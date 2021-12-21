Бессонница

Она может быть связана со снижением концентрации в организме прогестерона — основного женского полового гормона, который вырабатывается яичниками и влияет на фертильность. Часто женщины, у которых его уровень понижается, начинают плохо спать, хотя раньше проблем со сном не испытывали.

Головные боли

Если вы раньше никогда не страдали от головных болей, а потом они вдруг появились, вполне возможно, дело в дисбалансе женских гормонов — того же прогестерона и эстрогена. Поэтому не стоит постоянно гасить сильные боли анальгетиками — лучше проконсультироваться у эндокринолога.

Трудности с концентрацией внимания

Не всегда трудности с концентрацией внимания связаны с накопившейся усталостью и большими нагрузками на работе. Одна из возможных причин, по словам диагноста Ольги Малиновской, — гормональные нарушения. А именно повышение концентрации кортизола. На фоне стресса надпочечники могут начать вырабатывать гораздо больше кортизола, чем требуется, что скажется на производительности труда.

Сухая и шелушащаяся кожа

И здесь тоже причиной могут быть гормоны. Вы можете мазать кожу кремами и купить кучу другой косметики, но все это даст лишь временные улучшения. Полностью справиться с сухой кожей без коррекции гормональных нарушений не получится. Поэтому если проблемы появились неожиданно и никак не проходят, надо посоветоваться с врачом-эндокринологом.