Дополнительные средства гигиены: флоссы, ирригаторы, ополаскиватели не рекомендованы детям до 6-12 лет, хотя в некоторых случаях могут быть использованы специальные пенки.

После трех лет нужно использовать зубные щетки, которые похожи на взрослые, но с толстой ручкой и небольшой рабочей поверхностью. Менять такую щетку нужно каждые 2-3 месяца, а также после перенесенных респираторных или других инфекционных заболеваний, независимо от сроков эксплуатации.

Сложнее выбор паст. Уже после трех лет ребенку нужно выбирать пасты из группы лечебно-профилактических:

С содержанием фтора для профилактики кариеса, можно использовать уже с 3 лет;

С минералами для укрепления эмали.

В состав пасты могут входить другие и другие полезные компоненты. Детям до 12 лет запрещены взрослые и «семейные» пасты, у каждого члена семьи должна быть своя.

Чистить зубы нужно два раза в день, следуя правилам стандартного метода. И, конечно, посещать стоматолога каждые 3-4 месяца для профилактических осмотров и раннего выявления возможных проблем.

Полезные ссылки

К детским зубным пастам — особые требования. Чистить зубы или даже десны малышам «взрослой» пастой нельзя. Благо, что выбрать есть из чего — с разнообразием брендов и цен можно ознакомиться по ссылке .