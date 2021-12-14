Миф № 1. Такой болезни как простатит не существует. Это все «развод на деньги»

Болезнь, конечно, существует. Это не выдумка. Но многие частные клиники действительно живут за счет лечения простатита. Врачи назначают огромное количество процедур, которые никак не влияют на состояние пациента.

Бывает, что пациент обращается в коммерческую клинику с жалобами на проблемы с мочеиспусканием. Сдает анализы, врач видит, что уровень ПСА (простатический специфический антиген) оказывается повышенным. Это звонок, что могут развиваться онкологические процессы. Но вместо того, чтобы контролировать состояние пациента, ему назначают физиопроцедуры и другие манипуляции, которые в результате могут привести к еще более быстрому росту онкологических процессов. В идеале, пациента сначала грамотно обследуют, затем лечат. Но в большинстве случаев, к сожалению, это не так.

Миф № 2. От простатита страдают только мужчины старше 50 лет

Простатит рано или поздно коснется каждого мужчины. Это вопрос времени. Быстрее затронет тех, кто ведет сидячий образ жизни и беспорядочную половую жизнь, неправильно питается, часто переохлаждается. Если в жизни мужчины присутствует спорт и сбалансированное питание, то можно минимизировать проявления простатита. Но совсем избежать его вряд ли удастся. В той или иной степени простатит есть у всех мужчин.

Миф № 3. ПСА-тестирование показывает рак предстательной железы слишком поздно, когда опухоль уже выросла

Начнем с того, что кроме ПСА, существуют еще другие методы диагностики рака предстательной железы. Но в большинстве случаев анализ ПСА реагирует на онкологический процесс. Повышенный уровень ПСА — это некий сигнал, что надо обследоваться у онколога. Пройти пальцевое ректальное исследование, сделать МРТ предстательной железы с контрастом, чтобы понимать, есть какие-то очаги в простате или нет, от результата зависит решение, надо ли делать в перспективе биопсию предстательной железы с морфологическим исследованием. Но важно понимать: если у человека ПСА повышенное, то он не должен сразу думать, что у него рак простаты. Повышенный ПСА также сигнализирует о неких воспалительных процессах — о том же самом простатите или аденоме предстательной железы (это доброкачественное новообразование).