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Правильное питание: рецепт полезного овсяноблина

Овсяноблины — это прекрасный выбор для тех, кто хочет начать свой день с полезного завтрака. Они богаты клетчаткой и белком, а также содержат множество витаминов и минералов.

9 мая 20231
Рецепт овсяноблин
Источник:
unsplash.com

Необязательно тратить часы на готовку, чтобы соблюсти все принципы правильного питания. Овсяноблины очень просто испечь, при этом они не только вкусные, но и полезные для здоровья.

Почему овсяноблины полезны

  1. Высокое содержание клетчатки: овсяноблины содержат большое количество растворимой и нерастворимой клетчатки, которая помогает улучшить пищеварение, снизить уровень холестерина в крови и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

  2. Низкий гликемический индекс: овсяноблины имеют низкий гликемический индекс (ГИ), а это значит, что они не вызывают резких скачков уровня сахара в крови. Это особенно важно для людей с диабетом.

  3. Высокое содержание белка: овсяноблины богаты высококачественным растительным белком, который помогает улучшить здоровье мышц и поддерживать организм в хорошей форме.

  4. Низкое содержание жиров: овсяноблины содержат небольшое количество жиров, что делает их прекрасным выбором для людей, которые следят за своим весом или здоровьем сердца.

  5. Высокое содержание витаминов и минералов: в овсяноблинах множество витаминов и минералов, таких как витамин E, железо, магний, фосфор и цинк, которые помогают улучшить здоровье костей, кожи, волос и ногтей.

  6. Легко готовить: овсяноблины легко и быстро готовятся, что делает их прекрасным выбором для занятых людей, которые хотят начать свой день с полезного завтрака.

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Ингредиенты

  • 1 стакан овсяных хлопьев;

  • 1/2 стакана молока (можно использовать растительное молоко);

  • 1 яйцо;

  • 1 столовая ложка меда;

  • 1/2 чайной ложки корицы;

  • щепотка соли;

  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

  • 1 столовая ложка оливкового масла.

Как приготовить полезный овсяноблин

  1. Измельчите овсяные хлопья в блендере до состояния муки. Разбейте яйцо в отдельной миске и взбейте его вилкой. Разогрейте сковороду на среднем огне.

  2. В большой миске смешайте овсяную муку, молоко, взбитое яйцо, мед, корицу, соль, разрыхлитель и оливковое масло. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

  3. Добавьте немного масла на разогретую сковороду. Вылейте на сковороду 1/4 чашки теста на каждый блин. Жарьте блины на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон (это займет примерно 2-3 минуты на каждую сторону).

  4. Подавайте овсяноблины горячими и с любимыми топингами, такими как свежие фрукты, ягоды, орехи или мед. Вы можете также добавить немного растительного йогурта или сметаны.

Автор текста:Эллина Глебова
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