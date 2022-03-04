5 пищевых привычек, которые могут спровоцировать боль в суставах

Злоупотребление глютеном

Уже несколько лет подряд продукты с глютеном успешно демонизируют, догоняя пищу с добавленным сахаром и трансжирами. На самом деле в глютене нет ничего смертельно опасного, однако людям, которые страдают от боли в суставах, он действительно может навредить.

«Люди с аутоиммунными заболеваниями могут лучше контролировать боль и скованность в суставах, если будут избегать продуктов, вызывающих воспаление. А глютен может быть виновником такого состояния», — говорит диетолог Триста Бест.

Когда мы видим, что в продукте есть глютен, то очень сомневаемся в его пользе. Кому ни в коем случае нельзя есть блюда с содержанием этого растительного белка? Как они сказываются на пищеварении? И что произойдет, если навсегда отказаться от глютена? Ответы на популярные вопросы можно получить ЗДЕСЬ.

Игнорирование пробиотиков

Пробиотики — живые бактерии, которые содержатся в определенных продуктах или биологически активных добавках. В этом списке есть йогурт, кефир, квашеная капуста и даже соленые огурцы. Полезные бактерии, которые мы получаем вместе с едой, могут улучшать состав и биологическую активность микрофлоры кишечника, а также подавлять условно патогенные бактерии, обитающие в ЖКТ.

«Нейроны, выстилающие кишечник, играют важную роль в вашем настроении. Они производят серотонин, нейромедиатор, отвечающий за позитивный настрой. Поэтому вы можете поддерживать здоровье слизистой оболочки кишечника и „успокоить“ хронические воспалительные заболевания с помощью пробиотиков», — пояснила Бест.