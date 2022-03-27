С уходом за зубами и взрослых все просто: чистить как минимум два раза в день, не забывать вовремя посещать стоматолога. А что насчет детей? Специалисты напоминают: даже о молочных зубах нужно заботиться.
врач-стоматолог, консультант по здоровому питанию
Начинать уход за полостью рта ребенка нужно с первого прорезавшего зуба, как правило, с 5-7 месяцев. И использовать:
Силиконовую щетку-напальчник с ребристой поверхностью или с маленькими щетинками. Такие средства отлично подходят для чистки зубов детям от 6 до 12 месяцев. Подобные щетки обеспечивают качественное очищение и помогают малышу привыкнуть к ежедневной процедуре.
Паста от 0 до 12 месяцев рекомендована детям на искусственном вскармливании, а также после введения первого прикорма. Такие пасты безопасны при проглатывании, а в качестве активного вещества в них молочные ферменты, которые бережно расщепляют зубной налет.
По мере взросления нужно использовать другие средства и предметы гигиены. До трех лет достаточно:
Мануальной щетки, то есть обычной, но с толстой ручкой. Рабочая поверхность должна соответствовать возрасту. Щетинки должны быть мягкими, из искусственного ворса. Чем их больше, тем лучше проходит очищение. Такие щетки можно предлагать детям в возрасте 1,5-2 лет.
Зубной пасты. Она должна быть адаптирована по возрасту, не содержать опасных ингредиентов при проглатывании. Допустимое содержание фтора в пасте — не более 500 ppm. Важно строго придерживаться сроков годности — после вскрытия упаковки паста должна быть использована в течение 2-6 месяцев.
Дополнительные средства гигиены: флоссы, ирригаторы, ополаскиватели не рекомендованы детям до 6-12 лет, хотя в некоторых случаях могут быть использованы специальные пенки.
После трех лет нужно использовать зубные щетки, которые похожи на взрослые, но с толстой ручкой и небольшой рабочей поверхностью. Менять такую щетку нужно каждые 2-3 месяца, а также после перенесенных респираторных или других инфекционных заболеваний, независимо от сроков эксплуатации.
Сложнее выбор паст. Уже после трех лет ребенку нужно выбирать пасты из группы лечебно-профилактических:
С содержанием фтора для профилактики кариеса, можно использовать уже с 3 лет;
С минералами для укрепления эмали.
В состав пасты могут входить другие и другие полезные компоненты. Детям до 12 лет запрещены взрослые и «семейные» пасты, у каждого члена семьи должна быть своя.
Чистить зубы нужно два раза в день, следуя правилам стандартного метода. И, конечно, посещать стоматолога каждые 3-4 месяца для профилактических осмотров и раннего выявления возможных проблем.
Полезные ссылки
К детским зубным пастам — особые требования. Чистить зубы или даже десны малышам «взрослой» пастой нельзя. Благо, что выбрать есть из чего — с разнообразием брендов и цен можно ознакомиться
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