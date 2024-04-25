Невролог Довбня назвал самый частый фактор риска ДЦП, и это не родовая травма

«Родовые травмы могут вызвать церебральный паралич, но в современной медицинской практике это происходит сравнительно редко. Наиболее часто встречающийся фактор риска — это недоношенность. Чем раньше родился ребенок и чем меньше его вес, тем выше риск. Особенно это касается детей, рожденных раньше 28-й недели или с весом меньше 1,5 кг. Сейчас открывается все больше перинатальных центров, улучшается их оснащение и знания работающих там врачей, что, в свою очередь, улучшает уход и лечение детей, родившихся с экстремально низкой массой тела. Это приводит к уменьшению процента осложнений и снижению встречаемости церебрального паралича среди детей, родившихся преждевременно», — говорит детский невролог Святослав Довбня.