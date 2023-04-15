Рецепт сырников для правильного питания: готовим фигуру к лету

В большую миску для смешивания добавьте творог, яйца, муку, ваниль и натуральный сахар, если нужно. Хорошо перемешайте. Тесто для блинчиков должно быть густым и светлым. Если вы хотите добавить изюм, то добавляйте его прямо сейчас.

Чтобы слепить сырники, выложите немного теста на тарелку, посыпанную мукой, и раскатайте его в шар. Затем сформуйте руками лепешку.

Застелите противень бумагой для выпекания и немного смажьте ее маслом. Разогрейте духовку до 190 градусов.

Выложите сырники на противень и выпекайте 20-30 минут.