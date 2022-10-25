Электронные гаджеты так прочно вошли в нашу жизнь, что порой мы обмениваемся сообщениями с коллегами или близкими, даже находясь в соседних помещениях.
Бойкая переписка в мессенджерах и разнообразные чаты позволяют нам быстро решать рабочие вопросы, поддерживать общение с родными и делиться тем, что происходит, буквально в любой момент времени.
Каких-то официальных правил — как и что писать в сообщениях — нет. Но негласные условности существуют. Например, текст, набранный капслоком, воспринимается как агрессивный, постоянные ошибки в словах — как неуважение, а точка в конце предложения в переписке — как грубость, агрессия, намек, что разговор закончен.
Психологи подтверждают: к тому, что именно вы пишете в мессенджерах и эсэмэсках, на самом деле стоит относиться со всей серьезностью. Язык, который мы используем в письменном общении, очень важен — если, конечно, вас заботят чувства тех, с кем вы переписываетесь.
Стоп-фраза
— Есть определенные вещи, которые лучше говорить друг другу лично, наедине, — говорит психолог Линда Кей. — Так, одну фразу никогда не стоит писать в сообщении — она вызывает только негатив и беспокойство у любого, кто ее прочитает. Речь идет о фразе «нам нужно поговорить». Ее стоит считать стоп-фразой, запрещенной для переписки.
Кто бы ни получил сообщение с такими словами, автоматически оказывается в пассивной позиции — хочет он этого или нет, уточняет психолог.
— Даже если вы на самом деле собираетесь устроить разнос кому-то по работе или высказать недовольство своему близкому, который в чем-то провинился, не надо писать эту фразу им в сообщениях, — обращает внимание психолог. — Как минимум вы таким образом даете оппоненту возможность подготовиться к неприятному для них обсуждению. Сотрите сообщение «нам нужно поговорить», напишите: «Давай выпьем кофе» или «Во сколько мы увидимся?» — не вдаваясь в подробности того, что произойдет во время встречи.
Психолог отмечает, что в любом случае — хотите вы или нет застать человека врасплох — использовать стоп-фразу про «поговорить» нельзя.
«Лучше всего четко заявить, что именно вы хотите обсудить, или вообще не говорить о предстоящем разговоре, чтобы начать его тогда, когда вам это будет удобно. Таким образом, у вас будет возможность увидеть реальную реакцию собеседника», — ссылается на психолога Линду Кей
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Его стоит заменить на более экологичные, советует психолог. Если будете «фильтровать», быстро заметите улучшение ваших отношений с партнером или близким человеком.