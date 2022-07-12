По словам фельдшера скорой помощи Екатерины Синицыной, за жалобой пациентов «болит в груди и не хватает воздуха» может скрываться как проблемы с сердцем, включая смертельно опасный инфаркт, так и паническая атака — неприятное, но, по сути, неопасное для жизни состояние.
Быстро отличить одно от другого не всегда просто, однако есть отличия, которые позволяют предположить диагноз. В своем телеграм-канале медик назвала 5 главных. Итак,
Паническая атака (ПА) может возникнуть в любое время, даже в покое. Тогда как проблемы с сердцем — стенокардия или инфаркт обычно проявляются во время физической активности.
ПА начинается резко, без каких-то предварительных симптомов. Первые «звоночки» инфаркта часто возникают за несколько дней или даже недель. Например, боли возвращаются после перерыва, хуже переносится физическая нагрузка или плохо помогают нитраты.
При ПА обычно симптомы сохраняются не более 20-25 минут, после чего исчезают даже без лечения. Это важный момент! Если речь идет об инфаркте, боль никуда не денется — будет только хуже.
С ПА можно справиться самостоятельно — при помощи определенных дыхательных. упражнений, медитаций и тому подобного. Сердечный приступ — совсем другая история.
ПА, как правило, не сопровождается значительными нарушениями гемодинамики — то есть давление и пульс остаются в пределах нормы или близко к ней. Возможна небольшая тахикардия (при этом частота сердечных сокращений до 100 не требует медикаментозного лечения). При инфаркте в большинстве случаев идет выраженное снижение артериального давления.
Однако в таких случаях самодиагностикой все же лучше не заниматься — есть риск ошибиться с диагнозом. Поэтому не медлите и сразу звоните «03».
- В медицине нет такого, что все болезни протекают исключительно по учебнику — всегда возможны отклонения от стандартной клинической картины. Поэтому, если вы впервые почувствовали дискомфорт/боль в груди, нарушения дыхания, сильную слабость, сопровождающуюся потоотделением, — вызывайте скорую помощь. И обязательно настаивайте на ЭКГ — информативность инструментальных методов исследования всегда выше и помогает выявить сердечно-сосудистую катастрофу (хотя и не в 100% случаев), — предупредила фельдшер скорой.
Классические и нетипичные признаки инфаркта
О них рассказывала ранее Ирина Литвякова, кардиолог НМИЦ ЛРЦ при Минздраве.
В списке типичных проявлений острого инфаркта миокарда доктор назвала:
нарастающие по интенсивности жгучие или давящие боли в сердце с иррадиацией (отдачей) в левую лопатку, плечо и предплечье. Этим болям, как правило, предшествуют быстрая ходьба, физическая или психоэмоциональная перегрузки.
слабость,
одышка,
холодный липкий пот,
отсутствие эффекта от применения обезболивающих препаратов.
Среди нетипичных признаков острого инфаркта миокарда кардиолог выделила следующие:
«астматическая форма», которая сопровождается сухим кашлем, удушьем, ощущением сдавленности грудной клетки.
боли в животе;
изжога,
вздутие живота,
напряжение мышц брюшной стенки,
боли в области грудного отдела позвоночника,
боли в области нижней челюсти.