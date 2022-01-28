Как правильно сдавать кровь на анализ в лаборатории — из пальца или из вены? Будет ли результат отличаться? Почему в поликлиниках не берут кровь только из пальца или только из вены? В чем разница? Такие вопросы часто задают экспертам диагностики. «Доктор Питер» узнал ответы.
клинический микробиолог, врач клинической лабораторной диагностикиwww.instagram.com/doc_pro_analizi/
- Сразу определимся: из пальца кровь сдаётся только на общий анализ крови и СОЭ, в редких случаях — на «сахар» (в стационаре), а из вены — на все показатели, — разъяснила врач клинической лабораторной диагностики Валерия Газина. Речь идет не о домашних экспресс-тестах, а о лабораторных анализах.
Почему кровь на анализ берут из вены
Объем крови из вены значительно больше, чем из пальца, а значит, и исследований из нее можно выполнить больше.
Взятие крови на анализ из вены — менее болезненная процедура — после нее практически нет болезненных ощущений. При взятии крови на анализ из пальца место укола долго болит. Плюс — за один прокол вены можно набрать несколько порций крови.
Взятие крови на анализ из вены — стандартизованный метод. Это значит, что для него написан четкий алгоритм, гарантирующий достоверный результат и сводящий к минимуму все факторы, которые на него влияют. Особенно — при использовании вакуумных систем взятия.
Кровь из пальца — 3 ошибки, влияющие на результат
Слишком сильно давят на палец
— Происходит разрушение клеток, ложное снижение показателей, преимущественно, красной крови. Как следствие — подозрение на анемию, — поясняет эксперт.
Не взяли нужный объем крови
— Не соответствие объема крови и консерванта (вещества, которое сохраняет кровь до исследования) приводит к образованию микросгустков, сгустков и занижению тромбоцитов, — говорит Валерия Газина.
Не выпустили первую каплю крови
— Попадание межтканевой жидкости в образец крови приводит к изменению эритроцитарных индексов и параметров белой крови — лейкоцитов и лейкоформулы, — рассказывает врач лабораторной диагностики.
Нередко в лабораториях кровь для анализа на «биохимию» и гликированный гемоглобин берут не из вены, а из пальца. Это настоящая проблема. Это недопустимо. Результат получается недостоверным.
- Когда мы сдаём анализы, мы надеемся получить достоверные результаты, — объясняет врач. — Современные анализаторы чувствительны к малейшим изменениям состава крови. Около 30 лет назад не было такого уровня достоверности, поэтому метод взятия крови не играл роли.
Почему до сих пор берут кровь из пальца
- У детей до двух лет и у некоторых людей нет возможности взять кровь из вены (например, у онкобольных после химиотерапии, у людей в возрасте, диализных пациентов, бывших наркозависимых, доноров). Для них оставили эту методику. Но она НЕе нужна всем, — разъясняет эксперт.
Ранее врач лабораторной диагностики предупредила, что на результат анализа крови влияет температура в помещении, качество транспортировки и хранения пробирок с биоматериалом.
- Преаналитика — это больная тема. Это 80% ошибок, — говорит Валерия Газина. — Я работала в разных лабораториях — бывало пробирки то заморозят, то перегреют. Мой совет — если вам очень важны точные показатели, то сдавайте анализы в двух-трех местах — желательно там, где есть свои лаборатории, и биоматериалы не надо транспортировать.
Еще один очень важный момент, который влияет на результат — правильная подготовка к анализу крови. На его качестве сказывается даже положение тела, в котором у вас берут кровь (сидя или лежа), не говоря уже о времени сдачи, а также, что пил или ел пациент до анализа, курил ли, какие лекарства принимал, и в каком психологическом состоянии находился в момент сдачи крови.
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