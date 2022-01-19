По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, пик пятой волны в городе следует ожидать в ближайшие две недели.

- Мы идем вслед за Москвой. Ориентируемся на двухнедельный интервал, — уточнил чиновник сегодня, 19 января, на пресс-конференции в ТАСС.

Город готовится к пятой волне. На сегодня развернуты 8 тысяч ковидных коек и в течение недели власти готовы открыть дополнительно еще около 5 тысяч — итого мощность коечного фонда вырастет до 13 тысяч.

Олег Эргашев отметил, что в отличие от «дельты» омикрон-штаммом чаще заражаются дети, особенно маленькие. Так, недавно в Педиатрический университет был госпитализирован 4-месячный ребенок с 20-процентным поражением легких.

- Состояние ребенка пока средней степени тяжести. Он находится несколько дней находится в реанимации. Врачи говорят, что он идет на поправку, — сказал вице-губернатор.