Рецепты диетических блинов, которые не прибавят вам килограммов

Блины — это отличный источник энергии, однако если съесть слишком много, то есть риск набрать лишние килограммы. В традиционном рецепте этого блюда — пшеничная мука, молоко, сахар и соль. Однако если немного изменить состав, то можно значительно снизить калорийность блинов.
Диетолог НМИЦ терапии и профилактической медицины
«Калорийность блинов повышается, когда в рецепт добавляют сахар, муку высшего сорта и масло. Один блинчик может содержать от 70 до 135 ккал. Чтобы сделать это блюдо полезным, используйте цельнозерновую муку. Ее также можно смешать с мукой высшего сорта в соотношении один к одному», —
Чтобы увеличить полезные свойства и разнообразить вкус блинов, можно добавить в тесто мелкоизмельченные овощи, зелень или ягоды. Например, попробуйте приготовить кабачковые блинчики.
Рецепт блинов с кабачками
Вам понадобится:
1 кабачок (примерно 400 г);
1 стакан молока;
1 стакан горячей воды;
щепотка соли;
1 стакан цельнозерновой муки;
2 яйца;
пучок зелени.
Как готовить: для начала почистите кабачок и измельчите его с помощью блендера. Затем добавьте молоко, яйца и щепотку соли, тщательно перемешайте. Аккуратно добавляйте муку, постоянно помешивая тесто. Последний этап — это кипяток.
Взбейте тесто венчиком, там не должно остаться комочков. Основа готова, теперь можно мелко нарезать зелень и добавить в смесь. Снова все тщательно перемешайте.
Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде, предварительно смазав ее растительным маслом.
Как сделать блины еще полезнее
Вместо белой пшеничной муки можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь.
Используйте минимальное количество масла при выпекании.
Добавляйте меньше сахара, лучше использовать фруктовые начинки.
Попробуйте заменить молоко кефиром с малым процентом жирности.
Пробуйте новые рецепты, пусть они даже будут весьма необычными,
Для этого банан разомните в пюре, добавьте яйцо, при необходимости — немного муки, затем выпекайте. Получается что-то среднее между блинами и оладьями. Муку, кстати, можно заменить овсянкой, тогда у вас выйдет отличный вариант полезного завтрака.
Рецепт блинов с печеными яблоками
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питанияЛичный сайт
Диетолог Елизавета Афинская поделилась рецептом полезных и вкусных блинчиков. Они не только помогут сохранить фигуру, но еще и внесут разнообразие в рацион.
Для четырех порций вам понадобится:
2 яйца;
1 стакан цельнозерновой муки;
350 мл молока или воды (жидкость должна быть теплой, но не горячей);
2 столовые ложки оливкового масла;
1 столовая ложка меда, кленового сиропа или кокосового сахара;
половина чайной ложки соды;
щепотка соли;
щепотка молотой корицы;
4 яблока для начинки.
Как готовить:
Разогрейте духовку до 190 градусов. Вырежьте сердцевину у яблок, посыпьте корицей и поставьте их в глубокой форме с небольшим количеством воды в духовку. Они будут готовы через 25–30 минут.
Пока яблоки на подходе, смешайте венчиком в глубокой емкости яйца с подсластителем, например с медом.
Затем добавьте в тесто масло, соду, соль и снова перемешайте.
Теперь очередь молока — влейте и смешайте.
Последний этап — это мука. Добавьте все содержимое стакана, тщательно смешайте венчиком или миксером, чтобы не осталось комочков.
Обязательно оставьте тесто на 15 минут.
Теперь можно выпекать блины. Разогрейте сковородку, смажьте ее маслом. Немного уменьшите огонь до среднего и приступайте к готовке.
Когда блины будут готовы, наступает время начинки. Достаньте яблоки из духовки, нарежьте мелкими кубиками. Если не хочется так делать, можно ложкой достать мякоть и намазать на блин толстым слоем. Каждый блин заверните конвертиком. Полезное и вкусное блюдо можно есть!