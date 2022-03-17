В районной стоматологии, где работают с полисами ОМС, детям и взрослым обычно предлагают на выбор две пломбы — за дополнительные деньги и бесплатную. Многие отказываются от доплаты, думая, что сэкономят деньги.
Есть и те, кто уверен, что это — уловка бюджетной организации, которая просто так пытается заработать деньги на пациентах, а на самом деле пломбы — одинаковые для всех. Давайте разберемся, как отличить хорошую пломбу от плохой, и за что пациент платит деньги.
стоматолог, главный врач клиники «Мегастом»www.instagram.com/megastom_life/
- Как правило, о том, что пломба хорошая, говорят несколько факторов, — поясняет врач-стоматолог Владимир Лосев.
Признаки хорошей пломбы:
Цвет пломбировочного материала должен соответствовать эмали зубного ряда;
У пломбы не должно быть микротрещин;
Она не должна мешать при жевании или создавать какие-то неприятные ощущения в ротовой полости, вызывать дискомфорт;
Пломба должна быть гладкой и при ее установке должны отсутствовать какие-либо пустоты, которые могут приводить к застреванию пищи и развитию кариеса.
Пломбы светового отверждения
Сейчас чаще всего в качестве пломбировочного материала используются гелиокомпозитные пломбы или, как их еще называют, пломбы светового отверждения, отмечает эксперт.
- У них есть как минимум два значимых преимущества. Во-первых, протокол, согласно которому данный вид пломб «прилипает» или приклеивается к тканым зуба. Этот протокол в стоматологии носит название «адгезивный», и применим он только к пломбам светового отверждения. Его основное преимущество в том, что он позволяет устранить любые зазоры между пломбой и зубом, особенно по завершению процесса полировки, — говорит стоматолог.
Особенности и отличия
- Стоматологический рынок очень емкий, и разброс в ценах на композиты светового отверждения огромный. Есть материалы, которые выпускают, например, в Китае, а есть европейские, например, качественные швейцарские или американские, которые стоят на порядки дороже, — поясняет Владимир Лосев.
Пломбы химического отверждения
- В отдельную группу можно выделить пломбы химического отверждения, которые применяются у взрослых пациентов и у детей в качестве временного пломбировочного материала, — поясняет врач-стоматолог.
Если пломбу химического отверждения вам предлагают в качестве постоянного лечения, то это не самый лучший вариант пломбирования.
Стоматолог отмечает, что пломбы светового отверждения по прочности ближе к естественным тканям зубов по сравнению с композитами химического отверждения.
- Любой композит вне зависимости от своего происхождения имеет достаточно большую степень стираемости, но пломбы светового отверждения по этому показателю лучше, чем композиты химического отверждения, — говорит Владимир Лосев.
По ОМС могут поставить и дорогую, и дешевую пломбу. Врач советует рядовому пациенту либо довериться своему врачу или своей клинике, либо интересоваться тем, какие материалы светового и химического отверждения используют в своей практике специалисты, у которых он проходит стоматологическое лечение. К слову, стоматолог на этот вопрос обязан ответить, так что не стесняйтесь его задавать. А потому уже делайте выбор — платить или не платить.