- Обычно во время сна мышечный тонус снижается, и максимально низкий он (это называется «атония») во время REM-сна (фазы быстрых движений глаз) — человек полностью расслаблен. Когда мы просыпаемся, тонус мышц сразу же восстанавливается — мы можем двигаться, ходить, выполнять другие действия.

При сонном параличе происходит диссоциация — мозг уже проснулся, а мышечный тонус еще не восстановился. То есть человек в этот момент уже осознает себя и понимает, что не спит, но при этом не может пошевелиться, говорить и даже открыть глаза. Развитие сонного паралича характерно как раз для фазы REM-сна — он возникает при переходе от фазы REM-сна к бодрствованию или, наоборот, от бодрствования к REM-сну.

Кстати, при лунатизме наблюдается обратная ситуация — мозг человека еще спит (состояние соответствует фазе глубокого сна), а мышечный тонус активен, как во время бодрствования. Страдающие лунатизмом могут совершать достаточно сложные действия, находясь в состоянии сна, — рассказала Людмила Коростовцева.

Обездвиженность при сонном параличе может длиться от нескольких секунд до 20 минут, но в среднем около 7-8 минут. Однако люди боятся его даже не столько из-за невозможности пошевелить ногой или рукой.

Больше пугают страшные видения и галлюцинации , о которых нередко вспоминают «парализованные». Они их не только видят, но и могут слышать, ощущать. Все это может сопровождаться чувством удушья — как будто кто-то давит на грудь, учащенным сердцебиением.

Еще испытавшие сонный паралич рассказывают о необычных переживаниях — например, ощущении полета или иллюзии, будто они вышли из собственного физического тела. Как правило, этот кошмар неожиданно проходит сам собой. Бывает, что напуганный человек все же делает усилие, после которого тонус мышц восстанавливается. Вернуть в реальность могут также звон будильника или прикосновение того, кто оказался в этот момент рядом.