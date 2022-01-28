Кровь из пальца — 3 ошибки, влияющие на результат

Слишком сильно давят на палец — Происходит разрушение клеток, ложное снижение показателей, преимущественно, красной крови. Как следствие — подозрение на анемию, — поясняет эксперт. Не взяли нужный объем крови — Не соответствие объема крови и консерванта (вещества, которое сохраняет кровь до исследования) приводит к образованию микросгустков, сгустков и занижению тромбоцитов, — говорит Валерия Газина. Не выпустили первую каплю крови — Попадание межтканевой жидкости в образец крови приводит к изменению эритроцитарных индексов и параметров белой крови — лейкоцитов и лейкоформулы, — рассказывает врач лабораторной диагностики.

Нередко в лабораториях кровь для анализа на «биохимию» и гликированный гемоглобин берут не из вены, а из пальца. Это настоящая проблема. Это недопустимо. Результат получается недостоверным.

- Когда мы сдаём анализы, мы надеемся получить достоверные результаты, — объясняет врач. — Современные анализаторы чувствительны к малейшим изменениям состава крови. Около 30 лет назад не было такого уровня достоверности, поэтому метод взятия крови не играл роли.

Почему до сих пор берут кровь из пальца