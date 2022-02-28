Дефицита не будет?

Что касается возможных сбоев в поставка импортных лекарств, эксперты уверяют, что его быть не должно.

- Пока все аптеки закупили большой объем лекарств, — считает Александр Миронов. — И в ближайший месяц все должно быть в порядке. Но есть проблемы у дистрибьюторов. Из топ-500 импортных препаратов у одного из крупных дистрибьюторов в наличии около 150 позиций, у другого — 170. Плюс, не очень понятно, как им продолжать закупать препараты за рубежом и везти их в Россию — выстроить новую логистику.

Так или иначе крупнейшие дистрибьюторы более менее друг друга по ассортименту перекрывают.

По мнению эксперта, в ближайшие недели поставщики импортных лекарств должны будут найти варианты, как наладить логистику, и тогда ситуация выровняется.

Прогноз

На вопрос, будут ли перебои с поставками лекарств в будущем, эксперт дает обнадеживающий ответ.