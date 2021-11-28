Перед любой плановой операцией пациент должен сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, а также пройти ЭКГ, рентген грудной клетки (если у предыдущих истек срок годности) и сдать кровь на инфекции.
Показатели, которые можно выявить в моче в лаборатории, могут очень много рассказать о состоянии организма пациента, помочь врачу с постановкой диагноза, говорит петербургский уролог Татьяна Улитко.
Татьяна Улитко
Урология
Врач-уролог, специалист клиники «ID-clinic».
«Общий анализ мочи — это простой метод лабораторной диагностики, который назначается большому количеству пациентов с различными заболеваниями, а также здоровым людям для скрининга патологий мочевыводящих путей и для другой диагностики», — говорит специалист.
Из чего «состоит» анализ
В анализ мочи входят такие показатели как:
цвет;
прозрачность;
плотность;
кислотность.
Они все важны для дальнейшей диагностики. Учитывается также и содержание белка, глюкозы, кетоновых тел, желчных пигментов, слизи, эпителия, эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров, солей и бактерий.
Разберем на примерах, как некоторые компоненты могут указывать на конкретные заболевания.
Белок
Наличие белка в моче называется протеинурией.
«Истинная протеинурия (увеличение концентрации в моче белка — Прим. ред.) появляется при поражении вещества почки и нарушении процессов образования мочи гломерулонефрите (воспалении почечных клубочков), диабетическом поражении почек, почечной недостаточности», — говорит уролог.
Также при поражении почек в моче появляются цилиндры (цилиндрурия) — это протеины, склеивающиеся в просветах почечных канальцев с разными клетками.
Ложная протеинурия показывает присутствие в моче различных клеток и появляется при воспалительных заболеваниях мочевых органов (пиелонефрите, цистите, уретрите), опухолях мочевыводящих путей. Сочетается с увеличением в моче эпителия, эритроцитов, лейкоцитов и плотности мочи.
Эпителиальные клетки
Увеличение эпителиальных клеток в осадке мочи возникает при слущивании эпителия мочевыделительных путей. Это бывает при воспалительных заболеваниях мочевых органов, мочекаменной болезни.
Эритроциты
Увеличение эритроцитов в моче (гематурия) говорит о повреждении органов и кровотечении. Чаще всего встречается при:
мочекаменной болезни;
распаде опухоли мочевыводящих путей;
травмах мочевых органов;
воспалительных заболеваниях в острой стадии.
В этом случае моча приобретает розоватый или красный цвет.
Лейкоциты
Увеличение лейкоцитов (лейкоцитурия) наблюдается при:
развитии воспаления в мочеполовых органах (пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит);
мочекаменной болезни;
отторжении трансплантата в почке.
В этом случае моча становится мутной.
Глюкоза и кетоновые тела
«Глюкоза в моче (глюкозурия) появляется при ее избытке в крови при сахарном диабете. Это скажет о прогрессировании заболевания. А появление кетоновых тел укажет на высокий риск развития гипергликемической комы», — поясняет Татьяна Улитко.
Желчные пигменты
Появление в моче желчных пигментов (билирубин, уробилиноген) указывает на поражение печени и нарушении оттока желчи при таких заболеваниях как:
вирусный гепатит;
наличие внутрипеченочных метастазов опухоли любой локализации.
Моча приобретает зеленоватый оттенок.
Соли
Повышение солей (ураты, фосфаты, оксалаты) укажет на повышенный риск камнеобразования и нарушение обмена веществ.
От кислотности мочи зависит характер образования солей при мочекаменной болезни. Если рН меньше 5 формируются мочекислые камни, больше 7 — фосфатные, 5-7 — оксалатные.
Обнаружение бактерий говорит о соответствующей инфекции мочевыводящего тракта.
«Такой простой лабораторный анализ в руках хорошего врача поможет многое узнать о состоянии организма пациента. Общий анализ мочи необходимо сдавать всем не реже раза в год, или чаще по назначению врача», — пояснила специалист.
Как правильно собрать мочу
Чтобы правильно собрать мочу, нужно придерживаться простых рекомендаций.
Процедура выполняется утром натощак, предварительно нужно провести гигиену наружных половых органов. Первые 20 мл сливаются в унитаз, далее в стерильный контейнер набирается 50-100 мл мочи.
Во избежание ложных результатов не рекомендуется:
сбор мочи во время менструаций;
употребление продуктов, лекарств или биодобавок, меняющих цвет мочи накануне сбора анализа;
интенсивные физические и нагрузки накануне сбора мочи;
посещение бани, сауны;
переохлаждаться.
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