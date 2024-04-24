Продуктами, улучшающими память, ученые считают фрукты и овощи, цельнозерновые, рыбу, полезные жиры, травы и семена. На основании этих данных можно буквально по ингредиентам собрать отличное блюдо для улучшения памяти, например полезный свекольно-ореховый салат. Рецепт — ЗДЕСЬ.

Любой салат так и хочется заправить майонезом. Вовсе не обязательно покупать его в магазине, лучше сделайте домашний — он будет в разы полезнее.

Здесь можно найти рецепт полезного завтрака (особенно актуально для тех, кто худеет). Быстро, вкусно и полезно.