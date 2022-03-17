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В районной стоматологии, где работают с полисами ОМС, детям и взрослым обычно предлагают на выбор две пломбы — за дополнительные деньги и бесплатную. Многие отказываются от доплаты, думая, что сэкономят деньги.

Есть и те, кто уверен, что это — уловка бюджетной организации, которая просто так пытается заработать деньги на пациентах, а на самом деле пломбы — одинаковые для всех. Давайте разберемся, как отличить хорошую пломбу от плохой, и за что пациент платит деньги.

Владимир Лосев
Стоматология

стоматолог, главный врач клиники «Мегастом»

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- Как правило, о том, что пломба хорошая, говорят несколько факторов, — поясняет врач-стоматолог Владимир Лосев. 

Признаки хорошей пломбы:

  • Цвет пломбировочного материала должен соответствовать эмали зубного ряда;

  • У пломбы не должно быть микротрещин;

  • Она не должна мешать при жевании или создавать какие-то неприятные ощущения в ротовой полости, вызывать дискомфорт;

  • Пломба должна быть гладкой и при ее установке должны отсутствовать какие-либо пустоты, которые могут приводить к застреванию пищи и развитию кариеса.

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Пломбы светового отверждения

Сейчас чаще всего в качестве пломбировочного материала используются гелиокомпозитные пломбы или, как их еще называют, пломбы светового отверждения, отмечает эксперт.

- У них есть как минимум два значимых преимущества. Во-первых, протокол, согласно которому данный вид пломб «прилипает» или приклеивается к тканым зуба. Этот протокол в стоматологии носит название «адгезивный», и применим он только к пломбам светового отверждения. Его основное преимущество в том, что он позволяет устранить любые зазоры между пломбой и зубом, особенно по завершению процесса полировки, — говорит стоматолог.

Особенности и отличия

- Стоматологический рынок очень емкий, и разброс в ценах на композиты светового отверждения огромный. Есть материалы, которые выпускают, например, в Китае, а есть европейские, например, качественные швейцарские или американские, которые стоят на порядки дороже, — поясняет Владимир Лосев.

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Пломбы химического отверждения

- В отдельную группу можно выделить пломбы химического отверждения, которые применяются у взрослых пациентов и у детей в качестве временного пломбировочного материала, — поясняет врач-стоматолог.

Если пломбу химического отверждения вам предлагают в качестве постоянного лечения, то это не самый лучший вариант пломбирования.

Стоматолог отмечает, что пломбы светового отверждения по прочности ближе к естественным тканям зубов по сравнению с композитами химического отверждения.

- Любой композит вне зависимости от своего происхождения имеет достаточно большую степень стираемости, но пломбы светового отверждения по этому показателю лучше, чем композиты химического отверждения, — говорит Владимир Лосев.

По ОМС могут поставить и дорогую, и дешевую пломбу. Врач советует рядовому пациенту либо довериться своему врачу или своей клинике, либо интересоваться тем, какие материалы светового и химического отверждения используют в своей практике специалисты, у которых он проходит стоматологическое лечение. К слову, стоматолог на этот вопрос обязан ответить, так что не стесняйтесь его задавать. А потому уже делайте выбор — платить или не платить.

Анна Майская