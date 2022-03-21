Любая боль — это сигнал организма о том, что он страдает. И в отношении зубов это справедливо на все 100%. Здоровые зубы и десны не болят, поэтому появление любого, даже малейшего дискомфорта — это повод для немедленного визита к врачу-стоматологу. Однако цены на стоматологические услуги на сегодняшний день достаточно высокие, а страх самих стоматологов заложен во многих с детства. Поэтому мы зачастую терпим до последнего, пока зуб окончательно не разрушится или не заболит так сильно, что нет сил терпеть боль.

Самое правильное решение в этой ситуации — немедленно отправляться к стоматологу. Но зубная боль коварна, она нередко приходит в поездке, вечером или когда ваш стоматолог в отпуске, на краю света и другой клиники поблизости нет. В этом случае первое, что делает большинство людей — это гуглит «как облегчить зубную боль», получая два десятка советов, которые могут быть опасны! «Доктор Питер» поговорит с врачом-стоматологом Юлией Лапушкиной о том, какие методы опасны и почему.