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Невролог Довбня назвал самый частый фактор риска ДЦП, и это не родовая травма

Церебральный паралич — самое распространенное в мире двигательное нарушение в детском возрасте. По данным ВОЗ, такой диагноз встречается у 3-4 малышей на тысячу новорожденных. И часто родовая травма здесь ни при чем.

25 апреля 20242
Невролог Довбня назвал самый частый фактор риска ДЦП, и это не родовая травма
Источник:
unsplash.com

Недетская болезнь

Церебральным параличом называют группу состояний, при которых человеку трудно контролировать свои движения и поддерживать позу. С возрастом такие нарушения обычно не прогрессируют, то есть состояние человека в целом остается стабильным. Хотя не всегда: без адекватной помощи некоторые симптомы могут усиливаться и даже видоизменяться. По словам специалистов, это может говорить о других проблемах со здоровьем, которые этому способствуют — например, об опухолях мозга или прогрессирующих генетических синдромах.

Как рассказали в Фонде «Обнаженные сердца», церебральный паралич развивается у плода еще в утробе матери или в очень раннем детстве. Именно поэтому в России его называют с приставкой «детский», сокращенно — ДЦП. Но, как говорят эксперты, это некорректно.

«Это состояние остается с человеком на всю жизнь, поэтому в современной международной практике принято говорить „церебральный паралич“, опуская дополнительное определение „детский“, где „церебральный“ — имеющий отношение к мозгу, а „паралич“ означает ограничение движений», — уточняют в фонде.

У церебрального паралича есть несколько форм, которые проявляются по-разному. Самая распространенная — спастическая. При такой форме тонус мышц у человека всегда повышен, иногда только в одной половине тела или только в ногах. При других формах ДЦП мышечный тонус, наоборот, снижен — это так называемая атаксическая форма. Встречаются также форма с нарушением координации движений, дискинетическая — когда движения неконтролируемые, смешанные формы.

Фактор риска № 1

По словам специалистов фонда «Обнаженные сердца», среди факторов риска, которые могут влиять на развитие церебрального паралича:

  • генетика;

  • черепно-мозговые травмы у младенцев;

  • метаболические нарушения — к примеру, тяжелая желтуха новорожденных;

  • инфекции у будущей мамы или у ребенка — например, энцефалит или менингит в раннем неонатальном периоде;

  • родовые травмы.

Святослав Довбня
Неврология

Детский врач-невролог, эксперт Фонда «Обнажённые сердца», автор-разработчик образовательных программ

«Родовые травмы могут вызвать церебральный паралич, но в современной медицинской практике это происходит сравнительно редко. Наиболее часто встречающийся фактор риска — это недоношенность. Чем раньше родился ребенок и чем меньше его вес, тем выше риск. Особенно это касается детей, рожденных раньше 28-й недели или с весом меньше 1,5 кг. Сейчас открывается все больше перинатальных центров, улучшается их оснащение и знания работающих там врачей, что, в свою очередь, улучшает уход и лечение детей, родившихся с экстремально низкой массой тела. Это приводит к уменьшению процента осложнений и снижению встречаемости церебрального паралича среди детей, родившихся преждевременно», — говорит детский невролог Святослав Довбня.

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Увидеть задержку развития двигательных навыков у малыша могут как сами родители, так и врач-педиатр. Диагноз же ставит детский невролог.

«Обычно в современной медицинской практике это должно происходить в возрасте до года. У недоношенных детей это бывает сделать сложнее, и диагноз может ставиться позже — к 1,5-2 годам. При легких формах церебрального паралича этот может быть сделано и в более старшем возрасте», — поясняет Святослав Довбня.

По словам специалиста, особенно в пристальном внимании педиатра и невролога нуждаются дети, рожденные раньше срока или даже в срок, но, например, в первые сутки находящиеся на искусственной вентиляции легких или без сосательного рефлекса. Однако церебральный паралич может быть и у тех, кто не входит в эти группы риска.

Как отмечает детский невролог, основной признак, который должен насторожить родителей малыша, — задержка в освоении двигательных навыков. Специалист перечислил возможные тревожные сигналы.

Ребенок младше 6 месяцев

  • Голова отстает, когда вы подтягиваете его за ручки из положения лежа на спине.

  • Мышцы ребенка чересчур зажаты или, наоборот, слишком вялые.

  • Когда вы держите ребенка на руках, он как бы выгибается, запрокидывает голову, вытягивает спину и шею, постоянно как будто отталкиваясь от вас.

  • Когда вы берете малыша на руки, его ноги становятся жесткими, они скрещиваются или сжимаются вместе.

Ребенок старше 6 месяцев

  • Не переворачивается ни в одну сторону.

  • Не может свести руки вместе.

  • Трудно поднести руки ко рту.

  • Тянется только одной рукой, а другую держит сжатой в кулак.

Ребенок старше 10 месяцев

  • Ползает «однобоко», отталкиваясь лишь одной рукой и ногой и волоча противоположные руку и ногу за собой.

  • Передвигается на ягодицах или подпрыгивает на коленях, но не ползает на четвереньках.

Если вы заметили какое-то из перечисленных проявлений, сразу впадать в панику не надо. Это должно стать поводом для углубленного осмотра педиатра или невролога. Как уточнил врач, похожие проявления бывают также у детей без церебрального паралича.

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Могут добиться успеха

Современная медицина пока не научилась излечивать поражения центральной нервной системы, которые приводят к церебральному параличу. Но, как говорят в фонде «Обнаженные сердца», есть много способов реабилитации, они позволяют облегчить человеку жизнь и обеспечить ему максимальную независимость.

Некоторые, несмотря на диагноз, добиваются очень больших успехов. Среди таких известных людей:

  • художник Кристи Браун (кстати, о нем снят фильм «Моя левая нога», в котором главную роль исполняет Дэниел Дэй-Льюис, получивший за нее «Оскара»);

  • успешный бизнес-тренер Аркадий Цукер, уже в 17 лет основавший собственную компанию;

  • программист Иван Бакаидов, разработчик программы LINKa, участник рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет».

И могут стать мамами

По словам специалистов фонда, большинство женщин с церебральным параличом могут иметь детей и, что очень важно, большинство из них рожают здоровых детей.

«Проявления церебрального паралича сильно отличаются у разных людей, это влияет на степень независимости человека в повседневной жизни. Церебральный паралич не влияет на фертильность, но женщины с тяжелыми двигательными нарушениями могут быть не в состоянии забеременеть и выносить ребенка», — уточняют эксперты.

При этом беременность может по-разному повлиять на проявления ДЦП. Например, у некоторых женщин во время беременности спастичность и непроизвольные мышечные спазмы усиливаются, а у других, наоборот, значительно уменьшаются.

Автор текста:Анастасия Романова
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