вещей, которые не свойственны таким людям. Можно присмотреться к ним и попробовать примерить на себя. Ведь известно, что многие процессы могут происходить в обе стороны, и тренировкой новых привычек можно добиться некоторых внутренних изменений — в своем поведении и манере реагировать на ситуации.
Итак, что же никогда не делают люди с сильной психикой.
1. Не снимают с себя ответственность за ситуации в своей жизни.
Соответственно, никогда не будут искать «виноватого».
2. Не плывут по течению
Потому что понимают, что именно они управляют обстоятельствами, а не обстоятельства ими. Даже в трудной ситуации человек с сильной психикой скажет: «Да, сейчас так, но я могу это изменить». И любое свое дело он не пустит на самотек.
3. Не принимают решения на эмоциях
Человек с сильной психикой осознает, что эмоции — его часть, но они не могут доминировать над разумом.
4. Не обижают того, кто слабее
Человек с сильной психикой доброжелателен к людям и окружающему пространству. Он помнит, что мир для него безопасен.
5. Не отделяют себя от мира и других людей
Такой человек точно понимает, что мы все — части единого целого и можем вырасти и эволюционировать только в этом единстве. Поэтому пытается принести пользу миру. Его деятельность и работа тесно связаны с передачей знаний другим людям.
Екатерина Зуша добавляет еще несколько особенностей в поведении и поступках, нехарактерных для людей со здоровой психикой:
частые смены настроения,
беспричинная тревога и паника,
любые трудности вызывают бурную реакцию,
обидчивость, восприятие любой критики близко к сердцу,
желание всем нравиться, поиск одобрения со стороны окружающих,
постоянное ощущение, что его хотят обмануть или унизить,
частая ложь себе и другим,
повышенная требовательность к себе и другим,
самокритика и критика других,
проявление агрессии без причины,
сложности в отстаивании себя и своих личных границ,
согласие на то, что не соответствует желаемому уровню.
Можно ли развить сильную психику
Оказывается, кое-что можно сделать даже во взрослом возрасте. По словам Елены Богатовой, начинать надо с тренировок и практик на доверие к миру и окружающему пространству.
— Также нужна проработка родительско-детских отношений. В этом случае важно изменить парадигму мышления и сформировать новые стратегии. К сожалению, в большинстве случаев у людей есть не больше двух стратегий, одна из которых — необходимость страдать. В силу чего все реакции так или иначе связаны с болью, страхом, страданием и необходимостью «нести свой крест». Уход от этой парадигмы и поиск новых стратегий реакций дает человеку четкое понимание, что на самом деле, кроме него самого, никто его не наказывает, — советует Елена Богатова.
Подойдет еще одна простая ежедневная практика: утром улыбнитесь себе в зеркало и этому миру в целом. И уже через несколько дней, по словам психолога, вы заметите, как станет меняться в ответ ваша реальность.
Екатерина Зуша напоминает, что начинать развивать психику надо с этапа индивидуации, если вы его не прошли в детстве. Чтобы сделать это качественно, потребуется помощь психолога или психотерапевта.
— В первую очередь важно уделить внимание выстраиванию собственных границ и соблюдению границ других людей. Надо научиться слышать и различать свои эмоции, и здесь поможет ведение дневника эмоций. Обязательно надо выяснить, как вы получаете ресурс и научиться его регулярно восполнять, а также принимать свой жизненный опыт и делать выводы из прошлых ситуаций, — считает специалист.