Пломбы светового отверждения

Сейчас чаще всего в качестве пломбировочного материала используются гелиокомпозитные пломбы или, как их еще называют, пломбы светового отверждения, отмечает эксперт.

- У них есть как минимум два значимых преимущества. Во-первых, протокол, согласно которому данный вид пломб «прилипает» или приклеивается к тканым зуба. Этот протокол в стоматологии носит название «адгезивный», и применим он только к пломбам светового отверждения. Его основное преимущество в том, что он позволяет устранить любые зазоры между пломбой и зубом, особенно по завершению процесса полировки, — говорит стоматолог.

Особенности и отличия

- Стоматологический рынок очень емкий, и разброс в ценах на композиты светового отверждения огромный. Есть материалы, которые выпускают, например, в Китае, а есть европейские, например, качественные швейцарские или американские, которые стоят на порядки дороже, — поясняет Владимир Лосев.