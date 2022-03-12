С менопаузой придется столкнуться однажды всем женщинам рано или поздно. Климакс чаще всего наступает в возрастном диапазоне от 49 до 52 лет и может принести массу неприятных эмоций и дискомфорт.
Впрочем, в проявлениях климакса нет ничего нездорового. Другой вопрос, что под его симптомами порой прячутся совсем другие болезни, от которых врачи могут и отмахнуться: «Это возраст, чего вы хотите!»
Врач акушер-гинеколог, хирург, онколог. Ведущий врач волонтерского движения «Азбука женского здоровья»www.instagram.com/burdin_doc/
- Наступление менопаузы связано с характерными симптомами, которые обычно доставляют женщинам немало неудобств.
О наступлении менопаузы можно говорить через год после последней менструации.
Чаще всего за это время все болезненные симптомы должны исчезнуть. Однако если этого так и не произошло, есть риск, что вызваны они были не менопаузой, а другими болезнями.
Повышенная потливость
Повышенная потливость — довольно частый симптом климакса. Однако причиной потливости может быть не снижение эстрогена, характерное для менопаузы, а увеличение синтеза тиреоидных гормонов — гормонов щитовидной железы.
Дело в том, что при гипертиреозе ускоряется обмен веществ в организме. Кроме того, у людей с таким диагнозом гормоны щитовидной железы влияют на волокна симпатической нервной системы, которая отвечает за потоотделение.
Поэтому при появлении этого неприятного симптома следует обязательно пройти обследование у эндокринолога.
Головная боль
Головная боль может сопровождать не только климакс, но и гипертоническую болезнь. При частом повышении артериального давления головная боль становится одним из первых симптомов.
Головная боль при повышенном артериальном давлении — это результат нарушения способности сосудов адаптироваться к внешним и внутренним изменениям. Она может быть острой или ноющей, сопровождаться дополнительными признаками. При гипертонической болезни очень важно пройти комплексное обследование и подобрать препараты для приема курсом, чтобы удерживать показатели артериального давления в пределах нормы.
Сердцебиение, боль в сердце, одышка
У женщин в климаксе могут возникнуть жалобы на сердцебиение, боль в сердце, одышку. При опросе обычно выясняется, что все эти симптомы сочетаются с чувством жара в виде приливов, повышенной потливостью.
Однако, если перечисленные симптомы можно связать с физической нагрузкой, и если боль в сердце иррадиирует в левую руку, лопатку, шею и проходит в покое спустя 15-20 минут, то это может свидетельствовать о наличии ишемической болезни сердца. Так что лучше проверить здоровье у кардиолога.
Головокружения
На фоне снижения уровня эстрогенов нарушается тонус сосудов, колеблется давление и нарушается равномерный постоянный приток крови к головному мозгу. Дефицит крови, формирующийся во время активной мозговой деятельности, может вести к гипоксии, что приводит к приступам головокружений.
Однако головокружение может являться симптомом других заболеваний, таких как:
Заболевания внутреннего уха: доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, болезнь Меньера;
Болезни сосудов головного мозга: церебральный атеросклероз, хроническая ишемия головного мозга);
Объемные внутричерепные образования;
Сердечно-сосудистые заболевания: нарушения сердечного ритма, артериальная гипо- или гипертензия, сердечная недостаточность;
Дегенеративно-дистрофические изменения шейного отдела позвоночника.
Чтобы узнать точную причину головокружения, нужно обратиться к врачу, который проведет первичное обследование и назначит методы дальнейшей диагностики.
Акушер-гинеколог, эксперт платформы профессионального развития врача DOCCLUB
- Проявления климакса у женщин можно перепутать с различными заболеваниями, которые могут скрываться под «маской» менопаузы.
Например, за менопаузу можно ошибочно принять болезни, связанные с нарушением продукции гормонов половой сферы.
Отсутствие менструации, изменение настроения в сочетании со снижением либидо, утрата смазки влагалища, атрофические изменения уретры и слизистой влагалища, себорея кожи головы и выпадение волос — признаки не только климакса, но и гиперпролактинемии (избыток гормона пролактина в крови).
А под аменореей, повышением массы тела, депрессией, бессонницей, акне и гирсутизмом может скрываться синдром поликистозных яичников, а не менопауза.
Кроме того, некоторые симптомы климакса схожи с признаками дефицита витамина D. Это, например, ожирение, повышение уровня глюкозы крови, нарушение обновления волосяных фолликулов, перепады артериального давления, снижение иммунитета, нарушение когнитивных функций.