Как говорят специалисты, несмотря на тяжесть заболевания и частоту серьезных последствий, пациенты с опухолью мозга могут сохранить полноценное качество жизни — такое, что потом многие годы не будут испытывать проблем. Для этого важно вовремя выявить болезнь и начать лечение. Врачи назвали два основных симптома, которые проявляются у взрослых раньше всего.

1. Головные боли

Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Петербургского городского онкологического центра Александр Семенов, длительные головные боли — одна из самых частых жалоб пациентов с растущей опухолью мозга.

Главный невролог Петербурга Игорь Вознюк добавил, что такая головная боль особенно мучает людей во второй половине ночи и утром.