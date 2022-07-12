Однако в таких случаях самодиагностикой все же лучше не заниматься — есть риск ошибиться с диагнозом. Поэтому не медлите и сразу звоните «03».

- В медицине нет такого, что все болезни протекают исключительно по учебнику — всегда возможны отклонения от стандартной клинической картины. Поэтому, если вы впервые почувствовали дискомфорт/боль в груди, нарушения дыхания, сильную слабость, сопровождающуюся потоотделением, — вызывайте скорую помощь. И обязательно настаивайте на ЭКГ — информативность инструментальных методов исследования всегда выше и помогает выявить сердечно-сосудистую катастрофу (хотя и не в 100% случаев), — предупредила фельдшер скорой.