Болит зуб при накусывании: стоматолог объяснила, в чем может быть причина

Если зубы здоровы, при жевании любых видов пищи, даже самых плотных, они хорошо переносят то давление, которое на них оказывается — более 70 кг на квадратный сантиметр. Более того, мы должны как можно чаще жевать жесткую пищу с самого детства, чтобы обеспечить достаточную жевательную нагрузку. Это одно из условий поддержания полости рта в здоровом состоянии, правильного роста и развития челюстно-лицевой области. Но если вы нечастый гость в кресле стоматолога, то может возникать ситуация, когда при накусывании, особенно если это плотные продукты, ощущается дискомфорт.
У некоторых людей даже незначительное нажатие может вызывать крайне резкие, болезненные ощущения. И терпеть это не нужно, стоит обратиться к врачу и лечиться. Но почему подобное может происходить в принципе, «Доктор Питер» обсудил с врачом-стоматологом Юлией Лапушкиной.
врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию
Какие зубы могут болеть
Появление зубной боли при накусывании, пережевывании пищи может возникать как в ранее не болевших зубах, так и в тех, которые вы уже когда-то лечили. Среди ключевых причин, которые могут приводить к болезненности одного или нескольких зубов, если осуществляется касание или давление, могут относиться:
периодонтит;
часть болезней десен;
патологии прикуса;
перегрузка зуба пломбами, конструкциями (разные виды протезов, если это опорная единица, если расчеты нагрузки были выполнены неверно).
Особенно часто люди жалуются на появление зубной боли при накусывании, если им проведено пломбирование либо недавно выполнялось лечение корневых каналов.
Боль — это всегда ненормально
Если зуб визуально здоров, но при этом болит при надавливании, откусывании, это повод для немедленного визита к стоматологу. Всегда возникновение болезненности — это сигнал о том, что происходят какие-то патологические процессы. Может быть поврежден корень зуба, окружающие ткани (десны, костная ткань), сама коронка зуба в тех местах, которые не видны в зеркале, но их легко определит стоматолог.
Постучим и сделаем рентген
Первое, что сделает стоматолог при осмотре — это проверит, болит ли зуб при постукивании. Врач будет стучать не только по подозреваемому (причинному) зубу, но и по соседним с ним зубам, поскольку боль может распространиться за границы только той единицы, которую подозревает сам человек. Исходя из того, что было обнаружено, стоматолог может провести ряд дополнительных мероприятий и процедур:
рентгеновский снимок нескольких зубов;
дополнительные тесты (оценка подвижности, перкуссия);
оценка уровня расположения десны, измерение глубины пародонтальных карманов.
После обследования и оценки всех жалоб, осмотра полости рта и пострадавшей области определяется причина боли и подбирается тактика лечения. Причин может быть много, обсудим наиболее вероятные.
Пломба слишком высоко
Если пломба поставлена очень высоко, оказывается давление на периодонт (ткань, окружающая зуб в альвеолярном отростке), связочный аппарат, который поддерживает зубы. Для того, чтобы избежать дальнейших патологических изменений, нужно скорректировать пломбу как можно быстрее. После того, как проведено вмешательство, боль должна исчезнуть, остаточные дискомфортные ощущения могут быть не более пары дней.
Периодонтит — ткани воспалились
Если возникло воспаление в тканях, которые окружают корень зуба в челюсти, это называют периодонтитом. Обычно это осложнение пульпита, воспаления мягкой пульпы зуба, если процесс выходит за границу каналов в корнях зубов, и образуется очаг уже вокруг пораженного зуба. Если на зуб оказывается давление при пережевывании пищи, возникает боль, поскольку ткани воспалены и отечны. Если это гнойная форма периодонтита, то иногда невозможно даже закрыть рот, а сам зуб кажется выросшим.
Киста зуба
Киста в области корня зуба может быть разного размера, от нескольких миллиметров до 1-2 см и более. Если обострения нет, боль при накусывании выражена не сильно, но сам зуб имеет серый цвет. Если возникает обострение, боль становится постоянной, усиливается при накусывании. Помимо серого цвета, есть отечность тканей, возможна подвижность пораженного зуба.
Если щеку раздуло
В народе это называют флюсом, а стоматологи именуют эту напасть периоститом. Самый яркий и заметный симптом — это отек щеки и полости рта, чуть ли не половины лица. Дополняет это сильная боль при накусывании, а если уже сформировался свищ — она ощущается только при постукивании, при накусывании она не сильная.
Осложнения после лечения
Одной из причин боли при накусывании могут стать осложнения после эндодонтического лечения. Например, если зуб болит после того, как полечили каналы, это возможно из-за периапикальных изменений, развития воспаления в верхней части корня зуба. Там могут образоваться киста, гранулема или абсцесс, чтобы их выявить, нужно сделать рентген или панорамный снимок. Если затем своевременно перепломбировать каналы, то зуб можно сохранить.
Если проблема не в зубах, а в пазухах
Отдельно стоит сказать о болезненных ощущениях во время надкусывания в верхних молярах, которые могут входить корнями в пазуху. Конечно, такое бывает не у всех. Если стоматолог не обнаружил каких-либо отклонений в клиническом обследовании и рентген не показал каких-либо изменений, стоит обратиться к ЛОР-специалисту для консультации. Дополнительные симптомы, которые указывают на необходимость обращения к отоларингологу с зубной болью — это недавний или постоянный насморк, выделения из носа, усиление боли при наклоне головы.
Еще вариант — ранее вы лечили зуб, врач вывел избыток материала в пазуху, что даст обострение гайморита. В этом случае боль отдает в зубы.