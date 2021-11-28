«Общий анализ мочи — это простой метод лабораторной диагностики, который назначается большому количеству пациентов с различными заболеваниями, а также здоровым людям для скрининга патологий мочевыводящих путей и для другой диагностики», — говорит специалист.

Из чего «состоит» анализ

В анализ мочи входят такие показатели как:

цвет;

прозрачность;

плотность;

кислотность.

Они все важны для дальнейшей диагностики. Учитывается также и содержание белка, глюкозы, кетоновых тел, желчных пигментов, слизи, эпителия, эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров, солей и бактерий.

Разберем на примерах, как некоторые компоненты могут указывать на конкретные заболевания.

Белок

Наличие белка в моче называется протеинурией.

«Истинная протеинурия (увеличение концентрации в моче белка — Прим. ред.) появляется при поражении вещества почки и нарушении процессов образования мочи гломерулонефрите (воспалении почечных клубочков), диабетическом поражении почек, почечной недостаточности», — говорит уролог.