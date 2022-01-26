Каждому мужчине необходимо регулярно посещать уролога, даже если его ничего не беспокоит. Врачи советует записываться на прием минимум 1 раз в год, особенно тем, кто старше 45 лет, имеет хронические заболевания и вредные привычки или ведет малоподвижный образ жизни.

Однако вне зависимости от возраста вам нужно как можно скорее записаться к врачу, если вас беспокоит следующее:

начались проблемы с эрекцией;

в моче и/или сперме появились примеси крови;

начались проблемы с мочеиспусканием (учащение, болезненность, ослабление струи, подтекание или недержание мочи);

изменился внешний вид половых органов;

вы не можете зачать ребенка.

Большинство мужчин не любят ходить к врачу. Они предпочитают замалчивать проблемы, думают, что можно «просто полежать». Особенно остро встает этот вопрос, когда нужна консультация «неудобного» врача — уролога или андролога. Ведь на приеме будет нужно говорить о неудобных симптомах, отвечать на расспросы доктора. Стеснение и смущение берут верх, какие-то проблемы игнорируются. «Само пройдет», — думает мужчина.

Некоторые ежедневные мужские привычки способствуют тому, что визит к урологу неумолимо приближается. О них «Доктору Питеру» рассказала Татьяна Улитко.