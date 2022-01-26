«Омикрон» стал рекордсменом по выживаемости, или, как говорят ученые, «экологической стабильности». Остатки вируса на пластике японские исследователи из Медицинского университета Киото обнаруживали даже спустя 193,5 часа, то есть чуть больше чем через 8 суток. При этом «нулевой» уханьский штамм оставался там же всего 56 часов. Для «альфы» время увеличилось — 191,3 часа, «бета» жила на пластике 59,3 часа, «дельта» — 114 часов.
- Высокая «экологическая стабильность» — способность оставаться заразным — могла помочь «омикрону» сменить «дельту» и стать доминирующим вариантом во многих странах и регионах, и быстро распространиться по миру, — считает один из авторов препринта исследования, опубликованного в научном журнале
Выяснили ученые, и как долго «омикрон» остается на коже умерших. Ведь постоянно возникают споры по поводу способа захоронения тел: в самую первую волну умерших предлагали предавать земле только в цинковых запаянных гробах и на определенных территориях. А еще лучше — сразу кремировать.
По данным исследования, «омикрон» остается на коже умерших 21,1 часа — это самый высокий временной показатель для всех предыдущих штаммов. Уханьский штамм оставался на коже 8,6 часа, «альфа» — 19,6 часа, «бета» — 19,1 «дельта» — 16,8.
При этом никаких проблем с «деактивацией» вируса ученые не обнаружили. Антисептик на основе этанола способен расправиться с вирусом за 15 секунд. Другой вопрос, что процентное содержание спирта для успешного уничтожения COVID-19 в антисептике увеличилось. Если для «альфы» и «беты» было достаточно 35-процентного раствора, то для «омикрона» потребовался 40-процентный.
- Поэтому настоятельно рекомендуется в гигиене рук использовать дезинфицирующие средства, как это и было ранее предложено Всемирной организацией здравоохранения, — подчеркивают исследователи.
Другое мнение
В корне с тем, что вирус подолгу выживает на искусственных поверхностях, не согласен генеральный директор и главный врач частной скорой помощи «Coris» Лев Авербах.
Лев Авербах
Медицина
Генеральный директор и главный врач частной скорой помощи «Coris»www.facebook.com/profile.php?id=100044157863149
«Тех, кто говорит и пишет, что вирус, в нашем случае — коронавирус, живет на поверхностях, надо заново отправлять учиться в школу. Жить то он там, может быть, и живет, если это можно назвать «жизнью», а вот размножаться-то он как там будет? Ведь размножение это и есть смысл жизни вирусов. На поверхностях, на самом деле, находят не вирусы, а куски белка с РНК, то есть биополимер.
Заразить этот белок никого не может. Вирус, в том числе и «любимый» всеми нами коронавирус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы являются облигатными паразитами, так как не способны размножаться вне клетки.
От живых паразитарных организмов вирусы отличаются полным отсутствием основного и энергетического обмена и отсутствием сложнейшего элемента живых систем — аппарата трансляции (синтеза белка), степень сложности которого превышает таковую самих вирусов.
У вирусов нет собственного обмена веществ поэтому им необходима клетка-хозяин. По этой причине они не способны размножаться вне клетки».
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