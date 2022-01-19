По словам вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, пик пятой волны в городе следует ожидать в ближайшие две недели.
- Мы идем вслед за Москвой. Ориентируемся на двухнедельный интервал, — уточнил чиновник сегодня, 19 января, на пресс-конференции в ТАСС.
Город готовится к пятой волне. На сегодня развернуты 8 тысяч ковидных коек и в течение недели власти готовы открыть дополнительно еще около 5 тысяч — итого мощность коечного фонда вырастет до 13 тысяч.
Олег Эргашев отметил, что в отличие от «дельты» омикрон-штаммом чаще заражаются дети, особенно маленькие. Так, недавно в Педиатрический университет был госпитализирован 4-месячный ребенок с 20-процентным поражением легких.
- Состояние ребенка пока средней степени тяжести. Он находится несколько дней находится в реанимации. Врачи говорят, что он идет на поправку, — сказал вице-губернатор.
Главная опасность «омикрона»
По словам генерального директора НМИЦ им. Алмазова, академика Евгения Шляхто, за последние дни произошел более чем двукратный рост заболеваемости новым штаммом.
- Совершенно очевидно, что в течение месяца, может, даже быстрее «омикрон» заместит «дельту». Это несет за собой определенный вызовы. Прежде всего, связанные с количеством заболевших, — сказал глава федерального медцентра.
Каждый десятый — привозной
Накануне в петербургском Роспотребнадзоре сообщили, что к 18 января заражение «омикроном» подтвердили у 592 петербуржцев. Из них 61 человек, прибывший в Российскую Федерацию — 42 студента, 5 туристов и 14 жителей города, вернувшихся из туристических поездок в Доминикану, ОАЭ, Великобританию, Египет, Францию и Испанию.
По имеющимся данным заболевание, вызванное «омикроном», протекает легче. Однако, по словам Евгения Шляхто, у него другой серьезный риск.
- Мы видим по опыту других стран, что в разы увеличивается количество заболевших, в разы увеличивается количество доставляемых в больницы и находящихся на амбулаторном лечении. Подчеркиваю, в разы. По данным США, это почти вертикальный, пикообразный рост числа поступающих в стационары. Соответственно, нагрузка на систему здравоохранения будет значительно возрастать. Будут перегружены и стационарное, и амбулаторное звено. (…) Нагрузка на стационары и врачей неизбежно будет приводить к изменению наших возможностей в диагностике и лечении этого заболевания.
Кроме того, при увеличении нагрузки на систему здравоохранения неизбежно мы будем вынуждены перепрофилироваться, а это приведет к ограничениям с оказанием плановой помощи больным с сердечно-сосудистыми, эндокринными, онкологическими заболеваниями. В этом огромные риски. Наличие этих сопутствующих патологий приводит к значительному увеличению заболеваемости и тяжести течения коронавирусной инфекции, летальности. Поэтому вопросы защиты населения и уменьшения числа заболевших — это вопрос № 1. Ничего другого, кроме вакцинации, которая позволила бы уменьшить это число, у нас сегодня нет, — сообщил академик Шляхто.
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