От лица подальше: дерматолог назвала самое вредное средство по уходу за кожей

Детский крем, самодельный огуречный лосьон, даже вазелин — у поколения наших мам последний был особенно популярен. Вазелин — это продукт переработки нефти, который был впервые получен еще в 1878 году, до сих пор применяется в различных составах, которые используются для лица и тела. Его жирная основа помогает в защите кожи от внешних негативных последствий, помогает заживлять раны и смягчать огрубевшие участки.

Но все чаще косметологи и дерматологи говорят о том, что это одно из самых вредных средств для ухода за кожей. Почему — «Доктор Питер» разбирался вместе дерматовенерологом Аленой Романовой.