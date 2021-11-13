3. Маски из хлопка или полиэстера

По мнению доктора Ен Джун Чоя, такие маски вообще стоит отнести скорее к разряду гигиенических — никакие вирусы задержать они почти не способны.

- Что касается многоразовых тканевых масок, то при защите от вирусов они не эффективны и защищают только в комплексе с другими мерами защиты. Их рекомендуется использовать при уборке для защиты от пыли и чистящих средств, — пояснил врач.

Сюда же можно отнести маски из салфеток, которые нередко выдают на входе в магазин или ТЦ.

Однако специалисты Роспотребнадзора говорили о том, что смысл в таких масках все-таки есть: если ее будет носить уже заразившийся человек, то тканевые маски смогут механически задержать часть слюны при чихании или кашле. Однако медицинскими масками они точно не являются.

Маски из ткани после носки нуждаются в специальной обработке: их нужно стирать с мылом и отпаривать. А вот вымачивать в спирте их нет никакого смысла.

Эффективность: 26,3%

4. Маски из неопрена

А вот многоразовые маски из неопрена показали куда более впечатляющие результаты по сравнению с масками из других тканей: их эффективность, по оценкам ученых, достигает 44%. Правда, отпарить такую маску будет уже сложнее, да и лицо в ней может сильно потеть.

Эффективность: 44%

5. Маски с клапаном

Специалисты Роскачества во время тестирования установили, что один из респираторов FFP2 с клапаном показал худшие результаты в вирусной проницаемости: он задерживает только 2% вирусов. Так что такие маски носить, в общем-то, бессмысленно: они не защищают ни окружающих, ни носителя.

Эффективность: 2%