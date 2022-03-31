Как потеря даже одного зуба сказывается на всем организме: последствия, которые вы ощутите не сразу

Год от года статистика изменяется только в сторону увеличения: проблема отсутствия всего одного зуба или сразу нескольких типична для каждого третьего человека, который приходит к стоматологу. Причем, чем старше возраст, тем выше шансы распрощаться с несколькими зубами из-за их практически полного разрушения или выпадения по причине серьезных проблем с деснами. Пожилые пациенты практически в 50% случаев подолгу ходят без одного или нескольких зубов.

Конечно, если природа дала нам все зубы, они должны оставаться с нами на всю жизнь — это очевидно. Многие считают потерю зубов сугубо эстетической проблемой, особенно если дефект видно визуально, потеряны зубы в зоне улыбки.

Но врачи говорят о том, что потеря зубов — это гораздо больше чем внешняя проблема. Даже лишившись одного зуба можно запустить целый каскад проблем. «Доктор Питер» уточнил у врача-стоматолога Юлии Лапушкиной — чем же так опасна потеря постоянных зубов, даже если это всего один зуб из челюсти.