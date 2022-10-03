Что может рассказать о человеке его аватарка в соцсети: мнение психолога

Выбирая, какое фото будет вашей аватаркой в соцсетях — главным в профиле, — не все задумываются, что именно «сигналят» этим выбором своим будущим подписчикам и «френдам». Но опытный психолог только по одному взгляду на снимок может разложить по полочкам ваш характер и особенности вашей личности.

Коуч и психолог из США по имени Франческа поделилась секретами — как именно фотография, которую вы выставляете на всеобщее обозрение, может рассказать о вас гораздо больше, чем вы сами этого хотите.