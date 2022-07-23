Как говорят специалисты, несмотря на тяжесть заболевания и частоту серьезных последствий, пациенты с опухолью мозга могут сохранить полноценное качество жизни — такое, что потом многие годы не будут испытывать проблем. Для этого важно вовремя выявить болезнь и начать лечение. Врачи назвали два основных симптома, которые проявляются у взрослых раньше всего.
1. Головные боли
Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Петербургского городского онкологического центра Александр Семенов, длительные головные боли — одна из самых частых жалоб пациентов с растущей опухолью мозга.
Главный невролог Петербурга Игорь Вознюк добавил, что такая головная боль особенно мучает людей во второй половине ночи и утром.
Главный невролог комитета по здравоохранению Петербурга
- Сначала симптомы незначительные и не очень заметны для человека. Потому что новая ткань (опухоли) не задействует структуры головного мозга, которые привыкли работать, — она просто их отодвигает. А когда уже появляются симптомы, связанные с общим состоянием, когда появляется головная боль, которая мучает людей особенно во второй половине ночи и с утра, когда присоединяется ощущение тошноты, рвота, — это уже признак, что опухоль становится заметным образованием, и вы упускаете время, — предупредил Игорь Вознюк.
2. Судорожный приступ
По словам Татьяны Сергеевой, заместителя главного врача по неврологии Елизаветинской больницы, еще один распространенный ранний симптом опухоли мозга — впервые случившийся судорожный приступ.
Врач-невролог, заместитель главного врача по неврологии Елизаветинской больницы, руководитель Регионального сосудистого центра, кандидат медицинских наук
- Если приступ случился впервые в жизни, это тоже может симптомом опухоли, которую ранее не выявили. Она медленно росла, пока не достигла участков коры головного мозга, вызвав специфические эпилептические разряды. Также это может быть симптомом инсульта. В любом случае, если у человека впервые развился судорожный приступ, его надо незамедлительно госпитализировать и обследовать, — говорит Татьяна Сергеева.
Нейрохирург онкоцентра Александр Семенов подтверждает: первый судорожный приступ — одна из частых жалоб взрослых пациентов, у которых потом выявляют опухоль мозга. Специалист подчеркнул, что при таком симптоме для выявления новообразования надо обязательно делать МРТ мозга — компьютерная томография может не увидеть некоторые опухоли.
Первый признак у детей
У детей с опухолью мозга первый симптом отличается от взрослых.
Нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением Петербургского городского онкологического центра
- У детей самая первая жалоба и частое проявление — рвота. Их часто обследуют у гастроэнтерологов, водят к неврологам. Только через 1-1,5 года им удается сделать МРТ и поставить правильный диагноз, — рассказал Александр Семенов.
Не тратьте время — сразу звоните в скорую
По словам неврологов, любое подозрение на поражение мозга — будь то головокружение, шаткость походки, головные боли или судорожный приступ — уже достаточный повод не искать номерок к врачу в поликлинике, а сразу звонить «03».
- Даже минимальные признаки служат поводом для вызова скорой. А дальше идет алгоритм по исключению самого высокого риска. Если что-то появилось внезапно, чаще всего это сосудистое событие. Поэтому даже подозрение на какую-то сосудистую патологию мозга — повод к экстренной госпитализации, — резюмировал главный невролог Петербурга Игорь Вознюк.