привычки людей с сильной психикой
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Что такое сильная психика

Как объясняет психолог Елена Богатова, психика — это субъективное восприятие объективной реальности.

Елена Богатова
Елена Богатова
психология

Психолог сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского, старший куратор психотерапевтического онлайн-проекта для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья «Такой как мы», коуч, кандидат психологических наук

— Помимо этого, мы еще отражаем в нашу реальность свое восприятие, тем самым создавая ее. И в этом случае человек с сильной психикой понимает, что полностью несет ответственность за то, что с ним происходит. Именно это их и отличает от других людей, — говорит Елена Богатова.

Психолог Екатерина Зуша так описывает главные признаки человека со здоровой психикой.

Екатерина Зуша
Екатерина Зуша
Психология

Психолог, сексолог, гипнолог

  • Принятие себя. Человек видит свои положительные качества и признает свою ценность. Например, он осознает уровень своих профессиональных компетенций и не соглашается на условия работы, которые не соответствуют его запросу.

  • Способность изменять поведение в зависимости от жизненных обстоятельств и ситуаций. Например, человек вырос в условиях, где грубое общение и нарушение границ было нормой. Став взрослым, он понял, что такое отношение ему не нравится, и не позволяет больше так с собой обращаться.

  • Способность планировать и реализовывать жизненные планы. И для этого человек готов совершать действия и идти к желаемой цели. Например, решив брать уроки игры на гитаре, он регулярно учится этому, а не откладывает после того, как несколько раз у него не получилось сыграть.

  • Способность отмечать и анализировать свои эмоции и поведение. Человек умеет оценивать причины и последствия своих поступков. Например, мне грустно, потому что произошел конфликт с партнером. Важно позаботиться о своем эмоциональном состоянии, успокоиться и решить ситуацию, которая вызвала конфликт.

  • Эмоции и поведение человека адекватны относительно тому, что происходит вокруг. Например, при подготовке к выступлению на сцене испытывать волнение нормально.

  • Проявление себя схожим образом в идентичных ситуациях. Например, каждый раз, когда нарушают его границы, человек не терпит и сообщает об этом.

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Возвращаемся к детству

По словам психолога Елены Богатовой, психика начинает формироваться еще в перинатальном периоде (внутриутробно и до 7-го дня после появления на свет. — Прим. ред.). Плод ощущает все переживания мамы и на этом этапе формирует простейшие реакции, скопированные с реакций мамы.

— Ребенок рождается уже с памятью об этих событиях. Соответственно, если происходящее вокруг будет опасно для родителя, то и для малыша это тоже будет опасным. Люди, живущие с установками «Мир опасен» или «Окружающие люди опасны», не могут взять ответственность за свою жизнь — им страшно. Им кажется, что их жизнью управляют обстоятельства, другие люди, различные события или ретроградный Меркурий. А вот те, для кого с детства мир был безопасен, ведут себя иначе. Это как раз люди с психологией силы или сильной психикой.

Екатерина Зуша тоже считает, что всё начинается в детстве — с осознания ребенком собственной личности, без привязки к личностям других людей и без потребности характеризовать себя через других. Это процесс называют индивидуация, и ребенок должен обязательно его пройти.

— Только при завершении этого процесса человек начинает существовать в этом мире как уникальная и опорная на себя личность. Из этого состояния ему легко проявляться в мир, строить отношения, идти к поставленным целям. Если же ребенку не удалось его пройти, в дальнейшем он будет испытывать трудности в понимании самого себя, в движении к целям, которые отличаются от целей других членов семьи или значимых людей. Также возможны сложности в построении романтических или профессиональных отношений, — объясняет психолог.

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Что никогда не делают люди с сильной психикой

Психолог Елена Богатова назвала 5 вещей, которые не свойственны таким людям. Можно присмотреться к ним и попробовать примерить на себя. Ведь известно, что многие процессы могут происходить в обе стороны, и тренировкой новых привычек можно добиться некоторых внутренних изменений — в своем поведении и манере реагировать на ситуации.

Итак, что же никогда не делают люди с сильной психикой.  

1. Не снимают с себя ответственность за ситуации в своей жизни.

Соответственно, никогда не будут искать «виноватого».

2. Не плывут по течению

Потому что понимают, что именно они управляют обстоятельствами, а не обстоятельства ими. Даже в трудной ситуации человек с сильной психикой скажет: «Да, сейчас так, но я могу это изменить». И любое свое дело он не пустит на самотек.

3. Не принимают решения на эмоциях

Человек с сильной психикой осознает, что эмоции — его часть, но они не могут доминировать над разумом.

4. Не обижают того, кто слабее

Человек с сильной психикой доброжелателен к людям и окружающему пространству. Он помнит, что мир для него безопасен.

5. Не отделяют себя от мира и других людей

Такой человек точно понимает, что мы все — части единого целого и можем вырасти и эволюционировать только в этом единстве. Поэтому пытается принести пользу миру. Его деятельность и работа тесно связаны с передачей знаний другим людям.

Екатерина Зуша добавляет еще несколько особенностей в поведении и поступках, нехарактерных для людей со здоровой психикой:

  1. частые смены настроения,

  2. беспричинная тревога и паника,

  3. любые трудности вызывают бурную реакцию,

  4. обидчивость, восприятие любой критики близко к сердцу,

  5. желание всем нравиться, поиск одобрения со стороны окружающих,

  6. постоянное ощущение, что его хотят обмануть или унизить,

  7. частая ложь себе и другим,

  8. повышенная требовательность к себе и другим,

  9. самокритика и критика других,

  10. проявление агрессии без причины,

  11. сложности в отстаивании себя и своих личных границ,

  12. согласие на то, что не соответствует желаемому уровню.

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Можно ли развить сильную психику

Оказывается, кое-что можно сделать даже во взрослом возрасте. По словам Елены Богатовой, начинать надо с тренировок и практик на доверие к миру и окружающему пространству.

Также нужна проработка родительско-детских отношений. В этом случае важно изменить парадигму мышления и сформировать новые стратегии. К сожалению, в большинстве случаев у людей есть не больше двух стратегий, одна из которых — необходимость страдать. В силу чего все реакции так или иначе связаны с болью, страхом, страданием и необходимостью «нести свой крест». Уход от этой парадигмы и поиск новых стратегий реакций дает человеку четкое понимание, что на самом деле, кроме него самого, никто его не наказывает, — советует Елена Богатова.

Подойдет еще одна простая ежедневная практика: утром улыбнитесь себе в зеркало и этому миру в целом. И уже через несколько дней, по словам психолога, вы заметите, как станет меняться в ответ ваша реальность.

Екатерина Зуша напоминает, что начинать развивать психику надо с этапа индивидуации, если вы его не прошли в детстве. Чтобы сделать это качественно, потребуется помощь психолога или психотерапевта.

— В первую очередь важно уделить внимание выстраиванию собственных границ и соблюдению границ других людей. Надо научиться слышать и различать свои эмоции, и здесь поможет ведение дневника эмоций. Обязательно надо выяснить, как вы получаете ресурс и научиться его регулярно восполнять, а также принимать свой жизненный опыт и делать выводы из прошлых ситуаций, — считает специалист.

Анастасия Романова