Как проблемы с зубами и деснами могут довести до инсульта: объясняет кардиолог

Каждый год от заболеваний сердца и сосудов, включая осложнения атеросклероза, погибает гораздо больше людей, чем от рака. Многие знают, что для здоровья сердца важно правильно питаться, не курить, сократить алкоголь и больше двигаться. Но совершенно упускают из вида, что важно, чтобы зубы и десны были здоровы, не было воспалительных процессов в области десен и больных, разрушенных зубов.

Казалось бы, где зубы и где сердце с сосудами, в чем связь? Но американские ученые-периодонтологи определили, что целый ряд болезнетворных бактерий в полости рта, которые провоцируют воспалительные процессы в области пародонта (провоцирующие пародонтит), относятся к одному из факторов риска атеросклероза и развития сердечно-сосудистой патологии. «Доктор Питер» обратился за уточнениями к врачу-терапевту, кардиологу Московской Клиники Елизавете Мельниковой.