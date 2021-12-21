- Когда возникает повреждение стенки сосуда, туда со всех ног «бегут» тромбоциты, чтобы просто закрыть отверстие, — поясняет Олеся Топильская. — Параллельно запускается целый каскад сложных реакций, и на помощь к тромбоцитам приходят нити фибрина, которые опутывают тромбоциты, чтобы связь была крепче и образовался хороший сгусток — тромб. Как только тромб выполнил свою функцию, запускаются следующие реакции — нити фибрина «разрезаются», и тромб распадается. Вот эти самые частички фибрина и есть Д-димер. То есть, по факту, наличие Д-димера говорит о том, что тромб распался.

Чаще всего этот показатель используется для подтверждения ТЭЛА (тромбоэмболии легочных артерий) и тромбоза глубоких вен (ТГВ). В этих случаях он повышается в 10 и более раз, и бессимптомно такие состояния, однозначно, не протекают.