«Доктор Питер» собрал самые популярные мужские заблуждения о простатите и раке простаты и попросил прокомментировать их Олега Заозерского, уролога-онколога НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.
Олег Заозерский
Урология, онкология
Уролог-онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, член Российского общества онкоурологов, член Европейской ассоциации урологов
Миф № 1. Такой болезни как простатит не существует. Это все «развод на деньги»
Болезнь, конечно, существует. Это не выдумка. Но многие частные клиники действительно живут за счет лечения простатита. Врачи назначают огромное количество процедур, которые никак не влияют на состояние пациента.
Бывает, что пациент обращается в коммерческую клинику с жалобами на проблемы с мочеиспусканием. Сдает анализы, врач видит, что уровень ПСА (простатический специфический антиген) оказывается повышенным. Это звонок, что могут развиваться онкологические процессы. Но вместо того, чтобы контролировать состояние пациента, ему назначают физиопроцедуры и другие манипуляции, которые в результате могут привести к еще более быстрому росту онкологических процессов. В идеале, пациента сначала грамотно обследуют, затем лечат. Но в большинстве случаев, к сожалению, это не так.
Миф № 2. От простатита страдают только мужчины старше 50 лет
Простатит рано или поздно коснется каждого мужчины. Это вопрос времени. Быстрее затронет тех, кто ведет сидячий образ жизни и беспорядочную половую жизнь, неправильно питается, часто переохлаждается. Если в жизни мужчины присутствует спорт и сбалансированное питание, то можно минимизировать проявления простатита. Но совсем избежать его вряд ли удастся. В той или иной степени простатит есть у всех мужчин.
Миф № 3. ПСА-тестирование показывает рак предстательной железы слишком поздно, когда опухоль уже выросла
Начнем с того, что кроме ПСА, существуют еще другие методы диагностики рака предстательной железы. Но в большинстве случаев анализ ПСА реагирует на онкологический процесс. Повышенный уровень ПСА — это некий сигнал, что надо обследоваться у онколога. Пройти пальцевое ректальное исследование, сделать МРТ предстательной железы с контрастом, чтобы понимать, есть какие-то очаги в простате или нет, от результата зависит решение, надо ли делать в перспективе биопсию предстательной железы с морфологическим исследованием. Но важно понимать: если у человека ПСА повышенное, то он не должен сразу думать, что у него рак простаты. Повышенный ПСА также сигнализирует о неких воспалительных процессах — о том же самом простатите или аденоме предстательной железы (это доброкачественное новообразование).
Изменение уровня ПСА не специфично. Может быть огромная опухоль с метастазами при совершенно нормальном уровне ПСА и высокие показатели ПСА-теста без каких-либо признаков рака.
Может быть, лет через 10-20 мы придем к более точной диагностике рака предстательной железы, в том числе его раннему выявлению. Люди не будут ходить годами с запущенным онкологическим процессом. Болезнь будет излечима на 100 процентов.
Сегодня наиболее точный и безопасный метод диагностики рака предстательной железы — фьюжн-биопсия. Это процедура, при которой мы выполняем не просто биопсию конкретных точек предстательной железы, а сначала делаем пациенту мультипараметрическую МРТ, которая четко показывает структуру и размеры предстательной железы. Фьюжн-биопсия позволяет соединить данные МРТ с данными УЗИ в онлайн-режиме, увидеть все очаги онкологического процесса на самом раннем этапе и взять из конкретного очага кусочек ткани для анализа. Точность результатов превышает 85 %. Но, к сожалению, эту диагностику мало где делают. Пока фьюжн-биопсию можно пройти только в специализированных центрах.
При диагностике рака предстательной железы на ранних стадиях пятилетняя выживаемость пациентов достигает 100 %.
Миф № 4. Рак предстательной железы плохо поддается лечению
На ранней стадии, а также если онкологический процесс не сильно выражен, рак предстательной железы излечим. Другое дело, когда онкологический процесс простаты метастазирует (чаще всего, в кости, в другие органы реже). Опасность в том, что это уже, как правило, 4 стадия заболевания, которая не поддается хирургическому лечению. В этом случае обычно используется гормональная терапия, благодаря которой можно поддержать уровень и качество жизни пациента.
Современная терапия продлевает жизнь, максимально, насколько это возможно в каждой конкретной ситуации. Есть пациенты, которые живут 10 и более лет после постановки диагноза. В онкоурологии за последние годы появилось немало новых препаратов, в клинической практике используется множество их комбинаций. И процесс не стоит на месте.
Миф № 5. Простатэктомия (удаление предстательной железы) превращает мужчин в импотентов и вызывает у них недержание мочи
Действительно, после простатэктомий самыми частыми частыми осложнениями, снижающими качество жизни, являются недержание мочи и эректильная дисфункция. Насколько это может быть выраженно, зависит от степени и стадии онкологического процесса. Это может быть обширное оперативное лечение, при котором сохранить нервные пучки, которые отвечают за удержание мочи и эректильную функцию, не представляется возможным.
Пациентам с ранней стадией рака предстательной железы эти нервные пучки сохранить удается, в результате риск «побочных эффектов» у них в разы ниже.
В любом случае всем пациентам мы можем предложить реабилитационные мероприятия:
бос-терапия (биологически обратная связь),
физиотерапия,
ЛФК,
консультации психологов.
Это мультидисциплинарный подход в реабилитации пациентов после хирургических вмешательств, который позволяет пациентам начать удерживать мочу, восстановить эректильную функцию.
Миф № 6. Любой простатит вызывают бактерии
Простатит подразделяется на бактериальный и абактериальный. Понятно, что небактериальный простатит не вызывается какими-либо бактериями. Он связан с переохлаждением организма, застойными явлениями, малоактивным образом жизни, злоупотреблением алкоголя, неправильным питанием.
А вот бактериальный простатит вызывается бактериями, которые попадают в предстательную железу — в большинстве случаев половым путем.
Миф № 7. Коронавирус обостряет простатит, ухудшает эрекцию и вызывает бесплодие
Никаких серьезных исследований о влиянии коронавируса на развитие простатита не проводилось. У нас есть пациенты с 4 стадией рака предстательной железы, которые находятся на гормональной терапии. Мы контролируем у них показатели ПСА, и видим, что у переболевших COVID-19 уровень ПСА взлетает резко вверх, но спустя недолго время показатели вновь приходят к исходным значениям. Но на фоне эпидемии ковида улучшилась диагностика рака предстательной железы и злокачественных новообразований почек — главным образом потому, что люди стали чаще сдавать анализы на С-реактивный белок, ферритин, Д-димер (маркеры воспалительных процессов в организме) и делать компьютерную томографию.
О том, что ковид якобы негативно влияет на мужскую фертильность, также никаких серьезных научных данных нет. Бесспорно, ковид сильно истощает организм и, скорее всего, есть какие-то изменения эректильной функции, снижается либидо. Но это связано все-таки не с самим ковидом, а с тем, что организм восстанавливается после болезни. В любом случае с течением времени все функции восстанавливаются. Бесплодие из-за ковида — это миф. Мы видим большое количество мужчин, переболевших новой коронавирусной инфекцией, которые благополучно зачинают детей.
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