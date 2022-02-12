Здоровый сон очень важен для нашего здоровья. На организм влияет не только то, сколько вы спите, но и то, как вы спите. Врачи предупреждают о вреде сна в недостаточно темной комнате.

Как рассказала изданию Ura.ru заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова, сон не в полной темноте может спровоцировать появление онкологических болезней. Это связано с тем, что в организме человека, который спит при свете, останавливается выработка мелатонина — а именно это вещество отвечает за биологические ритмы.

По словам Половодовой, к вопросу освещения в спальне не нужно относиться несерьезно — этот фактор очень сильно влияет на человеческое здоровье. Если постоянно спать при свете, могут начаться нарушения сна. А это — один из факторов развития онкологии.