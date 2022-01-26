Каждому мужчине необходимо регулярно посещать уролога, даже если его ничего не беспокоит. Врачи советует записываться на прием минимум 1 раз в год, особенно тем, кто старше 45 лет, имеет хронические заболевания и вредные привычки или ведет малоподвижный образ жизни.
Однако вне зависимости от возраста вам нужно как можно скорее записаться к врачу, если вас беспокоит следующее:
начались проблемы с эрекцией;
в моче и/или сперме появились примеси крови;
начались проблемы с мочеиспусканием (учащение, болезненность, ослабление струи, подтекание или недержание мочи);
изменился внешний вид половых органов;
вы не можете зачать ребенка.
Большинство мужчин не любят ходить к врачу. Они предпочитают замалчивать проблемы, думают, что можно «просто полежать». Особенно остро встает этот вопрос, когда нужна консультация «неудобного» врача — уролога или андролога. Ведь на приеме будет нужно говорить о неудобных симптомах, отвечать на расспросы доктора. Стеснение и смущение берут верх, какие-то проблемы игнорируются. «Само пройдет», — думает мужчина.
Некоторые ежедневные мужские привычки способствуют тому, что визит к урологу неумолимо приближается. О них «Доктору Питеру» рассказала Татьяна Улитко.
Татьяна Улитко
Урология
Врач-уролог. Специалист клиники «ID-clinic».
«Говоря о мужском здоровье, мы подразумеваем правильное функционирование мужских половых органов, прежде всего, яичек и предстательной железы. А также не стоит забывать и об эректильной функции. Существует ряд факторов, которые негативно влияют как на здоровье организма в целом, так и на репродуктивную систему мужчины в частности», — говорит эксперт.
Недостаток сна
Врачи единогласно твердят: «Нельзя пренебрегать сном». Его дефицит негативно сказывается на всех системах организма, может спровоцировать развитие опасных заболеваний. Так, долговременная нехватка сна приводит к дисбалансу половых гормонов, снижению уровня тестостерона на 10%, что, в свою очередь, ведет к снижению либидо и потенции.
Брюки не по размеру
Одежда на размер меньше или тугой ремень так же может быть причиной нарушения оттока крови от органов малого таза. Конечно, если вы наденете неудобные штаны пару раз, ничего не будет. Но ведь некоторые мужчины носят то, что мало, по разным причинам: лень покупать что-то новое/подарили/резко набрали вес и думают, что «растянут» старую одежду.
Недостаток физической активности
Гиподинамия ведет к застою венозной крови в органах малого таза, что может служить причиной воспаления предстательной железы и расширения вен семенного канатика (варикоцеле). Кроме того, доказано, что у мужчин с повышенной физической активностью реже встречается эректильная дисфункция и дольше длится половой акт.
Курение
Страшные картинки с надписью «Минздрав предупреждает…» сейчас можно увидеть на любой упаковке сигарет. Одна из надписей — импотенция. Дело в том, что никотин негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, что приводит к эректильной дисфункции, а также оказывает токсическое действие на сперматозоиды.
Неправильное питание
Неправильное питание может привести не только к набору веса, проблем с ЖКТ, эндокринной и других систем. Так, частое потребление в пищу жареного, острого, фастфуда и полуфабрикатов отрицательно влияет на качество спермы мужчины.
Злоупотребление пивом
Некоторые мужчины считают пиво самым «безвредным» алкогольным напитком. В нем не так много градусов, как, например, в вине. Но безвредного алкоголя не бывает, пиво — не исключение. Этот напиток обладает эстрогеноподобным эффектом, что вызывает гормональный дисбаланс.
Чрезмерное употребление соли
Мужчины любят обильно посолить и поперчить суп, мясо, салат и даже гарнир. Плюс употребление продуктов, в которых есть скрытая соль, дают совсем невеселый результат. Например, излишки натрия в организме мужчины ведут к снижению тестостерона.
Регулярный перегрев половых органов
Частое посещение бань, саун, сиденья с подогревом, то есть повышение температуры в мошонке создает неблагоприятные условия для созревания сперматозоидов, что влияет на их жизнеспособность.
Незащищенные половые контакты
Беспорядочная половая жизнь — это всегда высокий риск получить инфекции, передающиеся половым путем, которые вызывают воспалительный процесс в мочеполовой системе. Поэтому никогда не забывайте про контрацепцию и регулярные осмотры у специалиста (даже если у вас постоянный половой партнер).
Пренебрежение профилактическими осмотрами
Если вы все еще стесняетесь или постоянно откладываете визит к специалисту, то пора с этим заканчивать. Регулярные посещения андролога или уролога — это главный способом поддержки мужского здоровья, так как ранее выявление патологий позволяет предупредить их развитие, заключила уролог.
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