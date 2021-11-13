Вместе с пандемией коронавируса в жизнь обычных людей пришла необходимость носить защитную маску: с ней не расстанешься ни в общественном транспорте, ни в магазинах. Ни одно средство индивидуальной защиты, увы, не может дать абсолютных гарантий, что его носитель не заразится, однако с правильной маской риск сокращается. «Доктор Питер» разбирался, какие маски смогут защитить от COVID-19 и других вирусов лучше всего.
Как выбрать маску
Ен Джун Чой
Медицина
Доктор медицинских наук, профессор ММУ, врач высшей категории, член Союза педиатров России
По словам доктора медицинских наук Ен Джун Чоя, есть несколько параметров, по которым можно оценить эффективность той или иной маски. Для этого нужно ответить на несколько вопросов:
Является ли маска одноразовой или многоразовой?
Какова пропускная способность маски? Какова степень ее защиты?
Из какого материала сделана маска?
Является ли маска медицинской или гигиенической?
- Отличие между медицинской и гигиенической маской заключается в том, что медицинская маска имеет четкие требования и стандарты изготовления, и создана именно для защиты от вирусов, а гигиеническая не способна их задерживать, — поясняет последний пункт доктор Чой.
Как отмечает врач клинической лабораторной диагностики, директор по маркетингу и развитию бизнеса ООО «Аристо Фарма» Любовь Дупленко, пропускная способность маски — это то, насколько хорошо она фильтрует воздух. При этом важно отметить, что частицы вирусов мельче, чем бактерии, поэтому для защиты от того же коронавируса нужны СИЗ с более высокой степенью защиты.
Какой материал лучше
Самые распространенные виды масок — респираторы, маски из хлопковой ткани, маски из неопрена, двухслойные одноразовые маски из нейлона, хлопковые многорасовые СИЗ, маски из неопрена. Маска из неправильного материала может не только не спасти от вирусов, но и сама навредить здоровью.
1. Респираторы
Как удалось выяснить ученым из
Однако, предупреждает доктор Чой, у этого средства индивидуальной защиты есть серьезный недостаток: он сильно затрудняет дыхание, так что подолгу носить такую маску не стоит — не более 8 часов.
Эффективность: 98%
2. Двухслойные маски из нейлона
Из доступных обычному потребителю масок, отмечает доктор Чой, именно обычные двухслойная маска из нейлона является самым надежным способом защиты от вирусов.
Важный момент: носить их можно только 2-3 часа, затем маску необходимо утилизировать — причем лучше использованный СИЗ изолировать от других отходов. Носить одноразовую маску повторно опасно для здоровья. При намокании ее лучше тоже сменить.
Эффективность: от 44,7% до 79%
3. Маски из хлопка или полиэстера
По мнению доктора Ен Джун Чоя, такие маски вообще стоит отнести скорее к разряду гигиенических — никакие вирусы задержать они почти не способны.
- Что касается многоразовых тканевых масок, то при защите от вирусов они не эффективны и защищают только в комплексе с другими мерами защиты. Их рекомендуется использовать при уборке для защиты от пыли и чистящих средств, — пояснил врач.
Сюда же можно отнести маски из салфеток, которые нередко выдают на входе в магазин или ТЦ.
Однако
Маски из ткани после носки нуждаются в специальной обработке: их нужно стирать с мылом и отпаривать. А вот вымачивать в спирте их нет никакого смысла.
Эффективность: 26,3%
4. Маски из неопрена
А вот многоразовые маски из неопрена показали куда более впечатляющие результаты по сравнению с масками из других тканей: их эффективность, по оценкам ученых, достигает 44%. Правда, отпарить такую маску будет уже сложнее, да и лицо в ней может сильно потеть.
Эффективность: 44%
5. Маски с клапаном
Специалисты
Эффективность: 2%
Как повысить защиту
По мнению Любви Дупленко, на степень защиты влияет не только материал, из которого сделана маска, но и то, как человек ее носит. При правильной посадке эффективность СИЗ возрастает. Носить маску нужно так, чтобы она плотно прилегала к лицу, завязки должны быть покрепче завязаны у ушей. Для еще более надежной защиты можно скомбинировать медицинскую и гигиеническую маски. Надевать маску нужно чистыми руками и носить не больше обозначенного времени.
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