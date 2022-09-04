Имитирует гастрит и отравление: кардиолог назвала 3 неочевидных признака инфаркта

1. Боль в животе

Казалось бы, при чем здесь сердце? Все знают, что сердце слева в груди и болеть должно там же. Но не все так просто. Иногда коварное сердце болит в животе и имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления. Такое случается при инфаркте нижней или задней стенки левого желудочка. В больницах уже больше 30 лет есть правило делать ЭКГ всем пациентам с проблемами в животе, чтобы не пропустить инфаркт.

2. Приступ одышки и нехватки воздуха

Болей в груди (при инфаркте) может не быть совсем. Это так называемый астматический вариант инфаркта. Приступ одышки может длиться несколько минут или часов и пройти самостоятельно. Такие варианты встречаются редко, но все-таки бывают.

3. Резкая слабость и падение давления

Давление может упасть до 90/60, 80/40 и ниже. Длительность такого состояния также может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов и даже суток. Такой вариант инфаркта бывает у людей с сахарным диабетом. Очень многие даже не подозревает о том, что у них есть диабет, и тем более пропускают подобные приступы внезапной слабости.

О пяти главных отличиях инфаркта от панической атаки, о которых ранее рассказывала фельдшер скорой, можно прочитать ЗДЕСЬ.