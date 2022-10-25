Электронные гаджеты так прочно вошли в нашу жизнь, что порой мы обмениваемся сообщениями с коллегами или близкими, даже находясь в соседних помещениях.

Бойкая переписка в мессенджерах и разнообразные чаты позволяют нам быстро решать рабочие вопросы, поддерживать общение с родными и делиться тем, что происходит, буквально в любой момент времени.

Каких-то официальных правил — как и что писать в сообщениях — нет. Но негласные условности существуют. Например, текст, набранный капслоком, воспринимается как агрессивный, постоянные ошибки в словах — как неуважение, а точка в конце предложения в переписке — как грубость, агрессия, намек, что разговор закончен.

Психологи подтверждают: к тому, что именно вы пишете в мессенджерах и эсэмэсках, на самом деле стоит относиться со всей серьезностью. Язык, который мы используем в письменном общении, очень важен — если, конечно, вас заботят чувства тех, с кем вы переписываетесь.