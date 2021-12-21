Коронавирус заставил многих ставить себе диагнозы самостоятельно и проверять состояние здоровья без назначений медиков. Причины этого — и страх перед последствиями COVID-19, и трудности с записью к врачу-терапевту, загруженному ковидными пациентами, и большое количество и доступность лабораторий, проводящих исследования.
Один из самых популярных в последнее время стал анализ на Д-димер. Его сдают почти так же часто, как общий анализ крови, глюкозу и ферритин, говорят лабораторные врачи.
Что же такое Д-димер, кому его надо сдавать и что он покажет?
Олеся Топильская
медицина
практикующий врач клинико-диагностической лабораторииwww.instagram.com/dr.topilskaya/?hl=ru
- Когда возникает повреждение стенки сосуда, туда со всех ног «бегут» тромбоциты, чтобы просто закрыть отверстие, —
Чаще всего этот показатель используется для подтверждения ТЭЛА (тромбоэмболии легочных артерий) и тромбоза глубоких вен (ТГВ). В этих случаях он повышается в 10 и более раз, и бессимптомно такие состояния, однозначно, не протекают.
Врач считает, что без назначений сдавать анализ крови на Д-димер не стоит.
- Важно понимать, что этот тест имеет высокую чувствительность, — поясняет Олеся Топильская. — Это значит, что если Д-димер в норме, то это говорит лишь о том, что именно на данный момент нет тромбоза — острого состояния, при котором происходит разрушение фибрина. Также у анализа на Д-димер — низкая специфичность. Это значит, что даже если Д-димер повышен, это совершенно не значит, что у вас тромбоз.
О чем говорит повышенный Д-димер
высокая вероятность ТЭЛА и ТГВ,
артериальные тромбозы (инфаркты, инсульты),
ДВС-синдром,
тяжелые заболевания печени и почек,
опухоли,
тяжёлые инфекции/сепсис/воспаления и так далее.
Эксперт обращает внимание, что повышенный Д-димер также может говорить о перенесенных в ближайшем прошлом травмах и операциях, недавних или продолжающихся кровотечениях, гематомах, беременности, о недостаточном питьевом режиме (обязательно перед сдачей нужно выпить стакан воды), и даже о возрасте пациента.
- Вывод простой — сдавать анализ на Д-димер просто так нет никакого смысла, а тем более назначать себе антикоагулянты только на основании его, — предупреждает врач Олеся Топильская.
Если возникают клинические признаки тромбоза — отек, покраснение и/или боль в конечности, внезапная одышка, затрудненное дыхание, кашель, боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, кровохарканье — вызываем скорую, а не бежим сдавать Д-димер.
Нормы Д-димера по возрастам и единицы измерения
DDU — норма менее 243 нг/мл (0, 243 мкг/мл или 243 мкг/л),
FEU — норма менее 500 нг/мл (0,5 мкг/мл или 500 мкг/л).
Для пациентов в возрасте старше 50 лет необходимо проводить коррекцию
DDU — 5 умножить на возраст,
FEU — 10 умножить на возраст.
Например, для пациента 55 лет
норма в единицах измерения DDU — 5x55 — менее 275 нг/мл,
норма в единицах измерения FEU — 10x55 — менее 550 нг/мл.
Эксперт отмечает, что если у вас повышен Д-димер и при этом есть отягощенный анамнез, то стоит пройти более тщательное обследование. Речь идет о тромбозах, инсультах или инфарктах в раннем возрасте у ближайших родственников, ишемических атаках, нарушениях мозгового кровообращения, замерших беременностях, выкидышах на ранних сроках, внутриутробной гибели плода у женщины или у ее мамы, бабушки или сестры.
- В таких случаях одним анализом тут не обойтись, нужно «копать» глубже и оценивать результаты исследований в комплексе, — советует Олеся Топильская.
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