7 фруктов, которые помогут быстро похудеть и хорошо выглядеть

Банан

Бананы уже много лет пользуются плохой репутацией — мол, слишком сладкие и калорийные, худеющим их точно нельзя. На самом деле это совсем не так, пишет ETNT.

Бананы могут помочь сбросить вес, если есть их в меру (одной штуки в сутки вполне достаточно). В этом фрукте много клетчатки, поэтому он помогает насытиться. Если хотите получить максимум пользы, то берите зеленоватый банан: в нем меньше крахмала и сахара.

Грейпфрут

Ученые в своих исследованиях пришли к выводу: если съесть немного грейпфрута незадолго до основного приема пищи, то организм будет активнее ее перерабатывать, расходуя больше энергии. Следовательно, человек худеет. Хорошо сочетать грейпфрут с белком, например с творогом, или клетчаткой — добавлять в зеленый салат.