Не всегда проблемы с деснами и зубами связаны с плохой гигиеной или редкими визитами к стоматологу. Порой изменения в состоянии полости рта являются «звоночком» о каком-либо заболевании организма. Некоторые болезни имеют свои проявления в ротовой полости, они как индикатор подают сигнал — срочно обратить внимание на свое здоровье.
Анна Шаранда
медицина
Стоматолог общей практики
- Такое хроническое заболевание, как сахарный диабет, сопровождается сосудистыми нарушениями, дисбалансе обмена веществ, что, к сожалению, не может не отразиться на тканях пародонта и зубах, — рассказала Анна Шаранда, стоматолог центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile. — Первые признаки сахарного диабета нередко обнаруживаются именно в ротовой полости.
Врач советует обращать внимание на следующие симптомы:
Ощущение сухости в полости рта — густая и вязкая слюна, количество ее уменьшено.
Жжение (чувство горения) и боль при приеме пищи, глотании, речи.
Затруднение жевания.
Снижение вкусовой чувствительности, металлический привкус во рту.
Чувство жажды.
Слизистая оболочка полости рта красная, блестящая, истончена, язык ярко-красный и часто бывает увеличен.
При наличии хронических травм (острых краев зубов, зубного камня, неудовлетворительных пломб и ортопедических конструкций) на слизистой могут образовываться язвы, эрозии, трещины, которые имеют тенденцию к медленному заживлению.
Также характерны грибковые поражения слизистой — появление плотного серо-белого налета на спинке языка в сочетании с покраснением слизистой, заеды в уголках рта.
Как завещал Гиппократ — болезнь легче предупредить, чем лечить. Потому будьте внимательны к своему здоровью и вовремя приходите на осмотр к своему стоматологу.
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Кариес в запущенном состоянии может грозить онкологическими и аутоиммунными заболеваниями. Вместе с микробами от «гниющих» зубов в организм поступает поток чужеродной белковой информации, с которой организм пытается бороться и держит иммунитет в постоянной боеготовности.
Также постоянное воспаление во рту может привести к бактериальному эндокардиту — приобретенному пороку сердца, заболеваниям гайморовых пазух и гнойным воспалениям мягких тканей, которые возникают от осложнений нелеченого кариеса и от которых пациент может даже погибнуть.
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