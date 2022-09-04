Имитирует гастрит и отравление: кардиолог назвала 3 неочевидных признака инфаркта

Чтобы не заработать серьезных последствий и вообще выжить при инфаркте, главное — как можно быстрее начать лечение. А для этого важно вовремя заподозрить сердечный приступ и сразу обратиться за помощью, а не пытаться отлежаться и ждать, пока отпустит.
Типичным проявлением острого инфаркта миокарда принято считать жгучие или давящие боли в области сердца с иррадиацией (отдачей) в левую лопатку, плечо, руку и даже нижнюю челюсть. Эти боли, как правило, возникают на фоне физической (например, быстрая ходьба) или психоэмоциональной нагрузки.
Однако бывают и неочевидные проявления, о которых тоже нельзя забывать. О трех из них напомнила в своем телеграм-канале кардиолог Анна Кореневич.
1. Боль в животе
Казалось бы, при чем здесь сердце? Все знают, что сердце слева в груди и болеть должно там же. Но не все так просто. Иногда коварное сердце болит в животе и имитирует картину аппендицита, гастрита, язвы желудка или отравления. Такое случается при инфаркте нижней или задней стенки левого желудочка. В больницах уже больше 30 лет есть правило делать ЭКГ всем пациентам с проблемами в животе, чтобы не пропустить инфаркт.
2. Приступ одышки и нехватки воздуха
Болей в груди (при инфаркте) может не быть совсем. Это так называемый астматический вариант инфаркта. Приступ одышки может длиться несколько минут или часов и пройти самостоятельно. Такие варианты встречаются редко, но все-таки бывают.
3. Резкая слабость и падение давления
Давление может упасть до 90/60, 80/40 и ниже. Длительность такого состояния также может варьироваться от нескольких минут до нескольких часов и даже суток. Такой вариант инфаркта бывает у людей с сахарным диабетом. Очень многие даже не подозревает о том, что у них есть диабет, и тем более пропускают подобные приступы внезапной слабости.
О пяти главных отличиях инфаркта от панической атаки, о которых ранее рассказывала фельдшер скорой, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Что делать, если резко упало давление
Ранее Анна Кореневич рассказывала, что если давление снизилось до показателей 90/60 и при этом вы себя хорошо чувствуете, дополнительно ничего делать не надо — это не опасно. Тревожный звоночек, если при таком снижении давления появилось головокружение, потливость, слабость, тошнота — тогда лучше перестраховаться и сразу вызвать скорую. Это может быть предвестником инфаркта.
В других случаях при резком понижении давления помочь себе можно следующими способами:
Лечь так, чтобы ноги были чуть выше головы. Можно, например, положить под ноги подушку.
Пить жидкость — воду, чай, молодым можно и кофе. Дополнительное питье не стоит давать тем, кто уже страдает отеками и одышкой.
Съесть что-нибудь соленое, чтобы задержать жидкость в организме — кусочек соленого огурца или селедки.
Побольше отдыхать.
Предвестники инфаркта
По словам кардиолога, они появляются за несколько дней до сердечного приступа, причем часто — практически у каждого второго. О грозящем в скором будущем инфаркте могут предупредить эти 3 признака:
самый частый — появление жжения, давления и сжатия в груди во время физической нагрузки (не спустя 2-3 часа, а именно на пике). Жжение и сдавливание может также отдавать в левую или правую руки, в переднюю поверхность шеи или нижнюю челюсть.
ощущение жжения за грудиной или в груди при выходе на мороз, холод. Если вы вышли на улицу в минусовую погоду и почувствовали жжение в груди, которое прошло через пару минут, — это повод как можно быстрее обратиться к кардиологу.
жжение или сдавливание в груди в утренние часы — такие ощущения тоже быстро проходят.