Гормоны выполняют в организме огромное количество функций. Их концентрация зависит от возраста, пола человека, фазы цикла у женщин, поэтому и нормы тех или иных гормонов варьируются в разные периоды жизни и у разных людей. Когда количество гормонов начинает меняться, это, как правило, сразу сказывается на самочувствии или внешнем виде. Один из самых известных признаков проблем с гормонами — резкое изменение веса, если в питании и физической активности человека ничего не меняется.
Однако есть неочевидные признаки гормонального сбоя, при которых не сразу догадаешься, что надо бы сходить к эндокринологу. О них рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
Ольга Малиновская
Врач клинической лабораторной диагностики
Бессонница
Она может быть связана со снижением концентрации в организме прогестерона — основного женского полового гормона, который вырабатывается яичниками и влияет на фертильность. Часто женщины, у которых его уровень понижается, начинают плохо спать, хотя раньше проблем со сном не испытывали.
Головные боли
Если вы раньше никогда не страдали от головных болей, а потом они вдруг появились, вполне возможно, дело в дисбалансе женских гормонов — того же прогестерона и эстрогена. Поэтому не стоит постоянно гасить сильные боли анальгетиками — лучше проконсультироваться у эндокринолога.
Трудности с концентрацией внимания
Не всегда трудности с концентрацией внимания связаны с накопившейся усталостью и большими нагрузками на работе. Одна из возможных причин, по словам диагноста Ольги Малиновской, — гормональные нарушения. А именно повышение концентрации кортизола. На фоне стресса надпочечники могут начать вырабатывать гораздо больше кортизола, чем требуется, что скажется на производительности труда.
Сухая и шелушащаяся кожа
И здесь тоже причиной могут быть гормоны. Вы можете мазать кожу кремами и купить кучу другой косметики, но все это даст лишь временные улучшения. Полностью справиться с сухой кожей без коррекции гормональных нарушений не получится. Поэтому если проблемы появились неожиданно и никак не проходят, надо посоветоваться с врачом-эндокринологом.
Ранее врач-эндокринолог, ассистент кафедры факультетской терапии медицинского факультета СПбГУ Наталья Худякова называла 5 веских причин, чтобы записаться к эндокринологу. Кроме увеличения массы тела, это появление усов у женщин и рост груди у мужчин, выпадение волос, бесплодие и беременность.
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