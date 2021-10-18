В Интернете можно найти немало историй пациентов, которым недобросовестные медклиники выдали целый список анализов и людям пришлось потратить на них огромные суммы. Особенно часто такое случается с родителями, которые ради здоровья детей готовы проходить любые обследования.
На самом деле, существует ряд анализов, которые сдавать бесполезно — они или уже давно потеряли свою актуальность, или не принесут никакой пользы пациенту.
Валерия Газина
медицина
клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностикиwww.instagram.com/doc_pro_analizi/
- Часто за маркетинговыми заголовками (вроде «полное обследование организма здесь и сейчас») встречаются откровенно бесполезные, а иногда и шарлатанские анализы и методики, — поясняет врач клинической лабораторной диагностики Валерия Газина. — Они несут пользу только тому, кто их назначает. А пациентам часто приносят беспокойство, а иногда и вред — ненужное и порой дорогостоящее лечение, которое разрушает здоровье. Бывают и ненужные анализы, потерявшие свою актуальность, так как есть аналогичные исследования — более достоверные.
Некоторые лаборатории продолжают эти анализы делать, так как на них по-прежнему существует спрос.
Шарлатанские анализы, которые ничего не диагностируют
Биорезонанс
Суть метода — человек в руки берет один электрод прибора, а второй прикладывает к различным частям тела. И по колебаниям делается вывод о наличии или отсутствии паразитов. В основном, конечно, о наличии. А «лечение» предлагается на том же приборе, но с другой частотой, плюс назначаются гомеопатические препараты.
- Стоит ли говорить, что никакой научной основы под собой такой метод не имеет? — отмечает Валерия Газина. — Таким образом невозможно ничего диагностировать и, тем более, вылечить.
ХМС по Осипову
Метод основан на определении в крови человека продуктов жизнедеятельности бактерий, по которой высчитывается их концентрация.
- В отличие от предыдущего метода этот имеет хоть какую-то научную основу, — говорит врач. — Но по заключениям этого анализа и бланков результатов можно сделать вывод о его неинформативности: выдаётся просто перечисление микробов и их общее количество в организме.
Гемосканирование или анализ по капле крови
Суть метода — берут кровь из пальца и показывают пациенту, всячески подсвечивая.
- Кровь вне тела очень нестабильна и изменчива, — говорит Валерия Газина. — Вот как раз эти изменения и представляют пациентам как последствия страшных инфекций и глистных заболеваний. Это, пожалуй, самый вредный и шарлатанский анализ.
Ненужные анализы
Дисбактериоз
Суть анализа — исследуется микрофлора кишечника. Однако не вся, а только просветная.
- Дело в том, что все бактерии кишечника (микрофлора) условно делят на пристеночную и просветную микрофлору, — поясняет врач лабораторной диагностики. — Просветная или «транзитная» микрофлора влияет на наш организм и обменные процессы временно. Пристеночная влияет на обменные процессы, имеет уникальный состав, практически неизменный на протяжении всей жизни человека. В чём неинформативность дисбактериоза? Исследуется спектр только известных бактерий просветной микрофлоры.
Проба Сулковича
Старая и очень приблизительная методика, которая определяет содержание кальция в моче.
- Приблизительная потому, что в мочу капают реактив и по степени мутности делается вывод, — говорит Валерия Газина. — Однако результат учитывает не прибор, а человек. Кто как посмотрел — так и учёл. Проба была разработана как контроль правильности подбора дозы витамина D и ранней диагностики паратиреозов. Однако сейчас ей на смену пришёл более информативный анализ — измерение кальция в суточной моче совместно с определением его в сыворотке крови. Данное исследование назначается СТРОГО по показаниям! Его назначает детский эндокринолог или педиатр.
Кал на углеводы
Анализ сдают, когда хотят выявить недостаточную работу фермента лактазы.
- Методика этого исследования, как и проба Сулковича, очень приблизительная: так как результат учитывает человек по степени изменения окраски кала, — рассказывает Валерия Газина. — На результат влияют и другие факторы — особенности питания, приём лекарственных препаратов, воспаление кишечника, инфекции и даже генетические особенности.
Онкомаркеры
- Этот анализ сдавать всем подряд не нужно, его назначают только людям с УЖЕ выявленным диагнозом для контроля лечения, уточнения ремиссии и прогноза заболевания, — поясняет Валерия Газина. — Исключения есть. Это анализы ПСА (простат-специфический антиген) и СА 125 (высокомолекулярный гликопротеин, который обнаруживается на опухолевых клетках эпителия яичников). Но на эти онкомаркеры влияет очень много факторов — показатели повышаются по разным причинам и поэтому как скрининг они не очень информативны. Также результаты ПСА нужно обязательно подтверждать на УЗИ предстательной железы. Нельзя просто сдать этот анализ и успокоиться. И сдавать его просто так не стоит.
Анализ волос на микроэлементы
- Этот анализ пришел к нам от судмедэкспертов, — поясняет Валерия Газина. — Так они определяли степень отравления тяжелыми металлами, мышьяком, как долго длилось воздействие. Делается этот анализ довольно долго — 5-15 дней и показывает состав микроэлементов в конкретном волосе в данный момент времени. На это могут влиять разные факторы — как возраст, так и регион проживания, способы ухода за волосами. В целом, методика не унифицирована, и сделать ее по сути невозможно, потому что на результат анализа влияет очень много индивидуальных особенностей человека. А самое главное — анализ волос на микроэлементы ни в коем случае не отражает микроэлеметный состав крови и организма. До сих пор анализ волос на микроэлементы нередко назначают своим пациенткам нутрициологи и трихологи, чтобы прописывать разные биодобавки. А стоит он немало — около 5 тысяч рублей. Но смысла в этом анализе никакого нет.
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