— Когда у вас высокое давление и вам жутко плохо — на самом деле это не опасно. Потому что в таких случаях механизмы повышения давления, скорее всего, в области психосоматики. Например, стресс, негативные эмоции накрывают… И такие люди искренне не понимают, почему, когда они обращаются за медпомощью, врачи не особенно стремятся их полечить. И даже не всегда в таких ситуациях назначают препараты от давления — они бесполезны. Здесь сильно задействован психоэмоциональный компонент, а препараты от давления на фоне активной психосоматики не работают, — объяснила врач-кардиолог Анна Кореневич подписчикам своего YouTube-канала.

Но это вовсе не значит, что на любое повышенное давление можно не обращать внимания. Врач рассказала, как отличить неопасное высокое давление от действительно опасного для здоровья и жизни.

1. Оно периодическое и недолгое

По словам врача, скачки давления — повышение на полчаса-час — не опасны. Опасна именно гипертоническая болезнь. Это когда давление повышено на протяжении недель, месяцев, лет.

— Человек каждый день ложится спать, ходит на работу, что-то делает, развлекается, и у него на протяжении всего дня повышено давление. То есть его сосуды всё время находятся в напряжении, постоянно спазмированные. Как раз эта ситуация приводит к изнашиванию сосудов, они становятся хрупкими и ломкими, в них быстро начинают расти атеросклеротические бляшки. И в какой-то момент эти бляшки начнут лопаться, будут образовываться тромбы и развиваться инфаркты и инсульты, — пояснила Анна Кореневич.

Надо помнить, что на протяжении суток давление может меняться не раз. Оно может повышаться на фоне эмоциональных всплесков — как негативных, так и позитивных, во время физической активности. И это, как отметила кардиолог, нормальная ситуация.