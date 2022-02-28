В организме нет таких процессов, которые не зависели бы от сна и его качества. Недостаток сна провоцирует изменение пищевого поведения, набор веса, повышение давления и развитие сахарного диабета 2 типа. Повышение уровня «плохого» и уменьшение уровня «хорошего» холестерина. Половые гомоны человека, включая тестостерон, образуются в глубоком сне. И если человек недосыпает, то возможные не только проблемы с зачатием ребенка, но и ускоренное старение.
Яна Коперская
неврология
невролог, сомнолог сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic
Какие процессы происходят в организме во время сна
Обработка информации
Во время глубокого сна мозг обрабатывает и запоминает информацию. И если сна мало, то в первую очередь будет страдать память и внимание. У тех, кто недосыпает, риск развития болезни Альцгеймера в несколько раз выше, чем у тех, кто спит достаточно.
Исследования показали, что ограничение сна до 5 часов влияет на многие когнитивные функции, в том числе на скорость обработки информации, а соответственно и на скорость принятия решений. Не спать хорошо — значит ухудшить качество своей жизни. Кроме того, люди, которые недосыпают, склонны принимать более рисковые решения, что в итоге может сказаться на всех сторонах жизни — как личной, так и в работе.
Восстановление и укрепление иммунитета
Во сне происходят важные процессы взаимодействия между клетками иммунной системы, благодаря которым организм может отвечать на внешние угрозы. Если иммунная система не проходит это обучение во время сна, она не сможет эффективно бороться с инфекциями, вырабатывать иммунитет при вакцинации.
Те, кто постоянно недосыпает или имеет проблемы со сном, часто болеют респираторными заболеваниями, ОРВИ, склонны к хроническим воспалительным и аутоиммунных процессам. Такие люди чаще повторно болеют недавно перенесенной инфекцией, а иногда заболевание переходит в хроническую форму. Повышаются риски герпеса с рецидивами, развитие онкологии.
Ведь это функция иммунной системы — распознавать и устранять «плохие» клетки.
Нормализация работы репродуктивной системы
Циркадный и менструальный цикл в женском организме тесто взаимосвязаны. Гормоны, которые организм вырабатывает во время сна, в частности мелатонин, влияют на фертильность. Нарушения сна приводят к нарушению менструального цикла вплоть до аменореи, ПМС, трудностям с зачатием.
Преждевременное истощение овариального резерва и ранняя менопауза тоже могут быть спровоцированы проблемами со сном. У мужчин тоже нарушается образование половых гормонов, а из-за этого снижается уровень тестостерона, количество подвижных сперматозоидов.
Восстановление сердечно-сосудистой системы
Во время ночного сна у здорового человека сердце бьется медленнее, снижается пульс. Это позволяет сердцу расслабиться и восстановиться. В идеале необходимо 6-8 часов качественного непрерывного сна.
У тех, кто недостаточно спит, работает по сменному графику, часто меняет часовые пояса, не готовясь к этому, высока частота заболеваний сердечно-сосудистой системы, в первую очередь гипертонии, инфарктов и инсультов, риск поражения сосудов и образования бляшек, даже у молодых людей.
Строительство и восстановление клеток
Во время бодрствования мы расходуем ресурсы, а во время сна все клетки восстанавливаются, образуются белки. Кода становится более упругой и эластичной. Качественный глубокий сон способствует омоложению.
Детокс, освобождение от токсинов
Также этот процесс происходит в глубоком сне. Именно в этом состоянии наиболее эффективно работает наша лимфатическая система, в частности лимфатическая система головного мозга. Если человек не спит как следует, то тело «захлебывается» в интоксикации.
Любые сложности со сном не должны оставаться без внимания. Это довольно серьезный симптом в любом возрасте, для мужчин и женщин. Проблемы со сном, стрессы и энергетическое истощение часто испытывают большинство жителей мегаполисов. По статистике, 80% жителей мегаполиса старше 25 лет уже при пробуждении испытывают чувство усталости и мышечной слабости. Если утром человек просыпается уже уставшим или к вечеру ни на что не хватает сил — это однозначный сигнал, что пора обратиться к врачу. Современная медицина предлагает программы восстановления сна, в том числе и дистанционные.
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