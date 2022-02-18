Многие люди не знают первых симптомов сердечного приступа. Это касается не только России. Так, в Британии Национальная служба здравоохранения (NHS) запустила новую кампанию, направленную на выявление ранних признаков сердечного приступа и предотвращение смерти от остановки сердца. Кардиологи настаивают, что при обнаружении этих симптомов стоит сразу же обращаться за медпомощью.
Фактически, раннее лечение снижает риск смерти, признают кардиологи. В этом случае выживаемость после перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний составляет не 7 из 10, а 9 из 10. Это данные по Британии.
В России в 2020 году от болезней системы кровообращения
- Можно игнорировать ранние симптомы сердечного приступа, поскольку они не всегда кажутся серьезными, но никогда не бывает слишком рано обратиться за медпомощью — и чем быстрее вы действуете, тем у вас больше шансов полностью выздороветь, —
По его словам, большинство людей знают, что главный признак сердечного приступа — резкая боль в груди, но есть множество других, менее известных симптомов, на которые следует обратить внимание.
Истинная сердечная боль провоцируется физической нагрузкой, длится непродолжительное время (несколько минут), уходит, если лечь или сесть и принять препараты, таких как нитраты. Также такая боль не имеет связи с изменением положения тела.
Ранние признаки сердечного приступа — по определению NHS
Боль в других частях тела (не только в груди). Она может распространяться от груди к рукам (чаще поражается левая рука, но могут и обе, и правая), а также ощущаться в челюсти, шее, спине и животе.
Непреодолимое чувство тревоги (похожее на приступ паники).
Сильная потливость.
Также могут быть такие симптомы
ощущение «воздушности» в голове или головокружение,
одышка,
тошнота или рвота без видимых причин,
кашель без очевидных причин или «свистящее» дыхание.
NHS объясняет, что, хотя ранние признаки сердечного приступа у разных людей могут различаться, но объединяет их чаще всего сдавливающее чувство в груди.
Ранее врач-кардиолог Татьяна Бродовская рассказала «Доктору Питеру», что похожими на симптомы сердечного приступа могут быть признаки кардионевроза. Это — психосоматическое заболевание, и не имеет ничего общего с сердечными болезнями. Чаще им страдают женщины.
При кардионеврозе боли в сердце могут длиться дольше — несколько часов, иметь волнообразный характер, они не провоцируются физическими нагрузками, и не снимаются нитратами.
Часто у таких пациентов при дополнительном углубленном расспросе можно выявить признаки депрессивного или тревожного расстройства.
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