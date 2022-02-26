Стоматолог Лапушкина назвала 3 причины удалить зубы мудрости как можно быстрее

Между собой стоматологи называют их «восьмерками», правильно их называют третьими молярами, а простые люди знают их как зубы мудрости. Именно эти зубы могут приносить человеку массу неприятных ощущений, страха и боли только одним свои повелением на свет. Прорезывание «восьмерок» редко бывает простым, у большинства людей эти зубы растут вбок, повреждают рядом расположенные «семерки» или провоцируют осложнения — выраженное кариозное поражение, перикоронариты, периоститы.

Нередко стоматологи при осмотре «приговаривают» эти зубы к удалению, но это тоже не просто сделать. Верхние зубы мудрости удалить обычно проще, чем нижние. Но всем ли это нужно, и в каком возрасте вообще ожидать прорезывания восьмерок, могут ли они послужить на пользу своему хозяину, мы расспросили у врача-стоматолога Юлии Лапушкиной.