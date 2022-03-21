Любая боль — это сигнал организма о том, что он страдает. И в отношении зубов это справедливо на все 100%. Здоровые зубы и десны не болят, поэтому появление любого, даже малейшего дискомфорта — это повод для немедленного визита к врачу-стоматологу. Однако цены на стоматологические услуги на сегодняшний день достаточно высокие, а страх самих стоматологов заложен во многих с детства. Поэтому мы зачастую терпим до последнего, пока зуб окончательно не разрушится или не заболит так сильно, что нет сил терпеть боль.
Самое правильное решение в этой ситуации — немедленно отправляться к стоматологу. Но зубная боль коварна, она нередко приходит в поездке, вечером или когда ваш стоматолог в отпуске, на краю света и другой клиники поблизости нет. В этом случае первое, что делает большинство людей — это гуглит «как облегчить зубную боль», получая два десятка советов, которые могут быть опасны! «Доктор Питер» поговорит с врачом-стоматологом Юлией Лапушкиной о том, какие методы опасны и почему.
врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию
Терпеть нельзя, немедленно лечить
Самый опасный способ борьбы с зубной болью — это время, ожидание того, что «все само пройдет», дополненное приемом различных обезболивающих и противовоспалительных препаратов из домашней аптечки. Возможно, на несколько часов они притупят боль, но сам воспалительный процесс, нагноение или разрушение тканей таблетки не устранят. Нужно определить точный диагноз, оказать первую помощь — лечение поможет избежать опасных для здоровья, а порой и жизни последствий.
Высокие температуры — только во вред
Категорически запрещено при боли в зубах использовать грелки, бутылки с горячей водой и прикладывать к больному месту горячий компресс. Тепло усилит приток крови к проблемной единице, стимулируя боль и усиливая воспалительный процесс.
Аналогично под запретом будет прием горячей ванны или душа, посещение бани или сауны.
Любое из этих действий усилит кровообращение, в том числе в области больного зуба, что спровоцирует усиление болезненности.
Для сна добавь подушки
Если зубная боль застала врасплох вечером, а к врачу вы сможете попасть только утром или на следующий день, нужно правильно пережить ночь. Нельзя долго лежать в горизонтальном положении без подушки. Такое положение тела и головы провоцирует прилив крови к зубу, усиливая мучения. Спать лучше, положив 1-2 лишние подушки, расположив голову намного выше обычного положения.
Антибиотики и любые лекарства без разрешения врача
Категорически запрещено покупать и пить антибиотики без назначения врача в надежде на то, что инфекция исчезнет и не нужно будет идти к врачу. Во-первых, антибиотики не снимают болезненность, поэтому они не облегчат боль. Во-вторых, они негативно влияют на кишечную микробиоту, подавляют иммунную защиту и только ухудшают состояние в области больного зуба. В-третьих, прием антибиотиков при зубной боли может затруднить диагностику, когда вы все-таки попадете к врачу.
Нельзя самостоятельно закладывать в полость разрушенного больного зуба какие-либо препараты, капать в него спиртовые растворы или кислоты.
Это не устранит, а только усилит боль. Кроме того, можно получить еще и ожоги слизистых, серьезные осложнения.
Нет — народной медицине!
Не стоит использовать и различные народные средства, даже если двоюродной племянницы вашей бабушки это 100%-но помогало. Никаких доказательств эффективности и безопасности подобных методов лечения — не найдено. Запрещено натирать больной зуб соком алоэ либо его мякотью, напрямую выдавливать сок на щетку и чистить ей беспокоящий зуб или десну.
Запрещено вкладывать в наружный слуховой проход, со стороны, где болит зуб или вся челюсть, корешок подорожника. Помимо зубной боли можно заработать еще и проблемы с ушами.
Топ бесполезных и опасных методов лечения
Запомните или запишите, нижеперечисленные методы не работают и недопустимы к применению в 21 веке.
Нарезанную мякоть чеснока, завернутую в марлю, предлагают прибинтовать к области запястья. Причем, это должна быть рука, противоположная стороне, где болит зуб. Никакой рациональной основы, кроме жуткого запаха, который может отвлекать от мыслей о зубной боли и отпугнет от вас окружающих, пытающихся сочувствовать, не находится.
Не стоит пользоваться и рецептом, предлагающим посасывать столовую ложку нерафинированного растительного масла на протяжении 15-20 минут. Никакой медицинской основы у рецепта нет, более того, не все вообще выдержат масло во рту без приступа тошноты.
Бесполезно полоскать рот теплыми отварами различных трав — шалфея, ромашки или других. Они не обладают обезболивающим эффектом, а тепло только усилит боль.
Бесполезно класть на область больного зуба кусочки прополиса. Они не обладают лечебными свойствами, н обезболивают, а накусывание, чтобы прижать этот кусочек, только усилит ощущения.
Никаких массажей
Не стоит использовать и различные массажные техники, описанные в интернете. Не нужно массировать точку, где сходятся косточки большого с указательным пальцем. Причем массаж предполагается на противоположной от больного зуба кисти. Каким образом подобные интенсивные круговые движения могут помочь — для стоматологов загадка.
Аналогичным образом не работает и интенсивное сильное давление на точку, расположенную под носом, в «ложбине» верхней губы. Она никаким образом не связана с зубами.
Бесполезен массаж ушной раковины на стороне разболевшегося зуба. Более того, прилив крови в массируемой области и окружающим тканям может только ухудшить ситуацию.