Болит зуб при накусывании: стоматолог объяснила, в чем может быть причина

Если зубы здоровы, при жевании любых видов пищи, даже самых плотных, они хорошо переносят то давление, которое на них оказывается — более 70 кг на квадратный сантиметр. Более того, мы должны как можно чаще жевать жесткую пищу с самого детства, чтобы обеспечить достаточную жевательную нагрузку. Это одно из условий поддержания полости рта в здоровом состоянии, правильного роста и развития челюстно-лицевой области. Но если вы нечастый гость в кресле стоматолога, то может возникать ситуация, когда при накусывании, особенно если это плотные продукты, ощущается дискомфорт.

У некоторых людей даже незначительное нажатие может вызывать крайне резкие, болезненные ощущения. И терпеть это не нужно, стоит обратиться к врачу и лечиться. Но почему подобное может происходить в принципе, «Доктор Питер» обсудил с врачом-стоматологом Юлией Лапушкиной.