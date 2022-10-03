Что может рассказать о человеке его аватарка в соцсети: мнение психолога

Выбирая, какое фото будет вашей аватаркой в соцсетях — главным в профиле, — не все задумываются, что именно «сигналят» этим выбором своим будущим подписчикам и «френдам». Но опытный психолог только по одному взгляду на снимок может разложить по полочкам ваш характер и особенности вашей личности.
Коуч и психолог из США по имени Франческа
Если вокруг много людей
— Если в качестве фото профиля человек выбрал кадр, где его окружают другие люди, то сразу можно сказать: перед нами экстраверт, — заявила Франческа. — Такие люди, как правило, выкладывают яркие, красочные фотографии, на которых их окружает множество людей. Им в таком окружении максимально комфортно.
Фото профиля часто меняется
— Череда разных снимков, меняющихся в профиле в соцсетях чуть ли не каждую неделю, говорит о том, что у человека нет ярко выраженной идентичности и он довольно неуверен в себе, — рассказала психолог. — Он также может быть крайне нерешительным и с трудом доверяет людям, а возможно, страдает от кризиса и ищет внимания других.
Считается, что фото на аватарке в соцсетях достаточно менять несколько раз в год или если в вашей жизни происходят серьезные изменения.
Вы выглядите сексуально
— Сексуальное фото может означать, что у человека есть комплекс неполноценности, когда ему кажется, что нужно быть более выразительным и привлекающим внимание, — говорит Франческа. — Причем если ваша цель — найти потенциального партнера, и вы считаете, что добьетесь желаемого, показывая неприкрытые части тела, то на самом деле так вы попросту отталкиваете людей. И касается это как мужчин, так и женщин.
Вместе с любимым человеком
— Если вы позируете для фото профиля с мужем, парнем или супругой, это может означать, что вы слишком сильно на них полагаетесь, — говорит психолог Франческа. — Партнер воспринимается вами как часть вашей личности. Чаще всего такие фото выкладывают люди с тревожным стилем привязанности. Они нуждаются в высокой степени эмоциональной близости с партнёром. Им свойственна неуверенность в себе, ревность. А причина этому — страх быть покинутым и незащищенным.
Фото с ребенком или котиком (собакой)
— У такого человека есть способность сопереживать другим или заботиться о них, — отметила психолог. — К такому простому лайфхаку нередко прибегают мужчины. Но на самом деле он беспроигрышный — выложите фото с питомцем, и вы резко увеличите шансы на успех у девушек.
Исследователи из Университета Хаэна в Испании выяснили, что мужчины в приложениях для знакомств выглядят менее угрожающе и пугающе для потенциальных невест, когда держат на руках маленькую собачку, чем когда они изображены на фото в одиночестве.
Взгляд сверху вниз или снизу вверх
— Кадр, на котором вы изображены смотрящим в камеру как бы сверху вниз, сигналит о том, что вы сообщаете о своем превосходстве и доминировании, возможно, слишком большом эго, — сказала психолог.
А если вы выбрали для фото в профиле кадр, в котором смотрите в камеру снизу, то это может говорить о вашей покорности и способности жертвовать собой, неуверенности, отмечает Франческа.
— Пытаясь найти в Интернете друзей, новые знакомства, вторую половинку, надо понимать, что пристрастие к социальным сетям породило поколение «искателей внимания» — такие люди просто хотят найти одобрение, удовлетворить свои психологические потребности, а не общаться с другими, — обращает внимание психолог.
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