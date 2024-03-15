Рецепты диетических блинов, которые не прибавят вам килограммов

«Калорийность блинов повышается, когда в рецепт добавляют сахар, муку высшего сорта и масло. Один блинчик может содержать от 70 до 135 ккал. Чтобы сделать это блюдо полезным, используйте цельнозерновую муку. Ее также можно смешать с мукой высшего сорта в соотношении один к одному», — говорит диетолог.