Фото №1 - Уролог Улитко объяснила, какие болезни можно обнаружить по анализу мочи

Перед любой плановой операцией пациент должен сдать общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, а также пройти ЭКГ, рентген грудной клетки (если у предыдущих истек срок годности) и сдать кровь на инфекции.

Показатели, которые можно выявить в моче в лаборатории, могут очень много рассказать о состоянии организма пациента, помочь врачу с постановкой диагноза, говорит петербургский уролог Татьяна Улитко.

Татьяна Улитко

Татьяна Улитко

Урология

Врач-уролог, специалист клиники «ID-clinic».

«Общий анализ мочи — это простой метод лабораторной диагностики, который назначается большому количеству пациентов с различными заболеваниями, а также здоровым людям для скрининга патологий мочевыводящих путей и для другой диагностики», — говорит специалист.

Из чего «состоит» анализ

В анализ мочи входят такие показатели как:

  • цвет;

  • прозрачность;

  • плотность;

  • кислотность.

Они все важны для дальнейшей диагностики. Учитывается также и содержание белка, глюкозы, кетоновых тел, желчных пигментов, слизи, эпителия, эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров, солей и бактерий.

Разберем на примерах, как некоторые компоненты могут указывать на конкретные заболевания.

Белок

Наличие белка в моче называется протеинурией.

«Истинная протеинурия (увеличение концентрации в моче белка — Прим. ред.) появляется при поражении вещества почки и нарушении процессов образования мочи гломерулонефрите (воспалении почечных клубочков), диабетическом поражении почек, почечной недостаточности», — говорит уролог.

Также при поражении почек в моче появляются цилиндры (цилиндрурия) — это протеины, склеивающиеся в просветах почечных канальцев с разными клетками.

Ложная протеинурия показывает присутствие в моче различных клеток и появляется при воспалительных заболеваниях мочевых органов (пиелонефрите, цистите, уретрите), опухолях мочевыводящих путей. Сочетается с увеличением в моче эпителия, эритроцитов, лейкоцитов и плотности мочи.

Эпителиальные клетки

Увеличение эпителиальных клеток в осадке мочи возникает при слущивании эпителия мочевыделительных путей. Это бывает при воспалительных заболеваниях мочевых органов, мочекаменной болезни.

Эритроциты

Увеличение эритроцитов в моче (гематурия) говорит о повреждении органов и кровотечении. Чаще всего встречается при:

  • мочекаменной болезни;

  • распаде опухоли мочевыводящих путей;

  • травмах мочевых органов;

  • воспалительных заболеваниях в острой стадии.

В этом случае моча приобретает розоватый или красный цвет.

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Лейкоциты

Увеличение лейкоцитов (лейкоцитурия) наблюдается при:

  • развитии воспаления в мочеполовых органах (пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит);

  • мочекаменной болезни;

  • отторжении трансплантата в почке.

В этом случае моча становится мутной.

Глюкоза и кетоновые тела

«Глюкоза в моче (глюкозурия) появляется при ее избытке в крови при сахарном диабете. Это скажет о прогрессировании заболевания. А появление кетоновых тел укажет на высокий риск развития гипергликемической комы», — поясняет Татьяна Улитко.

Желчные пигменты

Появление в моче желчных пигментов (билирубин, уробилиноген) указывает на поражение печени и нарушении оттока желчи при таких заболеваниях как:

Моча приобретает зеленоватый оттенок.

Соли

Повышение солей (ураты, фосфаты, оксалаты) укажет на повышенный риск камнеобразования и нарушение обмена веществ.

От кислотности мочи зависит характер образования солей при мочекаменной болезни. Если рН меньше 5 формируются мочекислые камни, больше 7 — фосфатные, 5-7 — оксалатные.

Обнаружение бактерий говорит о соответствующей инфекции мочевыводящего тракта.

«Такой простой лабораторный анализ в руках хорошего врача поможет многое узнать о состоянии организма пациента. Общий анализ мочи необходимо сдавать всем не реже раза в год, или чаще по назначению врача», — пояснила специалист.

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Как правильно собрать мочу

Чтобы правильно собрать мочу, нужно придерживаться простых рекомендаций.

Процедура выполняется утром натощак, предварительно нужно провести гигиену наружных половых органов. Первые 20 мл сливаются в унитаз, далее в стерильный контейнер набирается 50-100 мл мочи.

Во избежание ложных результатов не рекомендуется:

  • сбор мочи во время менструаций;

  • употребление продуктов, лекарств или биодобавок, меняющих цвет мочи накануне сбора анализа;

  • интенсивные физические и нагрузки накануне сбора мочи;

  • посещение бани, сауны;

  • переохлаждаться.

Софья Хромова