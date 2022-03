5 пищевых привычек, которые могут спровоцировать боль в суставах

Игнорирование клетчатки

Взрослый человек должен съедать 30 граммов клетчатки в день из расчета, что в целом его суточной рацион составляет около 2000 калорий (это примерно 400 граммов продуктов, содержащих пищевые волокна). Однако большинство людей не съедают даже половину нормы.

Однако именно клетчатка может помочь вам справиться с неприятным воспалительным синдромом, цитирует портал Eat This, not That! диетолога Тристу Бест.

«Она расщепляется на короткоцепочечные жирные кислоты, которые как раз и обладают противовоспалительным действием», — говорит врач.

Некоторые считают, что еда с клетчаткой — это всегда невкусно. На самом деле это совсем не так. Посмотрите на список продуктов, в которых она содержится. Там точно есть, чем полакомиться: