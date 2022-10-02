От лица подальше: дерматолог назвала самое вредное средство по уходу за кожей

Детский крем, самодельный огуречный лосьон, даже вазелин — у поколения наших мам последний был особенно популярен. Вазелин — это продукт переработки нефти, который был впервые получен еще в 1878 году, до сих пор применяется в различных составах, которые используются для лица и тела. Его жирная основа помогает в защите кожи от внешних негативных последствий, помогает заживлять раны и смягчать огрубевшие участки.
Но все чаще косметологи и дерматологи говорят о том, что это одно из самых вредных средств для ухода за кожей. Почему — «Доктор Питер» разбирался вместе дерматовенерологом Аленой Романовой.
врач-дерматовенеролог, трихолог СМ-Клиника в СПбvk.com/smclinic_spb
Вазелин — зачем он нужен
Этот недорогой и доступный косметический продукт можно найти в любой аптеке и магазине косметических товаров, им пользуются и взрослые, и для ухода за детьми. Однако чаще всего его применяют при различных манипуляциях, где нужно уменьшить дискомфорт, смягчить кожу. Это проведение клизмы, заживление ран, чтобы уменьшить стянутость.
Доктор замечает — вазелину принято приписывать увлажняющие свойства. Поэтому обычно мази на основе этого вещества используют для смягчения кожи — в качестве альтернативы другим косметическим средствам. Чаще всего вазелин наносят на лицо и губы. В отдельных случаях вазелином заменяют крем для рук, но такое происходит значительно реже. Все-таки далеко не всем комфортно ходить с плотной пленкой на руках, которая к тому же еще и практически не впитывается.
Недорогой — и бессмысленный
В сети ходит информация, что вазелин нужно наносить на лицо на ночь — мол, это копеечное средство борется с морщинами и придает коже здоровое сияние. Просто анти-эйдж из аптеки — доступно и эффективно.
В реальности же никакими омолаживающими свойствами вазелин не обладает. В силу плотной структуры он способен чисто механически заполнить морщины, но никак не разгладить их. Так что эффект здесь только визуальный, а «сиять» кожа начинает банально из-за жирности и блеска самого вазелина.
Чем вазелин может навредить
Использовать вазелин для ухода за кожей лица — очень плохая идея. Не стоит верить всему, что говорят, даже если это вещество активно нахваливают блогеры или называют «любимым средством Мэрилин Монро».
Главная опасность заключается в способности вазелина провоцировать акне — высыпаний на коже. Причиной этого заболевания становится избыточная выработка кожного сала, которая возникает на фоне чувствительности рецепторов сальной железы к различным веществам, гормоном и так далее. Вазелин можно считать одним из провокаторов прыщей, и это связано именно с его свойствами.
В состав вазелина входит большое количество минеральных масел, которые крайне негативно влияют на состояние кожи. Когда мы наносим вазелин на лицо, рецепторы моментально реагируют на раздражение и стимулируют работу сальной железы. Она начинает активно сокращаться и выделять кожное сало.
Одновременно с этим вазелин ложится на лицо плотной сплошной пленкой, полностью блокирует водно-кислородный обмен и закрывает выход для кожного сала. В результате оно копится внутри, закупоривает поры и провоцирует образование комедонов — так называют подкожные высыпания.
Для жирной кожи особо опасен
Особенно опасно использовать вазелин обладательницам жирной кожи, склонной к воспалениям. В их случае продукт гарантированно ухудшит состояние кожи и усилит акне. Часто люди считают свою кожу сухой просто потому, что ее стягивает после умывания, хотя на самом деле ситуация совершенно иная.
Однако при дискомфорте после умывания речь идет о пересушенной коже. Такое состояние может наблюдаться и у жирной, и у комбинированной кожи. Намазавшись вазелином после душа, мы не только не увлажним лицо, но и получим солидную порцию высыпаний уже через несколько часов или дней.
Когда вазелин на пользу
Важно понимать, что вазелин — это по своей сути жирная плотная мазь. Как и все другие мази, назначать его должен исключительно врач. Он может неплохо сработать, например, при псориазе, ихтиозе, некоторых дерматитах и других кожных заболеваниях.
Наносить его на кожу лица можно исключительно в тех случаях, когда человек находится в экстремальных условиях и других средств под рукой у вас просто нет. Например, если вы заблудились в лесу, пустыне или горах, где дует сильный холодный ветер, от которого трескается кожа на лице и губах, защита эпидермиса важна. В подобной ситуации вазелин действительно защитит и поможет — но только на время, пока вы контактируете с вредными факторами. Во всех остальных случаях наносить вазелин на лицо категорически нельзя — он только навредит.