- Наступление менопаузы связано с характерными симптомами, которые обычно доставляют женщинам немало неудобств.

О наступлении менопаузы можно говорить через год после последней менструации.

Чаще всего за это время все болезненные симптомы должны исчезнуть. Однако если этого так и не произошло, есть риск, что вызваны они были не менопаузой, а другими болезнями.

Повышенная потливость

Повышенная потливость — довольно частый симптом климакса. Однако причиной потливости может быть не снижение эстрогена, характерное для менопаузы, а увеличение синтеза тиреоидных гормонов — гормонов щитовидной железы.

Дело в том, что при гипертиреозе ускоряется обмен веществ в организме. Кроме того, у людей с таким диагнозом гормоны щитовидной железы влияют на волокна симпатической нервной системы, которая отвечает за потоотделение.

Поэтому при появлении этого неприятного симптома следует обязательно пройти обследование у эндокринолога.