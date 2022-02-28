Лекарства уходят из аптек?
В соцсетях появились тревожные сообщения, что в России отменяется регистрация нескольких десятков препаратов по просьбе их производителей. Среди них — лекарства из Италии, Германии, Венгрии, Индии, Японии и других стран, например, «Кандибене» (клотримазол), «Кординорм» (бисопролол), «Амбросан» (амброксол), «Флексен» (кетопрофен) и других. Списки
Эксперты индустрии уверяют, что поводов для беспокойства нет, это — штатная ситуация.
Виктория Преснякова
фармацевтика
кандидат фармацевтических наук, директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций
- В государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС) информация об отмене регистрации тех или иных лекарств появляется регулярно, — рассказала «Доктору Питеру» Виктория Преснякова, директор СРО Ассоциация независимых аптек. — Владельцы удостоверения либо их уполномоченные юридические лица подают заявление, и на этом основании принимается решение. Чаще всего это связано с тем, что у препарата изменились состав (субстанция или иные вспомогательные элементы), дозировка, упаковка, форма. Например, была микстура, а теперь таблетки. Производитель получает новое регистрационное удостоверение, а старое отзывает.
Если какой-то препарат уходит с рынка вообще, то у него обязательно есть аналоги. Паниковать и закупаться лекарствами впрок не стоит. Каких-то перебоев не ожидается. Нужно сохранять спокойствие.
Александр Миронов
фармацевтика
генеральный директор Сети аптек «Фарма»
- В целом это нормальный процесс, постоянно из государственного реестра лекарственных средств какие-то препараты уходят, какие-то приходят, — подтвердил «Доктору Питеру» и генеральный директор сети аптек Александр Миронов. — Но, конечно, заметно, что в последнее время процесс усилился, и по отдельным нозологиям возможны проблемы. Важно отметить, что меняются и протоколы лечения. Сказать, что сейчас есть проблема с препаратами для лечения массовых заболеваний — нет, рынок обеспечен. Вот по узким проблемам все возможно…
Дефицита не будет?
Что касается возможных сбоев в поставка импортных лекарств, эксперты уверяют, что его быть не должно.
- Пока все аптеки закупили большой объем лекарств, — считает Александр Миронов. — И в ближайший месяц все должно быть в порядке. Но есть проблемы у дистрибьюторов. Из топ-500 импортных препаратов у одного из крупных дистрибьюторов в наличии около 150 позиций, у другого — 170. Плюс, не очень понятно, как им продолжать закупать препараты за рубежом и везти их в Россию — выстроить новую логистику.
Так или иначе крупнейшие дистрибьюторы более менее друг друга по ассортименту перекрывают.
По мнению эксперта, в ближайшие недели поставщики импортных лекарств должны будут найти варианты, как наладить логистику, и тогда ситуация выровняется.
Прогноз
На вопрос, будут ли перебои с поставками лекарств в будущем, эксперт дает обнадеживающий ответ.
- Лекарственное обеспечение — важная сфера, и даже в рамках санкций всегда отмечалось, что по медикаментам блокады не будет. Поэтому надеюсь, что импортеры найдут варианты по логистике и оплатам за рубеж, и система лекарственного обеспечения в России справится со всеми проблемами. Пока остатки препаратов внутри системы достаточно большие. Месяц проблем не будет, — считает Александр Миронов.
Что будет с ценами на лекарства
- Ситуация последних дней не могла не отразиться на рынке лекарств, — рассказали «Доктору Питеру» в Ассоциации независимых аптек. — Изменения курса валют влияет на стоимость препаратов, так как субстанции и другие составляющие для производства закупают за рубежом. С падением рубля стоимость препаратов заметно выросла, особенно импортных. Цены у поставщиков выросли от 2 до 25%, в связи с этим они изменились и в аптеках.
Повышение стоимости не коснется препаратов из перечня ЖНВЛП. Цены на них контролирует государство, и повышать их производитель может раз в год и не выше официального уровня инфляции. Сегодня в этот список входит более 800 наименований, это порядка 50% ассортимента в стоимостном выражении, и трети в рознице, пояснили в Ассоциации.
В первый день событий в Украине были проблемы в работе серверов у дистрибьюторов и задержки с отгрузкой товаров, сегодня же все работает.
- Делать прогнозы, как будут развиваться события, не представляется возможным, — признают в Ассоциации. — Пока есть информация, что санкции не коснутся лекарств. Будем надеяться, что решение это окончательное.
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