Наша страна в 2020 году занимала 13-е место по распространенности туберкулеза. Ежегодно от него умирает около 7500 россиян, и у части из них определяется инфекция с внелегочной локализацией. Одна из частых локализаций туберкулезных палочек — почки.

Диагностировать туберкулез почки трудно, пациентов могут годами лечить от совершенно других патологий — пиелонефритов, мочекаменной болезни, нефрита. Коварство туберкулеза почки в том, что он относительно хорошо лечится только в случае, если прием специфических препаратов начат в ранней стадии, до того, как возникли осложнения. А в этом случае путь один — удаление почки, после которого нужно длительное восстановление.

И еще один важный момент, о котором не стоит забывать. Пациент, у которого туберкулез своевременно не выявлен (а значит — не вылечен), может заразить до 15 окружающих людей за год.

О туберкулезе почки и мочевой системы «Доктор Питер» поговорил с урологом, специалистом УЗИ-диагностики, врачом высшей категории Юрием Бахаревым.