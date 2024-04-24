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Добавьте этот овощ в салат — и вы не узнаете себя в зеркале: рецепт настоящей витаминной бомбы

На полках в магазинах появляется все больше сезонных овощей — это ли не повод приготовить что-то новое? Более того, полезные продукты необязательно будут стоить дорого, зато точно пойдут во благо здоровью и красоте.

24 апреля 2024
Добавьте этот овощ в салат — и вы не узнаете себя в зеркале: рецепт настоящей витаминной бомбы
Источник:

freepik

Врачи настоятельно рекомендуют есть овощи каждый день, ведь это прекрасный источник клетчатки, витаминов и минералов. Огурцы, помидоры, морковь, зелень, капуста — все это отлично сочетается с мясом и гарнирами, содержит мало калорий и поможет как можно дольше не испытывать чувство голода.

Одно из самый популярных овощных блюд — это салат. Единого рецепта нет, каждая хозяйка делает по вкусу, заправляя салат маслом, сметаной или соусом. Однако есть овощ, который точно стоит добавить в такое привычное блюдо. Речь идет о редисе.

Регина Ахуньянова
Диетология

Терапевт, диетолог, нефролог, эксперт телеканала «Доктор»

«Свежий редис уже можно найти на полках всех магазинов. Этот овощ богат клетчаткой, витаминами группы В и РР, а также микро- и макроэлементами, такими как калий, кальций, фосфор, магний, железо», — говорит диетолог.

При этом редис на 93% состоит из воды и благодаря этому имеет очень низкую калорийность: около 20 ккал на 100 граммов — идеальный вариант для тех, кто хочет похудеть к лету, при этом разнообразить свой рацион.

Дело в том, что этот овощ сочетается почти с чем угодно: другими овощами, белковыми продуктами — мясом, рыбой, птицей, яйцами, сложными углеводами — картофелем или крупами.

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Рецепт салата с редисом для здоровья и красоты

Вам понадобится:

  • огурцы — 250 граммов;

  • редис — 250 граммов;

  • морковь свежая — 1 штука;

  • петрушка — 1 пучок;

  • уксус яблочный — 1/2 столовой ложки;

  • соль, перец — по вкусу;

  • масло растительное нерафинированное — 3 столовые ложки.

Как готовить:

  1. Для начала огурцы и редис нарежьте соломкой.

  2. Теперь очередь моркови: ее надо натереть на крупной терке.

  3. Следующий этап — петрушка. Просто мелко нарежьте целый пучок.

  4. Все овощи кладем в большую миску и тщательно перемешиваем. Солим и перчим по вкусу.

  5. Добавляем половину столовой ложки яблочного уксуса и заправляем 2-3 столовыми ложками нерафинированного растительного масла.

  6. Также такой салат можно заправить несладким греческим йогуртом или сметаной.

Все, блюдо можно подавать на стол! Чтобы получился полноценный прием пищи, добавьте немного белка — например, курицу или рыбу, а также сложных углеводов — картофель, цельнозерновой хлеб, крупу или макароны.

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Автор текста:Софья Хромова
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