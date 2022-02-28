Какие процессы происходят в организме во время сна

Обработка информации

Во время глубокого сна мозг обрабатывает и запоминает информацию. И если сна мало, то в первую очередь будет страдать память и внимание. У тех, кто недосыпает, риск развития болезни Альцгеймера в несколько раз выше, чем у тех, кто спит достаточно.

Исследования показали, что ограничение сна до 5 часов влияет на многие когнитивные функции, в том числе на скорость обработки информации, а соответственно и на скорость принятия решений. Не спать хорошо — значит ухудшить качество своей жизни. Кроме того, люди, которые недосыпают, склонны принимать более рисковые решения, что в итоге может сказаться на всех сторонах жизни — как личной, так и в работе.