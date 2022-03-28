Тогда и сейчас: как лечили зубы в СССР и что с тех пор изменилось

Звук бормашины и анестезия, которая замораживала половину лица, многие до сих пор вспоминают с ужасом. Но медицина за эти годы шагнула далеко вперед, и поход к стоматологу уже не вызывает такого трепета, как прежде.