Наша страна в 2020 году занимала 13-е место по распространенности туберкулеза. Ежегодно от него умирает около 7500 россиян, и у части из них определяется инфекция с внелегочной локализацией. Одна из частых локализаций туберкулезных палочек — почки.
Диагностировать туберкулез почки трудно, пациентов могут годами лечить от совершенно других патологий — пиелонефритов, мочекаменной болезни, нефрита. Коварство туберкулеза почки в том, что он относительно хорошо лечится только в случае, если прием специфических препаратов начат в ранней стадии, до того, как возникли осложнения. А в этом случае путь один — удаление почки, после которого нужно длительное восстановление.
И еще один важный момент, о котором не стоит забывать. Пациент, у которого туберкулез своевременно не выявлен (а значит — не вылечен), может заразить до 15 окружающих людей за год.
О туберкулезе почки и мочевой системы «Доктор Питер» поговорил с урологом, специалистом УЗИ-диагностики, врачом высшей категории Юрием Бахаревым.
Юрий Бахарев
Урология
врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики
Частота туберкулезного поражения почки существенно изменилась за последние 20 лет. В начале 2000-х годов именно на почечные и урогенитальные поражения приходилось до 55% всех внелегочных локализаций туберкулеза. Но с 2008 года лидером стали поражения суставов и костей, урологические локализации опустились на второе место. На долю почек приходится около 60%, остальные — это поражения мочевого пузыря, простаты у мужчин, внутренних половых органов у женщин, — приводит статистику врач.
Кто чаще болеет туберкулезом почки
У многих людей при упоминании термина «туберкулез», неважно — легочный он или почечный, в голове складывается определенный типаж пациентов: без определенного места жительства, злоупотребляющие алкоголем, много курящие, принимающие запрещенные препараты, болеющие ВИЧ. Но на их долю приходится примерно 20-25% от всех болеющих. Достаточно много среди больных мигрантов из других стран, где уровень медицины не очень высокий.
Но наряду с этими категориями болеют и вполне благополучные люди с высоким уровнем образования, достатка. И особенно это актуально для почечной локализации.
- Дело тут в снижении иммунной защиты или заражении агрессивным штаммом туберкулезной палочки. Кстати, есть данные о том, что туберкулез «предпочитает» поражать молодых мужчин и женщин — в возрасте от 25 до 35 лет, — говорит Юрий Бахарев.
По словам врача, есть и другая статистика по поводу того, кто чаще болеет туберкулезом почки. Ее собрали на основе анализа данных, полученных за несколько лет по сибирскому региону.
- Фтизиатры и урологи пришли к выводу — среди больных преобладают женщины. Нередко одновременно у представительниц прекрасного пола страдают одновременно почка и репродуктивные органы. Врачи связывают это с близостью органов между собой, гормональными колебаниями во время менструального цикла и изменениями скорости оттока мочи при беременности. То есть у женщин изначально предрасположенность к любым мочевым инфекциям, включая туберкулез, выше, — объясняет врач.
Выявлено и два критических возрастных периода — это молодость от 24 до 35 лет и климактерий — от 55 до 64 лет. У мужчин пик туберкулеза почки приходится на 35-45 лет.
Бомба с часовым механизмом
В отличие от «классических» инфекционных пиелонефритов, у которых яркая и резкая симптоматика, которую трудно не заметить, туберкулез почки — изначально хроническая, скрытая инфекция. С момента заражения до первых проявлений у большинства пациентов проходит порядка 5 лет, прежде чем возникнут жалобы. А у четверти людей — до 10-15 лет и более.
- По сути, люди носят в себе бомбу с часовым механизмом, и хорошо, если в ходе диспансеризации или обследования по другому поводу поражение обнаружится рано, — рассказывает уролог.
Как распознать туберкулез почек
Выделить типичные симптомы, которые бы могли вам подсказать, что это именно туберкулез почек, очень сложно. Во многом проявления будут зависеть от формы и стадии болезни. Примерно у 40% людей с туберкулезом почки жалоб нет, и только после того, как микобактерии попадут в кровь, разрушив часть ткани почки, возникает повышение температуры. Но и тогда можно принять состояние за ОРВИ или грипп. Дополняют эти признаки:
повышенное давление, которое типично примерно для 35% пациентов,
общее ухудшение состояния;
синдром интоксикации с бледностью, тошнотой, плохим аппетитом и потерей веса.
Из местных признаков можно выделить:
боль;
изменения в моче (мутность, прожилки крови, хлопья).
Но эти признаки бывают не у всех, и типичны для далеко зашедшей стадии.
Самая частая жалоба — это боль в области поясницы или внутри живота, глубоко, ближе к спине. Эта жалоба, так или иначе, есть почти у 80% людей.
Объяснить появление боли достаточно просто: почка увеличивается в размере, капсула натягивается. В ней много болевых рецепторов — они и формируют давящую, ноющую, а иногда и острую боль постоянного либо схваткообразного характера.
В отличие от флюорографии для выявления туберкулеза легких, для почки аналогичной ранней диагностики — нет. Помочь в раннем выявлении могут регулярная диспансеризация, УЗИ и анализы мочи.
УЗИ поможет определить туберкулез почки?
– Со 100%-ной уверенностью — нет. Но метод поможет определить так называемую туберкулезную каверну (полость) или туберкулемы, очаги уплотнения тканей в зоне воспаления. Точно подтвердить диагноз может только биопсия из пораженного участка и обнаружение микобактерий в тканях, в моче, и выполнение ИФА-исследования, — заключает врач.
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