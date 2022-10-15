Бывает, человек почувствовал себя плохо: сердце сильно забилось, заболело где-то слева в груди, жар прилил к голове, весь вспотел или воздуха не хватает. Он измеряет давление, а на тонометре, к примеру, 160 или 180/100. И тут приходит страх: а вдруг у меня прямо сейчас случится инфаркт или инсульт, что-то лопнет в голове, сердце остановится и так далее. Как это ни покажется странным, такие ситуации, как правило, не опасны для здоровья. Поэтому паниковать не надо.
— Когда у вас высокое давление и вам жутко плохо — на самом деле это не опасно. Потому что в таких случаях механизмы повышения давления, скорее всего, в области психосоматики. Например, стресс, негативные эмоции накрывают… И такие люди искренне не понимают, почему, когда они обращаются за медпомощью, врачи не особенно стремятся их полечить. И даже не всегда в таких ситуациях назначают препараты от давления — они бесполезны. Здесь сильно задействован психоэмоциональный компонент, а препараты от давления на фоне активной психосоматики не работают, —
Но это вовсе не значит, что на любое повышенное давление можно не обращать внимания. Врач рассказала, как отличить неопасное высокое давление от действительно опасного для здоровья и жизни.
1. Оно периодическое и недолгое
По словам врача, скачки давления — повышение на полчаса-час — не опасны. Опасна именно гипертоническая болезнь. Это когда давление повышено на протяжении недель, месяцев, лет.
— Человек каждый день ложится спать, ходит на работу, что-то делает, развлекается, и у него на протяжении всего дня повышено давление. То есть его сосуды всё время находятся в напряжении, постоянно спазмированные. Как раз эта ситуация приводит к изнашиванию сосудов, они становятся хрупкими и ломкими, в них быстро начинают расти атеросклеротические бляшки. И в какой-то момент эти бляшки начнут лопаться, будут образовываться тромбы и развиваться инфаркты и инсульты, — пояснила Анна Кореневич.
Надо помнить, что на протяжении суток давление может меняться не раз. Оно может повышаться на фоне эмоциональных всплесков — как негативных, так и позитивных, во время физической активности. И это, как отметила кардиолог, нормальная ситуация.
2. При высоком давлении вам плохо
Если у вас повышается давление и вы при этом чувствуете себя плохо, не знаете, куда бежать — на самом деле серьезной опасности для здоровья и жизни нет. По словам врача, хуже, если вы никак не чувствуете высокое давление — вам с ним нормально. Как правило, люди, которые долго живут с повышенным давлением, свыкаются с ним и просто перестают замечать.
— Если вы никак не ощущаете повышения давления — вам хорошо, то это опасная ситуация. А если оно резко повысилось и вам от этого стало плохо — не опасная, — говорит кардиолог.
3. При обследовании ничего серьезного не находят
Обычно у людей, у которых иногда случаются скачки давления, врачи при обследовании не находят серьезных отклонений. У страдающих же гипертонией анализы покажут много нарушений. Но именно настоящих гипертоников, как правило, сложно уговорить лечиться.
— У них нет мотивации, потому что они плюс-минус себя нормально чувствуют при таком высоком давлении, — говорит доктор.
Искать причину всё равно надо
Даже при неопасных скачках давления не стоит пускать всё на самотек и игнорировать их. По словам кардиолога, важно понять, что вызывает такие скачки, и постараться проработать проблему.
— Они ведь тоже портят жизнь. Если не устранить причину, то рано или поздно это может перейти в гипертоническую болезнь. Тогда уже потребуются серьезные меры, чтобы предотвратить инфаркт или инсульт, — добавила специалист.
Что делать, если резко подскочило давление
Как рассказала Анна Кореневич, самое главное в таких ситуациях — успокоиться и не накручивать себя. Далее есть разные способы снизить давление без лекарств, каждый может выбрать для себя что-то свое. Она перечислила несколько из них:
Выпить чашку теплого чая с мятой и просто полежать.
Расслабиться с помощью горячей ванночки для ног. Она помогает расширить сосуды ног, расслабив их, за счет чего давление снижается.
Отвлечься, переключить внимание. К примеру, посмотреть какой-нибудь нейтральный фильм, послушать успокаивающую музыку или почитать книгу.
Прогуляться в быстром темпе или даже пробежаться. Физическая нагрузка способствует снижению артериального давления.
Сделать дыхательную гимнастику или помедитировать.