Ортопед Гиниятов перечислил продукты, которые замедляют старение костей

Молочные продукты нормальной жирности

Молоко разных животных (коровье, верблюжье, козье, кобылье) полезно, поскольку только из него хорошо усваивается кальций, необходимый костям. Растительные альтернативы — овсяное, соевое, миндальное — и другие виды молока даже при искусственном обогащении кальцием не создают условий для его полноценного усвоения.

Если это молоко животных, оно не должно быть обезжиренным. Без жиров не работает витамин D и не всасывается кальций. Поэтому молоко должно быть как минимум 2,5-3% жирности. Аналогична ситуация с молочными продуктами. Лидеры по содержанию кальция:

сыры;

кефир от 1,5% и выше;

натуральный йогурт от 1% жирности;

греческий йогурт.

Костям нужны белки

Для людей, которые склонны к остеопорозу, часто получают травмы, включая переломы, полезным будет белок. Но важно, чтобы это были животные продукты, нежели растительные источники. Уже подтверждено, что высокое содержание белка в пище помогает укрепить кости, поскольку является источником аминокислот. Преимущество животных белков в том, что они дают все 20 незаменимых аминокислот, в растительных белках такого разнообразия нет.

Идеальное блюдо — это жирная консервированная рыба (сардины, анчоусы), ей вы убиваете даже не двух, а трех зайцев. Поимо белка, эти продукты богаты витамином D, фосфором и кальцием. Можно также обратить внимание на стейки. Белок в них отличный, но вот высокое содержание железа может препятствовать всасыванию кальция.

Блюда средиземноморской кухни — идеальны для костей

Есть ряд исследований, в которых показано — люди, которые перешли на средиземноморскую диету, за несколько лет накопили достаточную плотность костей. Среди основных продуктов этого стиля питания: