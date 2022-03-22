Ортопеды знают, если на прием к ним пришла женщина старше 60 лет, с большой долей вероятности ей можно ставить диагноз «остеопороз». Кости после наступления менопаузы становятся хрупкими, любое неловкое движение может привести к перелому. Особенно опасны переломы шейки бедра, буквально «бич» пожилых женщин. Если в течение двух суток после случившегося не сделать операцию, риск остаться прикованным к кровати очень высок.
Остеопороз практически нельзя предотвратить, но можно значительно снизить его проявление. Кости «ремонтируют» сами себя всю нашу жизнь: когда мы молоды, тело восстанавливает больше тканей, чем разрушает, но по мере того, как мы становимся старше, это процесс замедляется. Кости — это наша возможности поддерживать тело, двигаться, продолжать полноценно жить.
Младший консультант Института заболеваний опорно-двигательного аппарата и ортопедии Меданта Гуруграм.
- Употребление алкоголя, табака, полуфабрикатов, газированных напитков, недостаток кальция и витамина D могут привести к тому, что кости станут ломкими и слабыми, — говорит младший консультант Института заболеваний опорно-двигательного аппарата и ортопедии Меданта Гуруграм Сумит Кумар
Эксперт предложил 6 простых правил, благодаря которым можно поддерживать здоровье костей.
Заниматься посильным спортом
Больше ходите, бегайте трусцой, если нет противопоказаний, поднимайтесь по лестнице без лифта. Все эти простые действия смогут укрепить кости. Важно начинать ходить и бегать как можно раньше, до наступления менопаузы.
Принимать витамин D
Если у вас низкий уровень витамина D — это показатель низкой плотности костной ткани. Именно витамин D помогает кальцию усваиваться в организме и улучшать здоровье костей.
- Самый богатый источник витамина D — солнечный свет, — уточнил Сумит Кумар. — Также поднять уровень витамина поможет жирная рыба, яйца, точнее, желток, злаки, молочные продукты, апельсиновый сок и соевое молоко.
Соблюдать диету, богатую кальцием
Она укрепит плотность костей. В вашем рационе должно появиться больше молочных продуктов, рыбы, миндаля, брокколи, тофу и так далее. Именно они могут восполнить потерю кальция. Из-за низкого уровня кальция риск переломов вырастает в разы, так как дефицит тут же отражается на костях.
Отказаться от алкоголя
Он снижает нашу способность усваивать кальций. Что еще больше приводит к снижению плотности костей. Эксперт предлагает по возможности вообще не употреблять спиртное.
Сократить потребление соли
Соль, как и алкоголь, способствуют вымыванию кальция из организма. Поэтому с наступлением менопаузы женщинам стоит меньше солить еду, по возможности отказаться от обработанных и консервированных продуктов.
Пить меньше кофе
Не больше двух чашек в день. Кофеин — третий враг уровня кальция в организме. Поэтому его стоит употреблять в умеренных количествах.