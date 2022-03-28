Тогда и сейчас: как лечили зубы в СССР и что с тех пор изменилось

В современной стоматологии большинство процедур проходят с максимальным комфортом для человека, абсолютно безболезненно и безопасно как психологически, так и физически. Но со времен СССР у многих осталась если не память, то подсознательный страх перед визитом к врачу. Слова «бормашина» и «анестезия» внушают трепет даже тем, кто не сталкивался с советской стоматологией. В чем же проблема?
Гнетущая атмосфера
Чаще всего в советскую поликлинику человек приходил уже в тревожном состоянии, а атмосфера в ней также не способствовала расслаблению. Очереди приходилось ждать в коридоре, где был слышен звон инструментов, звук работающей бормашины, а иногда и стоны пациентов. В результате в кресло врача попадал напуганный, напряженный пациент, а в таком состоянии все болезненные ощущения кажутся еще более выраженными.
А как сейчас
Современные стоматологические клиники делают все для того, чтобы человек не ощущал себя как в больнице. Во время процедур можно расслабиться, отдохнуть или даже поспать. Этому способствует мягкие стоматологические кресла, максимально бесшумное оборудование и минимальная медицинская атмосфера в кабинете. Часто над креслом пациента установлен телевизор, а в детских клиниках есть игрушки.
Отсутствие анестезии
В советской стоматологии анестезия фактически отсутствовала. Единственным препаратом, который можно было использовать для местного обезболивания, был крайне слабый анестетик, который очень быстро теряет свой эффект. Эта анестезия носила больше психологический характер, чем реально спасала от боли. Как следствие — любые процедуры были для пациента настоящим испытанием. Страх боли настолько силен, что сформированный стереотип о стоматологии дошел даже до наших дней.
А как сейчас
В области обезболивания произошел колоссальный революционный прогресс. Сейчас любую манипуляцию в стоматологии можно провести абсолютно безболезненно не только на местном уровне. Различные виды седации и премедикации помогают снимать эмоциональное напряжение и лечить зубы во сне. То есть они обеспечивают не только исключение физической боли, но и эмоционального дискомфорта, что также очень важно.
Мышьяк для удаления зубного нерва
Зачем он был нужен? Дело в том, что воспаление зубного нерва, сопровождаемое болью, носит необратимый характер. Зуб не может выздороветь, нерв должен быть удален. Проводить эту операцию без анестезии — плохая идея, поэтому в советской стоматологии нерв сначала нужно было убить, и для этого использовали мышьяк.
У него есть две основные проблемы.
Первое — его действие. Иногда после установки мышьяка зуб начинал болеть еще сильнее, что вызывало мучения пациента.
Второе — мышьяк нужно было удалять своевременно, пока он не начал оказывает токсическое воздействие на окружающие ткани зуба, приводя к дополнительным болезненным ощущениям.
Ну если учесть, что в советскую клинику мало кто хотел возвращаться, часто несвоевременное обращение имело осложнения. Это проблема, потому что нельзя, чтобы любые лечебные манипуляции зависели от пациентов и создавали какой-либо риск для его здоровья.
А как сейчас
Эффективные методики позволяют обходиться без мышьяка, поэтому все осложнения и неудобства, связанные с применением данных средств, в современной стоматологии исключены. Теперь любой зуб можно вылечить абсолютно безболезненно и убрать болевые ощущения в момент первого посещения.
Болезненное сверление зубов
Основная проблема заключалась в том, что что вращения бора для сверления зуба обладало недостаточной скоростью. Движение было медленным и осуществлялась без охлаждения, поэтому носило очень болезненный характер. В полости рта очень много нервных окончаний, обладающих чувствительностью к тактильным ощущениям. Так что вся процедура вызывала крайне негативные ощущения и впечатления.
А как сейчас
Современные стоматологические установки — это произведение искусства. Есть два основных компонента, которые обеспечивают комфортные сверление зубов. Все современные наконечники являются высокоскоростными, что позволяет без напряжения удалять разрушенная ткани зубов. И второй момент — все современные бормашины снабжены охлаждением, что значительно снижает силу трения между бором и зубом, обеспечивая комфорт данного этапа лечения.
Отсутствие профилактики
Из-за сформировавшегося негативного отношения к стоматологическим процедурам люди практически не обращались за лечением зубов. К врачу как правило шли с острой болью и таким запущенным состоянием, что выход был только один — удаление. А как мы помним, в отсутствие эффективной анестезии самое агрессивное вмешательство было очень болезненным.
А как сейчас
Современная стоматология направлена на профилактику проблем. Чтобы сохранить зубы, нужно за ними правильно ухаживать. То есть не только чистить утром и вечером, но и раз в шесть месяцев обращаться к стоматологу для проведения профессиональной гигиены и выявления проблем на раннем этапе. Немаловажно и исправление прикуса — правильное смыкание обеспечивает равномерную нагрузку на зубы, что позволяет сохранить их здоровье на всю жизнь.
Времена, когда врач-стоматолог был самым страшным доктором, навсегда ушли из современной медицины. Теперь для пациентов это один из самых комфортных специалистов — так считают сами врачи. А вы как думаете?
- Нет, повезло найти своего врача - хожу каждые полгода%
- Не боюсь, но ничего приятного не жду%
- Не люблю стоматологов - не так уж у них комфортно, как в статье описывают%
- Надо мной зубные достаточно поиздевались, хожу только в случае крайней необходимости%
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