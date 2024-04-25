Невролог Довбня назвал самый частый фактор риска ДЦП, и это не родовая травма

Недетская болезнь
Церебральным параличом называют группу состояний, при которых человеку трудно контролировать свои движения и поддерживать позу. С возрастом такие нарушения обычно не прогрессируют, то есть состояние человека в целом остается стабильным. Хотя не всегда: без адекватной помощи некоторые симптомы могут усиливаться и даже видоизменяться. По словам специалистов, это может говорить о других проблемах со здоровьем, которые этому способствуют — например, об опухолях мозга или прогрессирующих генетических синдромах.
Как рассказали в Фонде «Обнаженные сердца», церебральный паралич развивается у плода еще в утробе матери или в очень раннем детстве. Именно поэтому в России его называют с приставкой «детский», сокращенно — ДЦП. Но, как говорят эксперты, это некорректно.
«Это состояние остается с человеком на всю жизнь, поэтому в современной международной практике принято говорить „церебральный паралич“, опуская дополнительное определение „детский“, где „церебральный“ — имеющий отношение к мозгу, а „паралич“ означает ограничение движений», — уточняют в фонде.
У церебрального паралича есть несколько форм, которые проявляются по-разному. Самая распространенная — спастическая. При такой форме тонус мышц у человека всегда повышен, иногда только в одной половине тела или только в ногах. При других формах ДЦП мышечный тонус, наоборот, снижен — это так называемая атаксическая форма. Встречаются также форма с нарушением координации движений, дискинетическая — когда движения неконтролируемые, смешанные формы.
Фактор риска № 1
По словам специалистов фонда «Обнаженные сердца», среди факторов риска, которые могут влиять на развитие церебрального паралича:
генетика;
черепно-мозговые травмы у младенцев;
метаболические нарушения — к примеру, тяжелая желтуха новорожденных;
инфекции у будущей мамы или у ребенка — например, энцефалит или менингит в раннем неонатальном периоде;
родовые травмы.
Детский врач-невролог, эксперт Фонда «Обнажённые сердца», автор-разработчик образовательных программ
«Родовые травмы могут вызвать церебральный паралич, но в современной медицинской практике это происходит сравнительно редко. Наиболее часто встречающийся фактор риска — это недоношенность. Чем раньше родился ребенок и чем меньше его вес, тем выше риск. Особенно это касается детей, рожденных раньше 28-й недели или с весом меньше 1,5 кг. Сейчас открывается все больше перинатальных центров, улучшается их оснащение и знания работающих там врачей, что, в свою очередь, улучшает уход и лечение детей, родившихся с экстремально низкой массой тела. Это приводит к уменьшению процента осложнений и снижению встречаемости церебрального паралича среди детей, родившихся преждевременно», — говорит детский невролог Святослав Довбня.
Как заподозрить у ребенка ДЦП
Увидеть задержку развития двигательных навыков у малыша могут как сами родители, так и врач-педиатр. Диагноз же ставит детский невролог.
«Обычно в современной медицинской практике это должно происходить в возрасте до года. У недоношенных детей это бывает сделать сложнее, и диагноз может ставиться позже — к 1,5-2 годам. При легких формах церебрального паралича этот может быть сделано и в более старшем возрасте», — поясняет Святослав Довбня.
По словам специалиста, особенно в пристальном внимании педиатра и невролога нуждаются дети, рожденные раньше срока или даже в срок, но, например, в первые сутки находящиеся на искусственной вентиляции легких или без сосательного рефлекса. Однако церебральный паралич может быть и у тех, кто не входит в эти группы риска.
Как отмечает детский невролог, основной признак, который должен насторожить родителей малыша, — задержка в освоении двигательных навыков. Специалист перечислил возможные тревожные сигналы.
Ребенок младше 6 месяцев
Голова отстает, когда вы подтягиваете его за ручки из положения лежа на спине.
Мышцы ребенка чересчур зажаты или, наоборот, слишком вялые.
Когда вы держите ребенка на руках, он как бы выгибается, запрокидывает голову, вытягивает спину и шею, постоянно как будто отталкиваясь от вас.
Когда вы берете малыша на руки, его ноги становятся жесткими, они скрещиваются или сжимаются вместе.
Ребенок старше 6 месяцев
Не переворачивается ни в одну сторону.
Не может свести руки вместе.
Трудно поднести руки ко рту.
Тянется только одной рукой, а другую держит сжатой в кулак.
Ребенок старше 10 месяцев
Ползает «однобоко», отталкиваясь лишь одной рукой и ногой и волоча противоположные руку и ногу за собой.
Передвигается на ягодицах или подпрыгивает на коленях, но не ползает на четвереньках.
Если вы заметили какое-то из перечисленных проявлений, сразу впадать в панику не надо. Это должно стать поводом для углубленного осмотра педиатра или невролога. Как уточнил врач, похожие проявления бывают также у детей без церебрального паралича.
Могут добиться успеха
Современная медицина пока не научилась излечивать поражения центральной нервной системы, которые приводят к церебральному параличу. Но, как говорят в фонде «Обнаженные сердца», есть много способов реабилитации, они позволяют облегчить человеку жизнь и обеспечить ему максимальную независимость.
Некоторые, несмотря на диагноз, добиваются очень больших успехов. Среди таких известных людей:
художник Кристи Браун (кстати, о нем снят фильм «Моя левая нога», в котором главную роль исполняет Дэниел Дэй-Льюис, получивший за нее «Оскара»);
успешный бизнес-тренер Аркадий Цукер, уже в 17 лет основавший собственную компанию;
программист Иван Бакаидов, разработчик программы LINKa, участник рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет».
И могут стать мамами
По словам специалистов фонда, большинство женщин с церебральным параличом могут иметь детей и, что очень важно, большинство из них рожают здоровых детей.
«Проявления церебрального паралича сильно отличаются у разных людей, это влияет на степень независимости человека в повседневной жизни. Церебральный паралич не влияет на фертильность, но женщины с тяжелыми двигательными нарушениями могут быть не в состоянии забеременеть и выносить ребенка», — уточняют эксперты.
При этом беременность может по-разному повлиять на проявления ДЦП. Например, у некоторых женщин во время беременности спастичность и непроизвольные мышечные спазмы усиливаются, а у других, наоборот, значительно уменьшаются.