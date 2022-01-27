Непрямые методы выявления коронавируса

Узнать о том, что вы болеете или перенесли COVID-19, можно, сдав тест на антитела (иммунноглобулины). Это белки, которые вырабатывает иммунная система в результате заражения коронавирусом. Причем, неважно — были ли у вас симптомы COVID-19 или вы перенесли заболевание бессимптомно.

Определить антитела можно, купив экспресс-тесты в аптеке — по капле крови. Но они обладают меньшей чувствительностью, чем тесты, выполненные в условиях лаборатории.

- Если экспресс-тест на антиген оказался отрицательным, но у вас есть симптомы заболевания, и нет возможности сделать ПЦР — можно купить тест на наличие антител (иммуноглобулинов IgG и IgM) по капле крови, — говорит Анна Сафонова.

Антитела IgM

Это ранние антитела, которые вырабатываются в самом начале заболевания. Они обнаруживаются уже в первые дни болезни и «держатся» до 2 месяцев, в некоторых случаях — дольше.

Положительный тест на IgM вовсе не говорит о том, что у вас «острая» фаза ковида. Подтвердить, что вы болеете прямо сейчас, может только ПЦР или экспресс-тест.

Антитела IgG

Это поздние антитела, которые вырабатываются через 2-3 недели после заражения коронавирусом, но иногда они могут обнаруживаться и в самом начале болезни — вместе с IgM.

Для полного понимания, появился ли иммунитет против коронавируса, важно знать — к каким конкретно белкам коронавируса антитела IgG сформировались.