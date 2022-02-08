«Просыпаюсь, и понимаю, что не могу даже пальцем пошевелить. А со спинки дивана на меня смотрит что-то — не знаю, что это, какая-то темная сущность, очень страшная. Потом приближается ко мне и начинает душить, наваливается на грудь. А я даже крикнуть не могу. Только сердце колотится как бешеное. И внезапно все исчезает», — наверняка каждый из нас слышал такой мистический рассказ от знакомого. А кто-то, может, сталкивался с таким явлением напрямую. Что это? Почему возникает? Как справиться с этим липким кошмаром, из-за которого страшно снова ложиться в кровать?
Между сном и бодрствованием
Сонный паралич (или катаплексия пробуждения) считается распространенным явлением. По статистике, хотя бы раз в жизни он бывает примерно у каждого десятого. По словам врачей, это состояние может наблюдаться у вполне здоровых людей. Как объяснила Людмила Коростовцева, научный сотрудник группы по сомнологии НМИЦ им. Алмазова, при сонном параличе происходит так называемая диссоциация (разобщение) между состоянием головного мозга и мышечным тонусом — мозг уже проснулся, а мышцы еще «спят».
Людмила Коростовцева
кардиология, сомнология
Научный сотрудник группы по сомнологии НИО артериальной гипертензииНМИЦ им. Алмазова, кандидат медицинских наук
- Обычно во время сна мышечный тонус снижается, и максимально низкий он (это называется «атония») во время REM-сна (фазы быстрых движений глаз) — человек полностью расслаблен. Когда мы просыпаемся, тонус мышц сразу же восстанавливается — мы можем двигаться, ходить, выполнять другие действия.
При сонном параличе происходит диссоциация — мозг уже проснулся, а мышечный тонус еще не восстановился. То есть человек в этот момент уже осознает себя и понимает, что не спит, но при этом не может пошевелиться, говорить и даже открыть глаза. Развитие сонного паралича характерно как раз для фазы REM-сна — он возникает при переходе от фазы REM-сна к бодрствованию или, наоборот, от бодрствования к REM-сну.
Кстати, при лунатизме наблюдается обратная ситуация — мозг человека еще спит (состояние соответствует фазе глубокого сна), а мышечный тонус активен, как во время бодрствования. Страдающие лунатизмом могут совершать достаточно сложные действия, находясь в состоянии сна, — рассказала Людмила Коростовцева.
Обездвиженность при сонном параличе может длиться от нескольких секунд до 20 минут, но в среднем около 7-8 минут. Однако люди боятся его даже не столько из-за невозможности пошевелить ногой или рукой.
Больше пугают страшные видения и галлюцинации, о которых нередко вспоминают «парализованные». Они их не только видят, но и могут слышать, ощущать. Все это может сопровождаться чувством удушья — как будто кто-то давит на грудь, учащенным сердцебиением.
Еще испытавшие сонный паралич рассказывают о необычных переживаниях — например, ощущении полета или иллюзии, будто они вышли из собственного физического тела. Как правило, этот кошмар неожиданно проходит сам собой. Бывает, что напуганный человек все же делает усилие, после которого тонус мышц восстанавливается. Вернуть в реальность могут также звон будильника или прикосновение того, кто оказался в этот момент рядом.
Риск испытать сонный паралич больше во второй половине ночи.
- Первый эпизод REM-сна наступает в среднем спустя 1-1,5 часа после засыпания. Потом циклы сна повторяются и в конце каждого у здорового человека должен быть эпизод фазы быстрых движений глаз. С учетом, что эпизоды REM-сна во второй половине ночи становятся более частыми и более длительными, вероятность развития сонного паралича повышается ближе к утру, — уточняет специалист НМИЦ им. Алмазова.
Для справки
У сна выделяют две основные фазы — NREM-сон и REM-сон (ее еще называют фазой быстрых движений глаз, от англ. rapid eye movement sleep). Первая фаза делится на 3 стадии. Когда человек засыпает, он сначала проходит 1-ю стадию — поверхностный сон, потом переходит во 2-ю — более глубокий сон, далее в 3-ю — глубокий медленноволновый сон. Цикл завершается переходом в так называемую фазу сновидений — REM-сон. Далее может быть минутное, незаметное пробуждение, а потом цикл повторяется.
Здоровый человек, если он спит 6-8 часов, за ночь обычно проходит 4-6 таких циклов, каждый в среднем длится 90 минут. Как правило, в первую половину ночи эпизоды REM-сна короткие, а стадия глубокого сна, наоборот, продолжительная. Ближе к утру «фаза сновидений» становится более длительной, тогда как 3-й стадии (глубокого сна) может и вовсе не быть.
Страшен, но не опасен
Несмотря на весь ужас происходящего, врачи считают сонный паралич вариантом нормы. По словам сомнолога Центра Алмазова, если он случается нечасто, нет поводов для беспокойства, и какого-то лечения не требуется. О последствиях тоже мало что известно. Могут возникнуть, к примеру, вторичные нарушения сна — после такого испытания становится просто страшно ложиться спать. О каких-то более серьезных последствиях, по словам врача, научно подтвержденных данных нет.
Другое дело, если сонный паралич повторяется снова и снова. Это может быть связано с каким-то другим заболеванием или расстройством. Вот несколько из них:
Нарколепсия. Для нее сонный паралич — характерное проявление. Основной же ее симптом — приступы непреодолимого сна, когда человек буквально «засыпает на месте»;
Бессонница;
Нарушения цикла сна-бодрствования, включая джет-лаг;
Ночное апноэ;
Тревожные состояния;
Депрессия.
Молодость как «фактор риска»
Как говорят специалисты, в норме сонный паралич чаще встречается у подростков и молодых людей до 30 лет. В этом можно увидеть логику: одним из главных факторов риска называют нарушение гигиены сна. Это, прежде всего, сбитый режим сна и хронический недосып, что в молодости бывает сплошь и рядом.
Еще 4 фактора риска:
Дыхательные нарушения во сне;
Повышенная впечатлительность, тревожность;
Злоупотребление алкоголем и кофеин-содержащими напитками;
Сон на спине.
- Нет четких данных, как поза сна влияет на развитие сонного паралича. Хотя встречаются указания, что сон на спине может повышать его вероятность. Если рассматривать ночное апноэ как фактор риска, это может объяснять связь — именно в положении лежа на спине чаще всего происходят остановки дыхания, которые постоянно «подбуживают» спящего. А чем чаще моменты перехода от сна к бодрствованию, тем выше вероятность сонного паралича, — говорит Людмила Коростовцева.
Интересно, но даже у здорового человека за ночь бывает более десятка кратковременных пробуждений. Правда, на утро обычно он о них не помнит.
Как «прогнать» сонный паралич? Советы сомнолога
Главное правило, которое может снизить риск появления таких ночных кошмаров, — соблюдать гигиену сна. Это значит — вовремя ложиться спать, высыпаться (спать не менее 7-8 часов), создать комфортные условия в спальне, в том числе следить за температурой воздуха и выбирать удобные спальные принадлежности.
Стараться исключить алкоголь и кофеин-содержащие напитки незадолго до сна. Они обладают «подбуживающим» эффектом. Тот же алкоголь сначала вызывает сонливость, а спустя несколько часов серьезно нарушает структуру сна.
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