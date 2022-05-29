Стоматолог Лапушкина: пережитый стресс может оставить вас без зубов

Конечно, полностью согласиться с фразой «все болезни — от нервов», нельзя, поскольку есть еще инфекции, травмы и многие иные патологии. Но и отрицать роль стресса в развитии патологий внутренних органов, скелета, мышц, нервной системы и обмена веществ — нельзя. Острый запредельный стресс или хронический ежедневный, они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Но каким образом стресс влияет на зубы?

Стоматологи утверждают, что со стрессом связно достаточно много отрицательных влияний, разрушающих зубы и провоцирующих проблемы с деснами, ухудшающих состояние слизистой рта. «Доктор Питер» обсудил влияние стресса на зубы и десны с врачом-стоматологом Юлией Лапушкиной.