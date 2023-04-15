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Рецепт сырников для правильного питания: готовим фигуру к лету

Сырники — идеальный легкий завтрак, который можно приготовить за несколько минут. Блюдо можно дополнить сметаной, медом и свежими ягодами или подать с орехами и фруктами.

15 апреля 2023
Рецепт сырников для правильного питания
Источник:
unsplash.com

Почему сырники из овсяной муки полезны?

Овсяная мука. В этой муке больше клетчатки, чем в обычной муке. Клетчатка обеспечивает здоровое пищеварение. А еще в овсяной муке более богатый химический состав — больше витаминов, микроэлементов и незаменимых аминокислот.

Меньше сахара. Полезнее использовать мед и натуральный сироп вместо рафинированного сахара. Это лучше для здоровья, так как в меде больше фруктозы. Фруктоза не вызывает такого резкого повышения глюкозы в крови, как сахар.

Меньше вреда для фигуры. Мы не жарим сырники, как в оригинальном рецепте, а запекаем их. Поэтому эти сырники не такие жирные и калорийные.

Натуральные ингредиенты. Когда мы готовим с нуля, то полностью контролируем выбор ингредиентов. В рецепте используются только натуральные и полезные ингредиенты, без консервантов и лишних добавок.

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Ингредиенты для приготовления полезных сырников

Творог — 500 г.
Подойдет нежирный вариант.

Яйца — 2 шт.
Они действуют, как связующее вещество для сырников.

Мука — 3 ст. ложки.
Подойдет овсяная и безглютеновая мука, если хотите приготовить полезные сырники для пищеварения. Муку набирайте с горкой.

Масло — 2 ст. ложки.
Подойдет любое масло, но если не хотите использовать подсолнечное или сливочное, можно купить легкое оливковое масло, масло из авокадо или виноградных косточек. 

Мед — 1 ст. ложка.
Если дома нет меда, то можете использовать тростниковый или кокосовый сахар.

Ваниль по вкусу.

Изюм — 100 г.
Если вы не представляете сырники без изюма.

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Как приготовить полезные сырники

  1. В большую миску для смешивания добавьте творог, яйца, муку, ваниль и натуральный сахар, если нужно. Хорошо перемешайте. Тесто для блинчиков должно быть густым и светлым. Если вы хотите добавить изюм, то добавляйте его прямо сейчас.

  2. Чтобы слепить сырники, выложите немного теста на тарелку, посыпанную мукой, и раскатайте его в шар. Затем сформуйте руками лепешку.

  3. Застелите противень бумагой для выпекания и немного смажьте ее маслом. Разогрейте духовку до 190 градусов.

  4. Выложите сырники на противень и выпекайте 20-30 минут.

  5. Переложите их на тарелку стопками, чтобы они не сломались. Сырники — дело деликатное. Подавайте с медом, вареньем, ягодами и сметаной.

Автор текста:Эллина Глебова
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