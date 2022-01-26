Выяснили ученые, и как долго «омикрон» остается на коже умерших. Ведь постоянно возникают споры по поводу способа захоронения тел: в самую первую волну умерших предлагали предавать земле только в цинковых запаянных гробах и на определенных территориях. А еще лучше — сразу кремировать.

По данным исследования, «омикрон» остается на коже умерших 21,1 часа — это самый высокий временной показатель для всех предыдущих штаммов. Уханьский штамм оставался на коже 8,6 часа, «альфа» — 19,6 часа, «бета» — 19,1 «дельта» — 16,8.

При этом никаких проблем с «деактивацией» вируса ученые не обнаружили. Антисептик на основе этанола способен расправиться с вирусом за 15 секунд. Другой вопрос, что процентное содержание спирта для успешного уничтожения COVID-19 в антисептике увеличилось. Если для «альфы» и «беты» было достаточно 35-процентного раствора, то для «омикрона» потребовался 40-процентный.

- Поэтому настоятельно рекомендуется в гигиене рук использовать дезинфицирующие средства , как это и было ранее предложено Всемирной организацией здравоохранения, — подчеркивают исследователи.

Другое мнение

В корне с тем, что вирус подолгу выживает на искусственных поверхностях, не согласен генеральный директор и главный врач частной скорой помощи «Coris» Лев Авербах.