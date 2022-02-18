- Можно игнорировать ранние симптомы сердечного приступа, поскольку они не всегда кажутся серьезными, но никогда не бывает слишком рано обратиться за медпомощью — и чем быстрее вы действуете, тем у вас больше шансов полностью выздороветь, — говорит медицинский директор Национальной службы здравоохранения профессор Стивен Поуис.

По его словам, большинство людей знают, что главный признак сердечного приступа — резкая боль в груди, но есть множество других, менее известных симптомов, на которые следует обратить внимание.

Истинная сердечная боль провоцируется физической нагрузкой, длится непродолжительное время (несколько минут), уходит, если лечь или сесть и принять препараты, таких как нитраты. Также такая боль не имеет связи с изменением положения тела.

Ранние признаки сердечного приступа — по определению NHS

Боль в других частях тела (не только в груди). Она может распространяться от груди к рукам (чаще поражается левая рука, но могут и обе, и правая), а также ощущаться в челюсти, шее, спине и животе. Непреодолимое чувство тревоги (похожее на приступ паники). Сильная потливость.

Также могут быть такие симптомы

ощущение «воздушности» в голове или головокружение,

одышка,

тошнота или рвота без видимых причин,

кашель без очевидных причин или «свистящее» дыхание.

NHS объясняет, что, хотя ранние признаки сердечного приступа у разных людей могут различаться, но объединяет их чаще всего сдавливающее чувство в груди.