Кариес в запущенном состоянии может грозить онкологическими и аутоиммунными заболеваниями. Вместе с микробами от «гниющих» зубов в организм поступает поток чужеродной белковой информации, с которой организм пытается бороться и держит иммунитет в постоянной боеготовности.

Также постоянное воспаление во рту может привести к бактериальному эндокардиту — приобретенному пороку сердца, заболеваниям гайморовых пазух и гнойным воспалениям мягких тканей, которые возникают от осложнений нелеченого кариеса и от которых пациент может даже погибнуть.