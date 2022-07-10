Грустный факт: с годами на то, чтобы поддерживать организм в активном состоянии, уходит все больше времени. Но отсрочить наступление старости можно, если понимать, какие процессы с годами происходят в организме. Ведь, по сути, старение — это всего лишь набор молекулярно-биологических процессов.
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, как мы стареем — внутри и снаружи и дала советы: что с этим делать.
«Одна из теорий старения основывается именно на изменении баланса гормонов в организме, — говорит Зухра Павлова. — Для этого есть все основания, хотя и под другие теории можно вполне подвести научное обоснование. Истина где-то посередине».
Что происходит внутри…
Снижается способность синтеза и пищеварительных ферментов. Вы чувствуете, что сложнее переваривать еду, в первую очередь любые белки и растительную клетчатку.
Нарушается состав тела. По словам эндокринолога, у пожилого человека, даже если он сухощавый, баланс жировой и мышечной ткани всегда будет в пользу жира.
Эндокринные железы снижают синтез гормонов и других биологически активных веществ. Их не просто становится меньше, но они и менее активны.
«Например, половые железы вообще утрачивают способность синтезировать гормоны, и часть их функций берут на себя надпочечники».
Концентрация половых гормонов снижается. Человек быстрее устает, у него снижается объем мышечной ткани, он слабеет, и, как следствие…
…Становится гиподинамичен. Это одна из причин, почему с возрастом накапливается жировая ткань. Если не заниматься спортом, то мы будем быстрее дряхлеть и повышать конвертацию тестостерона в эстрадиол, то есть мужского гормона в женский.
Уменьшается минеральная плотность костной ткани. Грубо говоря, кости «размягчаются». Вот почему у людей старшего возраста часто случаются переломы, после которых им трудно восстановиться.
… И что мы видим снаружи
Это признаки старения можно увидеть в зеркале и прочувствовать на себе. Они — следствие наших внутренних изменений.
Снижается эластичность кожи, она становится сухой и дряблой.
Меняется осанка, человек становится ниже ростом.
Снижается высота позвонков, уменьшается грудная клетка.
Склеры глаз становятся сухими и тусклыми.
Выпадают зубы.
Снижается физическая активность и мышечный тонус.
Ухудшаются когнитивные функции.
Можно ли обмануть возраст?
По словам врача, многие пожилые люди выглядят моложе ровесников, если соблюдают определенные правила. Базовые из них — правильное питание и постоянная физическая активность, а также лечение болезней и компенсация болезненных состояний.
«Зубы надо вставлять, от них многое зависит, — говорит Павлова. — Больной желудок — лечить, сухую кожу — мазать кремом, и так далее. Кроме того, если нет противопоказаний, нужно проводить заместительную гормональную терапию».