Ортопеды знают, если на прием к ним пришла женщина старше 60 лет, с большой долей вероятности ей можно ставить диагноз «остеопороз». Кости после наступления менопаузы становятся хрупкими, любое неловкое движение может привести к перелому. Особенно опасны переломы шейки бедра, буквально «бич» пожилых женщин. Если в течение двух суток после случившегося не сделать операцию, риск остаться прикованным к кровати очень высок.

Остеопороз практически нельзя предотвратить, но можно значительно снизить его проявление. Кости «ремонтируют» сами себя всю нашу жизнь : когда мы молоды, тело восстанавливает больше тканей, чем разрушает, но по мере того, как мы становимся старше, это процесс замедляется. Кости — это наша возможности поддерживать тело, двигаться, продолжать полноценно жить.