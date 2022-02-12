Здоровый сон очень важен для нашего здоровья. На организм влияет не только то, сколько вы спите, но и то, как вы спите. Врачи предупреждают о вреде сна в недостаточно темной комнате.
Как рассказала изданию
По словам Половодовой, к вопросу освещения в спальне не нужно относиться несерьезно — этот фактор очень сильно влияет на человеческое здоровье. Если постоянно спать при свете, могут начаться нарушения сна. А это — один из факторов развития онкологии.
Врач-невролог, сомнолог Елена Царева подтверждает: сбой выработки мелатонина действительно повышает риски развития рака. А для того, чтобы гормон вырабатывался в достаточных количествах, спать нужно при полной темноте.
Чем ярче свет в помещении, где спит человек, тем хуже вырабатывается мелатонин.
Если концентрация гормона снижается, поясняет Царева, страдать будут почти все органы и ткани организма. Сначала начнутся проблемы с психикой, потом с пищеварением, затем с сердцем и сосудами. А в перспективе все это может привести и к более опасным болезням.
Полезные продукты, которые позволяют улучшить качество сна:
Лосось
Семена чиа
Хумус
Тыквенные семечки
Вишня
Киви
Фисташки
Кстати
Зачастую наладить режим сна после долгих праздников или отпуска бывает непросто: мы быстро привыкаем спать до обеда и потом мучаемся от необходимости рано вставать и вовремя ложиться. Впрочем, как рассказывают специалисты, это дело поправимое. О том, какие лайфхаки помогают наладить здоровый режим сна, читай ЗДЕСЬ.
Все знают о том, как недостаток сна может разрушить наш организм. А, что будет со здоровьем, если начать нормально высыпаться каждый день, можно прочитать ЗДЕСЬ.
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