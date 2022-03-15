Высокое артериальное давление часто не имеет симптомов, поэтому многие люди с гипертонией просто не знают о своей болезни и рисках для здоровья. Артериальное давление определяется двумя показателями. БОльший показывает систолическое давление — это сила, с которой сердце перекачивает кровь по всему телу. Меньший показатель говорит о диастолическом давлении — оно показывает сопротивление току крови в сосудах.

«Показания артериального давления между 120/80 мм рт.ст. и 140/90 мм рт.ст. могут означать, что вы подвержены риску развития высокого кровяного давления, если не предпримете шаги, чтобы держать свое давление под контролем», — сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS).

Но можно ли без тонометра понять, что с давлением что-то не так? По словам специалистов клиники Mayo, у большинства людей с высоким кровяным давлением нет никаких признаков или симптомов, даже если показатели давления достигают критического уровня. Тем не менее, как говорят врачи, у некоторых людей с высоким давлением могут быть симптомы, которые нельзя оставлять без внимания.

головные боли; одышка; кровотечения из носа.