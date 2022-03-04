5 пищевых привычек, которые могут спровоцировать боль в суставах

Боли в суставах, ограничение подвижности, отеки — от таких симптомов страдают миллионы людей в разных странах. Чаще всего такие жалобы появляются вследствие развития различных хронических или аутоиммунных заболеваний. Самый распространенный диагноз, который на слуху у многих — ревматоидный артрит. Некоторые люди вынуждены всю жизнь принимать препараты, назначенные врачом, чтобы не страдать от постоянной боли.
Проблемы с суставами также могут спровоцировать и перенесенные заболевания. В списке патологий — болезнь Лайма или клещевой боррелиоз, волчанка, подагра, вирусные инфекции и даже случайное растяжение связок (от осложнений никто не застрахован).
Чтобы облегчить боль и увеличить интервалы между приступами, медики советуют не только принимать препараты, но и снизить вес, если у вас есть к этому показания, выполнять специальные физические упражнения, изменить свой рацион. В частности, вы должны обратить внимание на некоторые ваши пищевые привычки, которые лишь на первый взгляд кажутся безобидными.
Злоупотребление глютеном
Уже несколько лет подряд продукты с глютеном успешно демонизируют, догоняя пищу с добавленным сахаром и трансжирами. На самом деле в глютене нет ничего смертельно опасного, однако людям, которые страдают от боли в суставах, он действительно может навредить.
«Люди с аутоиммунными заболеваниями могут лучше контролировать боль и скованность в суставах, если будут избегать продуктов, вызывающих воспаление. А глютен может быть виновником такого состояния», — говорит диетолог Триста Бест.
Когда мы видим, что в продукте есть глютен, то очень сомневаемся в его пользе. Кому ни в коем случае нельзя есть блюда с содержанием этого растительного белка? Как они сказываются на пищеварении? И что произойдет, если навсегда отказаться от глютена? Ответы на популярные вопросы можно получить ЗДЕСЬ.
Игнорирование пробиотиков
Пробиотики — живые бактерии, которые содержатся в определенных продуктах или биологически активных добавках. В этом списке есть йогурт, кефир, квашеная капуста и даже соленые огурцы. Полезные бактерии, которые мы получаем вместе с едой, могут улучшать состав и биологическую активность микрофлоры кишечника, а также подавлять условно патогенные бактерии, обитающие в ЖКТ.
«Нейроны, выстилающие кишечник, играют важную роль в вашем настроении. Они производят серотонин, нейромедиатор, отвечающий за позитивный настрой. Поэтому вы можете поддерживать здоровье слизистой оболочки кишечника и „успокоить“ хронические воспалительные заболевания с помощью пробиотиков», — пояснила Бест.
Увлечение сахаром
«Когда я консультирую пациентов, которые жалуются на боли в суставах, то обязательно спрашиваю про их рацион, особое внимание уделяя добавленному сахару. Он — основной триггер, который провоцирует воспаление. И неважно, болят у вас суставы из-за долгоиграющего хронического заболевания или же после свежей травмы», — говорит диетолог.
Но есть и хорошая новость: ваша боль может утихнуть, если вы будете есть меньше сладкого. Исключите булочки, печенье, газировку и пирожные из рациона. Кстати, добавленный сахар есть в острых и даже «полезных» продуктах. Обращайте внимание на состав каш быстрого приготовления, йогуртов, кетчупов и хлопьев.
Отказ от Омега-3
Некоторые исследования прошлых лет доказали, что продукты, богатые Омега-3, могут уменьшить воспаление, следовательно, унять боль. Поэтому если вы страдаете от неприятных ощущений в суставах, то обязательно добавьте в меню оливковое масло, жирную рыбу, авокадо, печень трески, грецкие орехи, овес, шпинат, цветную капусту, фасоль.
Игнорирование клетчатки
Взрослый человек должен съедать 30 граммов клетчатки в день из расчета, что в целом его суточной рацион составляет около 2000 калорий (это примерно 400 граммов продуктов, содержащих пищевые волокна). Однако большинство людей не съедают даже половину нормы.
Однако именно клетчатка может помочь вам справиться с неприятным воспалительным синдромом, цитирует
«Она расщепляется на короткоцепочечные жирные кислоты, которые как раз и обладают противовоспалительным действием», — говорит врач.
Некоторые считают, что еда с клетчаткой — это всегда невкусно. На самом деле это совсем не так. Посмотрите на список продуктов, в которых она содержится. Там точно есть, чем полакомиться:
фрукты (сырые груши, яблоки, бананы, апельсины),
ягоды (малина, чернослив),
инжир, финики,
овощи (тыква, картофель, шпинат, цветная капуста),
отруби,
бобовые (нут, чечевица, горох, фасоль),
булгур,
коричневый рис,
орехи (в 30 граммах миндаля — 3,5 грамма клетчатки, в такой же порции грецких орехов — 2 грамма),
макароны и хлеб из цельнозерновой пшеницы.