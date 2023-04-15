Рецепт сырников для правильного питания: готовим фигуру к лету

Почему сырники из овсяной муки полезны?
Овсяная мука. В этой муке больше клетчатки, чем в обычной муке. Клетчатка обеспечивает здоровое пищеварение. А еще в овсяной муке более богатый химический состав — больше витаминов, микроэлементов и незаменимых аминокислот.
Меньше сахара. Полезнее использовать мед и натуральный сироп вместо рафинированного сахара. Это лучше для здоровья, так как в меде больше фруктозы. Фруктоза не вызывает такого резкого повышения глюкозы в крови, как сахар.
Меньше вреда для фигуры. Мы не жарим сырники, как в оригинальном рецепте, а запекаем их. Поэтому эти сырники не такие жирные и калорийные.
Натуральные ингредиенты. Когда мы готовим с нуля, то полностью контролируем выбор ингредиентов. В рецепте используются только натуральные и полезные ингредиенты, без консервантов и лишних добавок.
Ингредиенты для приготовления полезных сырников
Творог — 500 г.
Подойдет нежирный вариант.
Яйца — 2 шт.
Они действуют, как связующее вещество для сырников.
Мука — 3 ст. ложки.
Подойдет овсяная и безглютеновая мука, если хотите приготовить полезные сырники для пищеварения. Муку набирайте с горкой.
Масло — 2 ст. ложки.
Подойдет любое масло, но если не хотите использовать подсолнечное или сливочное, можно купить легкое оливковое масло, масло из авокадо или виноградных косточек.
Мед — 1 ст. ложка.
Если дома нет меда, то можете использовать тростниковый или кокосовый сахар.
Ваниль по вкусу.
Изюм — 100 г.
Если вы не представляете сырники без изюма.
Как приготовить полезные сырники
В большую миску для смешивания добавьте творог, яйца, муку, ваниль и натуральный сахар, если нужно. Хорошо перемешайте. Тесто для блинчиков должно быть густым и светлым. Если вы хотите добавить изюм, то добавляйте его прямо сейчас.
Чтобы слепить сырники, выложите немного теста на тарелку, посыпанную мукой, и раскатайте его в шар. Затем сформуйте руками лепешку.
Застелите противень бумагой для выпекания и немного смажьте ее маслом. Разогрейте духовку до 190 градусов.
Выложите сырники на противень и выпекайте 20-30 минут.
Переложите их на тарелку стопками, чтобы они не сломались. Сырники — дело деликатное. Подавайте с медом, вареньем, ягодами и сметаной.