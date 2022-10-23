Врачи клиники Майо рассказали, что происходит с вашим телом за несколько дней до инсульта

Оказывается, опасную патологию можно распознать до ее наступления. Исследования показали, что до 43 процентов пациентов с инсультом страдают от симптомов микроинсульта за неделю или за сутки до полномасштабной ишемической атаки. Один из таких симптомов — потеря зрения на один глаз.

— Это изменение у всех проявляется по-разному: у кого-то зрение пропадает полностью, тут уже высокая вероятность, что человек испугается и побежит к врачу. У некоторых же появляется словно темная дымка, тень: глаз по-прежнему видит, но уже не так, как раньше , — цитирует британское издание Express доктора Гэри Бартлетта.

Еще один вариант: когда человек сморит прямо, то со зрением всё в порядке. Но стоит ему посмотреть влево или вправо, как появляется «черное пятно». В этом случае тоже страдает только один глаз.

По статистике, у трети тех, кто стал страдать от плохого зрения на один глаз, в ближайшем будущем случится инсульт, говорят врачи клиники Майо. Поэтому не тяните, как можно скорее обратитесь к врачу.