- Основой оказания стоматологической помощи населению всегда были и остаются государственные поликлиник и. Чтобы ни происходило в экономике — спады или подъемы — программа государственных гарантий на бесплатную медицинскую помощь существовала всегда с минимальными колебаниями. С частными клиниками в ряде случаев сложно планировать долгосрочные взаимоотношения: им не выгодно — они закрылись, выгодно — открылись.

В государственной стоматологии нынешняя ситуация не должна вызвать глобальных проблем, потому что она, прежде всего, ориентирована на бюджетный сегмент. И надо сказать, что у нас есть отечественные компании, которые производят для стоматологии медизделия, инструменты, анестетики достойного качества. Есть российские (и белорусские) системы имплантации, которые по многим показателям не хуже импортных.

С пломбировочными материалами ситуация может быть чуть сложнее. Однако отечественные производители, обладая многолетним опытом производства, способны быстро наращивать объемы и ассортимент. Многие из них успешно выставляются на мировых выставочных площадках. Понятно, что процесс перехода на российские расходники будет непростым, но по большей части по психологическим причинам — люди привыкли к определенным стереотипам.

Более серьезные проблемы в стоматологии могут возникнуть с использованием цифровых технологий, обновлением программного обеспечения. К примеру, там, где используются так называемые системы CAD/CAM — станки с числовым программным управлением для компьютерного изготовления трехмерных зубных коронок и протезов. Они так устроены, что модель будущего протеза должна утверждаться искусственным интеллектом, который находится за рубежом. Это надо будет как-то преодолевать. Стоматологическая ассоциация России (СтАР) в постоянном режиме мониторит ситуацию в отрасли и своевременно реагирует на возникающие проблемы.