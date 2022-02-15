Здоровый, крепкий сон длительностью не менее шести часов — это физиологическая потребность организма. После того, как человек засыпает, у него снижается мозговая активность и способность воспринимать внешние раздражители. Это нужно для того, чтобы центральная нервная система могла эффективно работать, очищалась от «мусора», раскладывала полученную информацию «по полочкам» и восстанавливала силы тела. Научные исследования в отношении физиологии сна и его нарушений начались еще с середины девятнадцатого столетия.
Сейчас этим занимается целое научное направление в медицине — сомнология. В этом направлении сделано множество открытий, получено несколько Нобелевских премий, но пока проблему бессонницы врачи решить не смогли. Почему многие из нас просыпаются посреди ночи — в 3-4 часа и мучаются до утра, встают не отдохнувшими, «Доктор Питер» узнавал у врача-невролога, рефлексотерапевта Елены Шендеровой.
Елена Шендерова
неврология, рефлексотерапия
врач-невролог, рефлексотерапевт, гирудотерапевтwww.instagram.com/myclinic.ru/
Без сна можно умереть
Полноценный ночной сон — регулярная физиологическая потребность, в этом состоянии мы проводим треть своей жизни. Полное лишение сна — это жестокая пытка, которая вызывает расстройство сознания и психики уже на третьи сутки, а если человеку и дальне не давать спать, наступает смерть на 5-7 сутки. Этот механизм создан природой в ходе эволюции и жизненно необходим любому человеку. Во время сна:
идет восстановление энергозатрат организма;
обработка информации полученной за день, ее обмен между сознанием и подсознанием;
закрепление осознанных воспоминаний и формирование памяти;
обеспечивается функция психологической защиты;
реализуются подсознательные модели отдаленных событий;
во время сна происходит анализ и регулировка работы всех наших внутренних органов и нашего мозга.
То есть, во время сна происходит ежедневный ремонт, чистка, наладка и замена поломанных деталей нашего «биологического скафандра» — тела, в котором мы живем.
Поэтому качество нашей жизнедеятельности в период бодрствования напрямую зависит от продолжительности и качества нашего сна.
Диссомния: вариантов может быть много
Нарушения сна (диссомния) возможны в самых различных ее проявлениях:
затруднение при засыпании, когда для того, чтобы уснуть нужно посчитать всех овец, рассмотреть все узоры на обоях или ворочаться с боку на бок несколько часов.
прерывистый сон, когда вы проваливаетесь в сон буквально на несколько минут, а затем вновь пробуждаетесь и мучаетесь без сна, пока вновь не провалитесь в сон.
раннее пробуждение, если после засыпания вы просыпаетесь под утра и, хотя и не отдохнули полноценно, уснуть уже не получается.
поверхностный сон, когда любой шорох или необычный звук могут вас пробудить, ваш сон чуткий и неглубокий, а значит, не дает нормального отдыха.
Почему мы просыпаемся среди ночи
Подобная проблема может возникать по самым разным причинам. Сами по себе любые формы бессонницы — это не отдельное заболевание, а только симптом проблем с организмом. Прежде всего, пробуждать вас среди ночи могут банальные причины — это физическое либо психоэмоциональное переутомление. Если вы настолько сильно устали, что, казалось бы, сейчас ляжете, мгновенно провалитесь в сон и проспите чуть ли не сутки, иногда бывает неожиданная реакция организма — вы просто не можете уснуть.
Не менее серьезно на процесс сна влияют острый стресс или хроническое стрессовое перенапряжение. Постоянные проблемы, волнения, переживания и дедлайны могут буквально лишить сна. Дурные сны, в которых вы провалили сделку или не сдали вовремя заказ, буквально преследуют и поднимают среди ночи, лишая необходимого отдыха.
Проблемы со сном и пробуждения посреди ночи возможны при органическом поражении головного мозга, а также при различных соматических заболеваниях. Если болят коленки, крутит живот или колет сердце, вполне объяснимо, почему страдает сон.
Очень важно обращать на это внимание и заботиться о физиологическом наступлении сна.
С чего начать решение проблемы
Мы упорно ищем проблемы и пытаемся решить ее при помощи препаратов. Но первое, что нужно — это устранить все раздражители и попробовать простые подручные методы. В течение недели нужно соблюдать простые правила отхода ко сну:
ложиться спать и засыпать до 23.00, придерживаться минимальной продолжительности сна хотя бы 6-7,5 часа сутки;
категорически и радикально исключить прием стимулирующих напитков (чай и кофе, алкоголь) со второй половины дня или с самого утра;
также исключить просмотр гаджетов, телевизора за час до сна;
постепенно уменьшать освещенность в квартире — переходить на точечное освещение минимум за два часа до сна, что способствует выработке в головном мозге веществ, ускоряющих наступление сна.
Как снять излишнее напряжение
Нередко нам мешает спать излишнее напряжение, мы просто не можем расслабиться.
пища, минеральная вода с высоким содержанием магния;
теплая ванна с морской солью и любимым ароматом;
чай с седативным сбором трав;
удобная свободная одежда для сна, ортопедический матрас и подушка;
приятная релаксирующая музыка;
положительные приятные эмоции, воспоминания будут способствовать снятию эмоционального напряжения, релаксации мышечного тонуса и быстрому наступлению сна.
Если вы придерживаетесь этих правил в течение 1-2 недель и сон по прежнему вас не удовлетворяет — обязательно обратитесь к врачу: неврологу, психотерапевту или сомнологу.
Не верьте препаратам из рекламы
Не стоит самостоятельно принимать препараты, которые активно рекламируют по телевизору и в СМИ. Особенно сегодня популярны средства с мелатонином, гормоном, помогающим заснуть. Но медикаментозная терапия назначается только врачом и после выявления причин нарушения сна. Нередко проблема не в синтезе сонного гормона, а во внешних раздражителях. По они не устранены, таблетки не помогут. А более «тяжелые» препараты — снотворные, имеют много побочных эффектов, и они нужны только в крайних случаях.
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