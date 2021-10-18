Шарлатанские анализы, которые ничего не диагностируют

Биорезонанс

Суть метода — человек в руки берет один электрод прибора, а второй прикладывает к различным частям тела. И по колебаниям делается вывод о наличии или отсутствии паразитов. В основном, конечно, о наличии. А «лечение» предлагается на том же приборе, но с другой частотой, плюс назначаются гомеопатические препараты.

- Стоит ли говорить, что никакой научной основы под собой такой метод не имеет? — отмечает Валерия Газина. — Таким образом невозможно ничего диагностировать и, тем более, вылечить.

ХМС по Осипову

Метод основан на определении в крови человека продуктов жизнедеятельности бактерий, по которой высчитывается их концентрация.

- В отличие от предыдущего метода этот имеет хоть какую-то научную основу, — говорит врач. — Но по заключениям этого анализа и бланков результатов можно сделать вывод о его неинформативности: выдаётся просто перечисление микробов и их общее количество в организме.

Гемосканирование или анализ по капле крови

Суть метода — берут кровь из пальца и показывают пациенту, всячески подсвечивая.

- Кровь вне тела очень нестабильна и изменчива, — говорит Валерия Газина. — Вот как раз эти изменения и представляют пациентам как последствия страшных инфекций и глистных заболеваний. Это, пожалуй, самый вредный и шарлатанский анализ.