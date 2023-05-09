Правильное питание: рецепт полезного овсяноблина

Необязательно тратить часы на готовку, чтобы соблюсти все принципы правильного питания. Овсяноблины очень просто испечь, при этом они не только вкусные, но и полезные для здоровья.
Почему овсяноблины полезны
Высокое содержание клетчатки: овсяноблины содержат большое количество растворимой и нерастворимой клетчатки, которая помогает улучшить пищеварение, снизить уровень холестерина в крови и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Низкий гликемический индекс: овсяноблины имеют низкий гликемический индекс (ГИ), а это значит, что они не вызывают резких скачков уровня сахара в крови. Это особенно важно для людей с диабетом.
Высокое содержание белка: овсяноблины богаты высококачественным растительным белком, который помогает улучшить здоровье мышц и поддерживать организм в хорошей форме.
Низкое содержание жиров: овсяноблины содержат небольшое количество жиров, что делает их прекрасным выбором для людей, которые следят за своим весом или здоровьем сердца.
Высокое содержание витаминов и минералов: в овсяноблинах множество витаминов и минералов, таких как витамин E, железо, магний, фосфор и цинк, которые помогают улучшить здоровье костей, кожи, волос и ногтей.
Легко готовить: овсяноблины легко и быстро готовятся, что делает их прекрасным выбором для занятых людей, которые хотят начать свой день с полезного завтрака.
Ингредиенты
1 стакан овсяных хлопьев;
1/2 стакана молока (можно использовать растительное молоко);
1 яйцо;
1 столовая ложка меда;
1/2 чайной ложки корицы;
щепотка соли;
1/2 чайной ложки разрыхлителя;
1 столовая ложка оливкового масла.
Как приготовить полезный овсяноблин
Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния муки. Разбейте яйцо в отдельной миске и взбейте его вилкой. Разогрейте сковороду на среднем огне.
В большой миске смешайте овсяную муку, молоко, взбитое яйцо, мед, корицу, соль, разрыхлитель и оливковое масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.
Добавьте немного масла на разогретую сковороду. Вылейте на сковороду 1/4 чашки теста на каждый блин. Жарьте блины на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон (это займет примерно 2-3 минуты на каждую сторону).
Подавайте овсяноблины горячими и с любимыми топингами, такими как свежие фрукты, ягоды, орехи или мед. Вы можете также добавить немного растительного йогурта или сметаны.