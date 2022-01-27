Почувствовали недомогание — поднялась температура, появилась боль в горле, насморк? Это может быть простуда, грипп или COVID-19. В условиях резкого роста заражения коронавирусом в конце января в России, во многих городах быстро дозвониться до поликлиники, дождаться врача и сделать ПЦР-тест по полису ОМС не так-то просто.
Если тревога не отступает, и вы точно хотите узнать — ковид у вас или нет — можно использовать другие методы диагностики коронавируса, которые как напрямую «видят» вирус, так и те, что обнаруживают иммунный ответ человека на контакт с возбудителем.
Как узнать, что у вас ковид
ПЦР — это один из двух прямых методов диагностики COVID-19. Он обнаруживает РНК (генетический материал) коронавируса. Купить ПЦР-тест в аптеке невозможно.
Еще один прямой метод диагностики — экспресс-тест — продается в аптеке и выявляет антигены — белковые частицы коронавируса.
Экспресс-тест на выявление антигенов прост в использовании и не требует лабораторных условий и больших временных затрат. Антигены — это белки, которые входят в состав вируса и распознаются иммунной системой организма.
Например, в Москве врач на приеме пациента с подозрением на ковид, сразу же делает экспресс-тест, также в столице в пятую волну сделали возможным заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест.
Когда экспресс-тест на ковид может ошибаться
При низкой вирусной нагрузке.
На поздней стадии ковида.
Если мазок взят неправильно.
Аналитическая чувствительность экспресс-теста ниже, чем у метода ПЦР. Поэтому, если есть симптомы COVID-19, но тест отрицательный — надо сделать ПЦР.
Насколько можно доверять экспресс-тестам на коронавирус из аптеки
- Это скрининговые тесты, то есть их нельзя использовать для постановки диагноза, но на сегодняшний день самые популярные тесты достаточно хорошо себя зарекомендовали на практике. Если соблюдать правила сдачи анализа и следовать инструкции, то результату можно доверять с высокой долей вероятности, — рассказала «Доктору Питеру» Анна Сафонова, врач клинической лабораторной диагностики Labquest.
Как делать экспресс-тест на коронавирус из аптеки
Обязательно проверяйте срок годности теста.
Дома храните экспресс-тест вместе с упаковкой и инструкцией.
Перед тестированием хорошо продезинфицируйте поверхность, на которой вы будете проводить тест.
Обязательно вымойте руки перед началом тестирования.
Если тест отрицательный, но вы чувствуете себя плохо, сделайте еще как минимум два экспресс-теста в течение нескольких дней с интервалом не менее 24 часов.
При получении положительного теста результат желательно подтвердить методом ПЦР.
Когда ПЦР может ошибаться
Читательница «Доктора Питера» рассказала, что медсестра, которая пришла брать у нее ПЦР-тест на дому, проводила процедуру весьма странным образом.
- Она вяло повозила своей «антенной» у меня в ноздре, и убрала ее в пробирку, — удивилась петербурженка Мария. — Я уже делала один раз мазок на ковид, знаю, что ватную палочку вводят довольно глубоко в нос — так, что даже становится неприятно. Поэтому я задала вопрос медсестре. Она ответила: «Да какая разница — если вирус есть, тест и так покажет!»
На самом деле это распространенная ошибка.
ПЦР может выдать неправильный результат, если мазок берут «близко» — из носового хода и ротовой полости.
Правильный способ забора материала для ПЦР — ватную палочку вводят глубоко — в носоглотку или ротоглотку.
Ложно-отрицательный результат ПЦР может быть также при низкой вирусной нагрузке (когда вируса в верхних дыхательных путях слишком мало), либо заболевание перешло уже в более серьезную стадию и есть поражение легких — когда вирус спустился из носоглотки в легкие.
Непрямые методы выявления коронавируса
Узнать о том, что вы болеете или перенесли COVID-19, можно, сдав тест на антитела (иммунноглобулины). Это белки, которые вырабатывает иммунная система в результате заражения коронавирусом. Причем, неважно — были ли у вас симптомы COVID-19 или вы перенесли заболевание бессимптомно.
Определить антитела можно, купив экспресс-тесты в аптеке — по капле крови. Но они обладают меньшей чувствительностью, чем тесты, выполненные в условиях лаборатории.
- Если экспресс-тест на антиген оказался отрицательным, но у вас есть симптомы заболевания, и нет возможности сделать ПЦР — можно купить тест на наличие антител (иммуноглобулинов IgG и IgM) по капле крови, — говорит Анна Сафонова.
Антитела IgM
Это ранние антитела, которые вырабатываются в самом начале заболевания. Они обнаруживаются уже в первые дни болезни и «держатся» до 2 месяцев, в некоторых случаях — дольше.
Положительный тест на IgM вовсе не говорит о том, что у вас «острая» фаза ковида. Подтвердить, что вы болеете прямо сейчас, может только ПЦР или экспресс-тест.
Антитела IgG
Это поздние антитела, которые вырабатываются через 2-3 недели после заражения коронавирусом, но иногда они могут обнаруживаться и в самом начале болезни — вместе с IgM.
Для полного понимания, появился ли иммунитет против коронавируса, важно знать — к каким конкретно белкам коронавируса антитела IgG сформировались.
Антитела IgG к нуклеокапсидному белку (внутри вируса)
Они формируются после перенесенного заболевания, но не спасают от повторного заражения. Если у вас обнаружены эти антитела — это просто доказывает, что вы болели COVID-19 ранее.
Антитела IgG к спайк-белку (оболочки вируса)
Эти антитела формируются и после ковида, и после прививки от коронавируса. И именно они считаются нейтрализующими, защищающими от заражения.
Антитела к спайк-белку IgG показывают в качественном и количественном выражениях. В последнем — в единицах BAU. Но точных данных нет, какое их количество спасает от заражения.
По данным врача-терапевта Игоря Соколова, который ссылается на ряд иностранных исследований, уровень антител не дает никаких гарантий, заболеете вы ковидом или нет. Это зависит от штамма, вирусной нагрузки и индивидуальных особенностей иммунитета.
— Вполне возможно для одного человека 350 BAU — 100% защитный уровень, а для другого и 2000 BAU не хватит, — поясняет Игорь Соколов.
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